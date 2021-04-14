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Новини
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Експерти вперше за чотири роки провели експертизу бензину А-92

Експерти вперше за чотири роки провели експертизу бензину А-92

Останнім часом експерти все частіше говорять про стрімке зростання тіньового ринку палива в країні.

Експерти Інституту споживчих експертиз дослідили зразки бензину А-92 євро, популярного серед автовласників. Проби відбирали в мережах різних категорій - ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор і Татнефть. Показники якості деяких мереж виявилися на рівні, але і без явної "бодяги", що ще раз підтверджують висновки експертів, не обійшлося, передає Цензор.НЕТ.

Насамперед перевірили октанове число. Порушення було зафіксовано в "дев'яносто другому" бензині з мережі Татнефть - паливо мало октанове число 89 одиниць! Зразок палива Sun Oil також виявився нижче нормативу. У решти учасників все більш рівно, в діапазоні 92-94 одиниць. Є і паливо запасом міцності за октановим числом. Серед них можна відзначити ОККО і WOG, які продають білоруську "двійку" або зразки KLO і Автотранс, які продають бензин Shebel 92 нашого Шебелинського НПЗ.

Також в бензині має бути мінімальна кількість шкідливих речовин Треба зазначити, що ця речовина практично відсутня в пробах "зелених" АЗК (ОККО і WOG), а також в мережах, які продають Shebel-92. А ось придбаний бензин в мережах Фактор, Motto і Sun Oil "відзначився". Зміст шкідливої ​​речовини виявився майже удвічі більше, ніж дозволяють граничні нормативи ДСТУ, а саме - 2,8 відсотка у Фактора, Motto - 2,3% і "рекордсмен" - Sun Oil з більш ніж триразовим перевищенням норми!

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Далі перевірили вміст сірки. Якщо її в паливі занадто багато, це призводить до утворення нагару, забруднення паливних форсунок і "вбиває" каталізатори. Бензин мережі Sun Oil показав перевищення норми майже в 2 рази. За межами показника виявився зразок мережі Motto, серед тих, хто наблизився впритул, - заправки Bvs.

А ось серед тих, у кого зафіксовано найменшу кількість сірки (5 мг / кг) в пробі варто зазначити бензин ОККО, а й шебелинський Shebel не відстає - всього 6 мг / кг, що ще раз підтверджує досить високу якість палива українського виробництва.

Далі в лабораторії були проведені випробування на утримання кисневмісних компонентів, які характеризують наявність спиртових і ефірних добавок. Аналіз показав, що паливо з мережі Фактор і Мотто не відповідало нормативам. Практично відсутність даних компонентів зафіксовано в "дев'яносто другому" від WOG.

Також перевірили і зміст амінів. Як октанозбільшуючої присадки вони заборонені до використання в бензинах, що реалізуються в Україні. Аміни згубно впливають на авто і організм людини, саме його пов'язують з онкологічними захворюваннями легеневої системи.

Останній раз аміни експерти фіксували в бензині кілька років тому, після чого вони зникли. Сліди небезпечної речовини були виявлені в пробі БРСМ-нафта, а в "дев'яносто другому" від Sun Oil його і зовсім виявилося 1,8%.

Побоювання аналітиків ринку щодо погіршення якості палива, на жаль, виявилися не позбавленими підстав - правда, це стосується тільки так званих дискаунтерів. Як показало дослідження, "бодяжники" не просто нарощують оберти, а використовують заборонені речовини. І, якщо раніше таке низькопробне паливо продавалося в "бродячих бочках", то зараз, як виявилося, їм можна заправитися і в "відомих" мережах. І це дуже небезпечна тенденція. Автолюбителям експерти рекомендують бути обережними, і не заправлятися за демпінговими цінами. Більш детальна інформація про дослідження на сайті Інституту.

Автор: 

АЗС (1888) бензин (1224) НПЗ (592) експерт (104) експертиза (218) паливо (895)


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Топ коментарі
+9
ни разу не реклама ОККО и ВОГ
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14.04.2021 10:03 Відповісти
+6
Бензина не нашли там
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14.04.2021 10:15 Відповісти
+2
Надаже! Открытие века!
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14.04.2021 10:03 Відповісти
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14.04.2021 10:03 Відповісти
ни разу не реклама ОККО и ВОГ
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14.04.2021 10:03 Відповісти
БРСМ ещё заметте - только какието незначительные следы обнаружены. Неужели из разных бочек с Мотто льют?
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14.04.2021 10:06 Відповісти
БДСМ - один із найгірших бензинів 92 у нас - у мене раніше всеядний Сівік був. Їздив на всбому, що горить, але один раз мене чорт дборнув на БДСМ заправитися - мотор дуже довго на цю бодягу матюкався!
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14.04.2021 10:11 Відповісти
За двиглом следить нада. У меня даже на их спирту всё норм - оказалось вовремя высоковольтные провода менять нужно.
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14.04.2021 10:15 Відповісти
Я норм дивився, і до і після того все ок було, таке було тільки один раз після БДСМ (ну недарма ж їх так в народі прозвали ). А так в основному тоді лив або КЛО, або АНП (тоді обоє вони лили один і той самий кременчуцький бензин) і український бензин виявився кращим за бабруйський!
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14.04.2021 10:19 Відповісти
Охотно верю, но лью исключительно ихний спирт и всё норм. Не в морозы, конечно.
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14.04.2021 10:32 Відповісти
и свечи
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14.04.2021 10:20 Відповісти
А лучше всю проводку в машине и в квартире. Искры даже с глаз будут хорошие.
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14.04.2021 13:06 Відповісти
Ну тоді вже і КЛО))
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14.04.2021 10:09 Відповісти
То что название сетей заправок написали не по алфавиту уже говорит о честности и обьективности данной эксперд тизе.
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14.04.2021 10:07 Відповісти
Емм, а чому Бєніну Укрнафту/ANP не перевірили?
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14.04.2021 10:10 Відповісти
Бензина не нашли там
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14.04.2021 10:15 Відповісти
А от цікаво, от заправлявся пару днів назад на КЛО, там цей Shebel-92 - 29,19 грн, Shebel-95 - 29,49 грн, а прибалтійський А-95 Євро - 29,79 грн.
Сенс заправлятися тим 92???? Економії немає тупо!
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14.04.2021 10:15 Відповісти
Статья на правах рекламы явно
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14.04.2021 10:19 Відповісти
заказуха в пользу ОККО и WOG

