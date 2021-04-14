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Эксперты впервые за четыре года провели экспертизу бензина А-92

Эксперты впервые за четыре года провели экспертизу бензина А-92

В последнее время эксперты все чаще говорят о стремительном росте теневого рынка топлива в стране.

Эксперты Института потребительских экспертиз подвергли исследованию образцы бензина А-92 евро, который пользуется популярностью среди автовладельцев. Пробы отбирали в сетях разных категорий - ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор и Татнефть. Показатели качества некоторых сетей оказались на уровне, но и без явной "бодяги", что еще раз подтверждает заключения экспертов, не обошлось, передает Цензор.НЕТ.

Первым делом проверили октановое число. Нарушение было зафиксировано в "девяносто втором" бензине из сети Татнефть - топливо имело октановое число 89 единиц! Образец топлива Sun Oil также оказался ниже норматива. У остальных участников все более ровно, в диапазоне 92-94 единиц. Есть и топливо запасом прочности по октановому числу. Среди них можно отметить ОККО и WOG, которые продают белорусскую "двойку" или образцы KLO и Автотранс, которые продают бензин Shebel 92 нашего Шебелинского НПЗ.

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Также в бензине должно быть минимальное колчество вредных веществ. Надо отметить, что это вещество практически отсутствует в пробах "зеленых" АЗК (ОККО и WOG), а также в сетях, которые продают Shebel-92. А вот приобретённый бензин в сетях Фактор, Motto и Sun Oil "отличился". Содержание вредного вещества оказалось почти в два раза больше, чем разрешают граничные нормативы ДСТУ, а именно - 2,8 процента у Фактора, Motto – 2,3 % и "рекордсмен" - Sun Oil с более чем трехкратным превышением нормы!

Далее проверили содержание серы. Если её в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и "убивает" катализаторы. Бензин сети Sun Oil показал превышение нормы почти в 2 раза. За пределами показателя оказался образец сети Motto, среди тех, кто приблизился вплотную - заправки Bvs.

А вот среди тех, у кого зафиксировано наименьшее количество серы (5 мг/кг) в пробе следует отметить бензин ОККО, но и шебелинский Shebel не отстал – всего 6 мг/кг, что еще раз подтверждает довольно высокое качество топлива украинского производства.

Далее в лаборатории были проведены испытания на содержания кислородсодержащих компонентов, которые характеризируют наличие спиртовых и эфирных добавок. Анализ показал, что топливо из сети Фактор и Мотто не соответствовали нормативам. Практически отсутствие данных компонентов зафиксировано в "девяносто втором" от WOG.

Также проверили и содержание аминов. Как октаноповышающие присадки они запрещены к использованию в бензинах, реализуемых в Украине. Амины пагубно влияют на авто и организм человека, именно его связывают с онкологическими заболеваниями легочной системы.

Последний раз амины эксперты фиксировали в бензине несколько лет назад, после чего они исчезли. Следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-нафта, а в "девяносто втором" от Sun Oil его и вовсе оказалось 1,8%.

Опасения аналитиков рынка относительно ухудшения качества топлива, к сожалению, оказались не лишёнными оснований – правда, это касается только так называемых дискаунтеров. Как показало исследование, "бодяжники" не просто наращивают обороты, а используют запрещенные вещества. И, если ранее такое низкопробное топливо продавалось в "подзаборных бочках", то сейчас, как оказалось, им можно заправиться и в "известных" сетях. И это очень опасная тенденция. Автолюбителям эксперты рекомендуют быть острожными, и не заправляться по демпинговым ценам. Более подробная информация об исследовании на сайте Института.

Автор: 

АЗС (391) бензин (294) НПЗ (242) эксперт (2665) экспертиза (301) топливо (630)


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Топ комментарии
+9
ни разу не реклама ОККО и ВОГ
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14.04.2021 10:03 Ответить
+6
Бензина не нашли там
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14.04.2021 10:15 Ответить
+2
Надаже! Открытие века!
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14.04.2021 10:03 Ответить
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Надаже! Открытие века!
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14.04.2021 10:03 Ответить
ни разу не реклама ОККО и ВОГ
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14.04.2021 10:03 Ответить
БРСМ ещё заметте - только какието незначительные следы обнаружены. Неужели из разных бочек с Мотто льют?
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14.04.2021 10:06 Ответить
БДСМ - один із найгірших бензинів 92 у нас - у мене раніше всеядний Сівік був. Їздив на всбому, що горить, але один раз мене чорт дборнув на БДСМ заправитися - мотор дуже довго на цю бодягу матюкався!
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14.04.2021 10:11 Ответить
За двиглом следить нада. У меня даже на их спирту всё норм - оказалось вовремя высоковольтные провода менять нужно.
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14.04.2021 10:15 Ответить
Я норм дивився, і до і після того все ок було, таке було тільки один раз після БДСМ (ну недарма ж їх так в народі прозвали ). А так в основному тоді лив або КЛО, або АНП (тоді обоє вони лили один і той самий кременчуцький бензин) і український бензин виявився кращим за бабруйський!
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14.04.2021 10:19 Ответить
Охотно верю, но лью исключительно ихний спирт и всё норм. Не в морозы, конечно.
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14.04.2021 10:32 Ответить
и свечи
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14.04.2021 10:20 Ответить
А лучше всю проводку в машине и в квартире. Искры даже с глаз будут хорошие.
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14.04.2021 13:06 Ответить
Ну тоді вже і КЛО))
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14.04.2021 10:09 Ответить
То что название сетей заправок написали не по алфавиту уже говорит о честности и обьективности данной эксперд тизе.
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14.04.2021 10:07 Ответить
Емм, а чому Бєніну Укрнафту/ANP не перевірили?
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14.04.2021 10:10 Ответить
Бензина не нашли там
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14.04.2021 10:15 Ответить
А от цікаво, от заправлявся пару днів назад на КЛО, там цей Shebel-92 - 29,19 грн, Shebel-95 - 29,49 грн, а прибалтійський А-95 Євро - 29,79 грн.
Сенс заправлятися тим 92???? Економії немає тупо!
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14.04.2021 10:15 Ответить
Статья на правах рекламы явно
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14.04.2021 10:19 Ответить
заказуха в пользу ОККО и WOG

