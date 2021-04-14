Експерти вперше за чотири роки провели експертизу бензину А-92

Останнім часом експерти все частіше говорять про стрімке зростання тіньового ринку палива в країні.

Експерти Інституту споживчих експертиз дослідили зразки бензину А-92 євро, популярного серед автовласників. Проби відбирали в мережах різних категорій - ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор і Татнефть. Показники якості деяких мереж виявилися на рівні, але і без явної "бодяги", що ще раз підтверджують висновки експертів, не обійшлося, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед перевірили октанове число. Порушення було зафіксовано в "дев'яносто другому" бензині з мережі Татнефть - паливо мало октанове число 89 одиниць! Зразок палива Sun Oil також виявився нижче нормативу. У решти учасників все більш рівно, в діапазоні 92-94 одиниць. Є і паливо запасом міцності за октановим числом. Серед них можна відзначити ОККО і WOG, які продають білоруську "двійку" або зразки KLO і Автотранс, які продають бензин Shebel 92 нашого Шебелинського НПЗ.

Також в бензині має бути мінімальна кількість шкідливих речовин Треба зазначити, що ця речовина практично відсутня в пробах "зелених" АЗК (ОККО і WOG), а також в мережах, які продають Shebel-92. А ось придбаний бензин в мережах Фактор, Motto і Sun Oil "відзначився". Зміст шкідливої ​​речовини виявився майже удвічі більше, ніж дозволяють граничні нормативи ДСТУ, а саме - 2,8 відсотка у Фактора, Motto - 2,3% і "рекордсмен" - Sun Oil з більш ніж триразовим перевищенням норми!

Читайте також: Різке подорожчання палива на АЗС: Шмигаль розповів, які кроки робить Кабмін для стабілізації ситуації

Далі перевірили вміст сірки. Якщо її в паливі занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і "вбиває" каталізатори. Бензин мережі Sun Oil показав перевищення норми майже в 2 рази. За межами показника виявився зразок мережі Motto, серед тих, хто наблизився впритул, - заправки Bvs.

А ось серед тих, у кого зафіксовано найменшу кількість сірки (5 мг / кг) в пробі варто зазначити бензин ОККО, а й шебелинський Shebel не відстає - всього 6 мг / кг, що ще раз підтверджує досить високу якість палива українського виробництва.

Далі в лабораторії були проведені випробування на утримання кисневмісних компонентів, які характеризують наявність спиртових і ефірних добавок. Аналіз показав, що паливо з мережі Фактор і Мотто не відповідало нормативам. Практично відсутність даних компонентів зафіксовано в "дев'яносто другому" від WOG.

Також перевірили і зміст амінів. Як октанозбільшуючої присадки вони заборонені до використання в бензинах, що реалізуються в Україні. Аміни згубно впливають на авто і організм людини, саме його пов'язують з онкологічними захворюваннями легеневої системи.

Останній раз аміни експерти фіксували в бензині кілька років тому, після чого вони зникли. Сліди небезпечної речовини були виявлені в пробі БРСМ-нафта, а в "дев'яносто другому" від Sun Oil його і зовсім виявилося 1,8%.

Побоювання аналітиків ринку щодо погіршення якості палива, на жаль, виявилися не позбавленими підстав - правда, це стосується тільки так званих дискаунтерів. Як показало дослідження, "бодяжники" не просто нарощують оберти, а використовують заборонені речовини. І, якщо раніше таке низькопробне паливо продавалося в "бродячих бочках", то зараз, як виявилося, їм можна заправитися і в "відомих" мережах. І це дуже небезпечна тенденція. Автолюбителям експерти рекомендують бути обережними, і не заправлятися за демпінговими цінами. Більш детальна інформація про дослідження на сайті Інституту.