зачем, в якобы свежие результаты экспертизы, внесены показатели, которые были обнаружены с туманной формулировкой "несколько лет назад"?
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14.04.2021 10:21 Відповісти
У кого краще за ОККО та WOG?
Сам особисто заправляюсь на KLO (там дешевше і нібито непогано) але є у них деякі АЗС (наприклад у Вишневому) де ллють геть не те, що на київських АЗС
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14.04.2021 11:27 Відповісти
На счет бензина с Сан-ойла подтверждаю - полное гавно, свечи сдыхают очень быстро, нагар на них остается очень сильный.
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14.04.2021 10:21 Відповісти
Нагар на свечах ...
Серная кислота в выхлопе и в легких никого не смутила.
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14.04.2021 10:25 Відповісти
Нужно было всё-таки указать, что шебелинский бензин искусственный и не является нефтепродуктом.
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14.04.2021 10:28 Відповісти
за бензин не знаю, бо дизель. всегда когда приезжал заправлялся на wog, просто потому, что мну сказали, что остальные это вообще катастрофа. когда был в 2019, то мну выдали, шо можно в принципе и на окко заправляться. с вогом вроде это одна контора и изначально они бодяжат всё в одной бочке, только врозь продают. ну я перед обратной дорогой там и заправился. через где-то первые проеханные 60 км мотор потерял тягу. так еле и доехал. топливный фильтр по приезду сразу поменял. запарафинился. если ещё когда приеду - окко буду обьезжать десятой дорогой. пока не запарафиню фильт теперь уже на воге. о том что представляют все остальные - понимаю, что изначально мну их правильно камрады охарактеризовали.
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14.04.2021 10:31 Відповісти
Попал на СТО после заправки 95-м на Motto возле метро Дорогожичи, на ул. Мельникова. После вскрытия бздело спиртягой на все СТО. Обходите десятой дорогой этих бодяжных мудаков!
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14.04.2021 11:00 Відповісти
Особливо 95 Mustang на WOG. Зеленого кольору. Мені просто цікаво чим регламентується ця жижа на присадках для танків?!
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14.04.2021 11:14 Відповісти
А чому ж не перевірили дизель?
По ньому теж останнім часом все більше питань
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14.04.2021 11:23 Відповісти
Проверьте 95-й квартал. там бодяги столько, шо непонятно, как они вообще существуют
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14.04.2021 11:51 Відповісти
Перевірте ще побутовий газ, особливо в розпал опалювального сезону, і особливо на вміст природного газу.
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14.04.2021 11:58 Відповісти
Один раз вимушено заправився на заправці "ОККО" і після того як мій автомобіль почав "кашляти" чого ні до ні після цього випадку не було просто забув про таку мережу "бадяги"!!!
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14.04.2021 12:09 Відповісти
Тем, кого это касается./ октановое число 89 единиц.Это означает что детонация начнётся при той же степени сжатия, что и в смеси из 89 % недетонирующего топлива и 11 % сильнодетонирующего топлива. Детонация-ускоренное горение. Скорость горения зависит от давления в камере сгорания и скорости движения поршня. При движении поршня с сверхзвуком возникает ударная волна с высоким давлением и высокой температурой. Горение становится быстрым, взрывным.
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14.04.2021 13:15 Відповісти
Довелось побывать на заправке в Пирново, Вышгородский район (там она одна), так там и бензин не бензин и работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за НАЛИЧКУ, никакие карты не принимаются.
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14.04.2021 15:17 Відповісти
Уже год как перешел на газ и доволен как слон. Это реально выгодно. Долго разные варианты искал, в итоге вот здесь https://autoforum.info/index.php?app=core&module=system&controller=redirect&url=https://kostagas.com.ua/uslugi/ustanovka-gbo-kiev&key=ecbe6bde32d55ffb5bef542d39f9b69f83d29f191e5eea37f58328329d4c27a1&resource= https://kostagas.com.ua/uslugi/ustanovka-gbo-kiev заказал установку газобаллонного оборудования в Киеве. Очень понравилось то, что перед установкой ГБО мастера проводят компьютерную диагностику авто. Такое далеко не в каждой мастерской делают. Специалисты там работают конечно с большим стажем и опытом работы.
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16.04.2021 16:12 Відповісти
На самом деле постоянные повышения цен на топливо уэе порядком надоели. Хоть бы раз изменилось в лучшую сторону качество, так никогда такого не было. Может вы знаете какие-нибудь способы чтобы снизить цену на топливо и сэкономить? Я вот думаю попробовать топливную карту от https://kartamasters.ru/ , кто пробовал, что скажете?
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25.06.2021 15:09 Відповісти
 
 