зачем, в якобы свежие результаты экспертизы, внесены показатели, которые были обнаружены с туманной формулировкой "несколько лет назад"?
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14.04.2021 10:21 Ответить
У кого краще за ОККО та WOG?
Сам особисто заправляюсь на KLO (там дешевше і нібито непогано) але є у них деякі АЗС (наприклад у Вишневому) де ллють геть не те, що на київських АЗС
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14.04.2021 11:27 Ответить
На счет бензина с Сан-ойла подтверждаю - полное гавно, свечи сдыхают очень быстро, нагар на них остается очень сильный.
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14.04.2021 10:21 Ответить
Нагар на свечах ...
Серная кислота в выхлопе и в легких никого не смутила.
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14.04.2021 10:25 Ответить
Нужно было всё-таки указать, что шебелинский бензин искусственный и не является нефтепродуктом.
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14.04.2021 10:28 Ответить
за бензин не знаю, бо дизель. всегда когда приезжал заправлялся на wog, просто потому, что мну сказали, что остальные это вообще катастрофа. когда был в 2019, то мну выдали, шо можно в принципе и на окко заправляться. с вогом вроде это одна контора и изначально они бодяжат всё в одной бочке, только врозь продают. ну я перед обратной дорогой там и заправился. через где-то первые проеханные 60 км мотор потерял тягу. так еле и доехал. топливный фильтр по приезду сразу поменял. запарафинился. если ещё когда приеду - окко буду обьезжать десятой дорогой. пока не запарафиню фильт теперь уже на воге. о том что представляют все остальные - понимаю, что изначально мну их правильно камрады охарактеризовали.
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14.04.2021 10:31 Ответить
Попал на СТО после заправки 95-м на Motto возле метро Дорогожичи, на ул. Мельникова. После вскрытия бздело спиртягой на все СТО. Обходите десятой дорогой этих бодяжных мудаков!
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14.04.2021 11:00 Ответить
Особливо 95 Mustang на WOG. Зеленого кольору. Мені просто цікаво чим регламентується ця жижа на присадках для танків?!
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14.04.2021 11:14 Ответить
А чому ж не перевірили дизель?
По ньому теж останнім часом все більше питань
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14.04.2021 11:23 Ответить
Проверьте 95-й квартал. там бодяги столько, шо непонятно, как они вообще существуют
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14.04.2021 11:51 Ответить
Перевірте ще побутовий газ, особливо в розпал опалювального сезону, і особливо на вміст природного газу.
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14.04.2021 11:58 Ответить
Один раз вимушено заправився на заправці "ОККО" і після того як мій автомобіль почав "кашляти" чого ні до ні після цього випадку не було просто забув про таку мережу "бадяги"!!!
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14.04.2021 12:09 Ответить
Тем, кого это касается./ октановое число 89 единиц.Это означает что детонация начнётся при той же степени сжатия, что и в смеси из 89 % недетонирующего топлива и 11 % сильнодетонирующего топлива. Детонация-ускоренное горение. Скорость горения зависит от давления в камере сгорания и скорости движения поршня. При движении поршня с сверхзвуком возникает ударная волна с высоким давлением и высокой температурой. Горение становится быстрым, взрывным.
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14.04.2021 13:15 Ответить
Довелось побывать на заправке в Пирново, Вышгородский район (там она одна), так там и бензин не бензин и работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за НАЛИЧКУ, никакие карты не принимаются.
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14.04.2021 15:17 Ответить
Уже год как перешел на газ и доволен как слон. Это реально выгодно. Долго разные варианты искал, в итоге вот здесь https://autoforum.info/index.php?app=core&module=system&controller=redirect&url=https://kostagas.com.ua/uslugi/ustanovka-gbo-kiev&key=ecbe6bde32d55ffb5bef542d39f9b69f83d29f191e5eea37f58328329d4c27a1&resource= https://kostagas.com.ua/uslugi/ustanovka-gbo-kiev заказал установку газобаллонного оборудования в Киеве. Очень понравилось то, что перед установкой ГБО мастера проводят компьютерную диагностику авто. Такое далеко не в каждой мастерской делают. Специалисты там работают конечно с большим стажем и опытом работы.
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16.04.2021 16:12 Ответить
На самом деле постоянные повышения цен на топливо уэе порядком надоели. Хоть бы раз изменилось в лучшую сторону качество, так никогда такого не было. Может вы знаете какие-нибудь способы чтобы снизить цену на топливо и сэкономить? Я вот думаю попробовать топливную карту от https://kartamasters.ru/ , кто пробовал, что скажете?
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25.06.2021 15:09 Ответить
 
 