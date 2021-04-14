Компания Moderna понизила эффективность своей COVID-вакцины
Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против коронавируса по результатам третьей фазы испытаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные компании сообщает DW.
Согласно последним клиническим исследованиям вакцина Moderna, созданная по технологии мРНК, предотвращает заражение в 90 % случаев, а тяжелое протекание болезни – в 95%.
Отмечается, что в третьей фазе клинических испытаний приняли участие более 30 тысяч добровольцев.
Отметим, в декабре 2020 года Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 %.
Вместе с тем, как пишет УНИАН со ссылкой на Reuters, по информации производителя шестимесячное наблюдение подтвердило срок действия препарата.
Также Moderna тестировала новые версии вакцины, направленные на предотвращение заражения новым вариантом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южной Африке.
Сейчас тестируется две версии вакцины, в частности мультивалентная, состоящая из недавно разработанной вакцины и ее предыдущего варианта.
Moderna разрешена или одобрена к использованию в более 40 странах мира.
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Состояние богатейших людей в мире за последний год увеличилось на $5 трлн, что чревато непредсказуемыми последствиями. И правительствам необходимо ввести налог на богатство. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«По последним данным, за последний год состояние богатейших людей мира выросло на $5 трлн. Я настоятельно призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности или налога на богатство для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы помочь обеспечить поступление средств туда, где они больше всего нужны», - написал он в социальной сети Twitter.\\\\\\\\\
может и вирус оттого шо написано выше? а то - китайцы, китайцы - так бо больше никто не жрет всякую гадость шо как раз болеет удобным вирусом