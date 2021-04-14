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Новости Борьба с коронавирусом
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Компания Moderna понизила эффективность своей COVID-вакцины

Компания Moderna понизила эффективность своей COVID-вакцины

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против коронавируса по результатам третьей фазы испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на данные компании сообщает DW.

Согласно последним клиническим исследованиям вакцина Moderna, созданная по технологии мРНК, предотвращает заражение в 90 % случаев, а тяжелое протекание болезни – в 95%.

Отмечается, что в третьей фазе клинических испытаний приняли участие более 30 тысяч добровольцев.

Отметим, в декабре 2020 года Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 %.

Вместе с тем, как пишет УНИАН со ссылкой на Reuters, по информации производителя шестимесячное наблюдение подтвердило срок действия препарата.

Также Moderna тестировала новые версии вакцины, направленные на предотвращение заражения новым вариантом коронавируса, который впервые идентифицировали в Южной Африке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson приостанавливает распространение COVID-вакцины в Европе из-за случаев тромбоза

Сейчас тестируется две версии вакцины, в частности мультивалентная, состоящая из недавно разработанной вакцины и ее предыдущего варианта.

Moderna разрешена или одобрена к использованию в более 40 странах мира.

вакцина (3815) США (27106) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
У тебя вариантов нет.... спутник5...только он тебя спасет...
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14.04.2021 09:10 Ответить
+2
Ваші антитіла не є сто відсотковою гарантією що ви не заразитеся іншим штамом ковід19, наслідки у людей що перехворіли дуже погані, тобто і говорити про це не варто як про щось хороше.
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14.04.2021 09:43 Ответить
+1
вернее слишком много - налоги невмоготу платить, скоро разорятся подайте бедному...

может и вирус оттого шо написано выше? а то - китайцы, китайцы - так бо больше никто не жрет всякую гадость шо как раз болеет удобным вирусом
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14.04.2021 08:57 Ответить
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наверное слишком мало зарабатывают?

\\\\\
Состояние богатейших людей в мире за последний год увеличилось на $5 трлн, что чревато непредсказуемыми последствиями. И правительствам необходимо ввести налог на богатство. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«По последним данным, за последний год состояние богатейших людей мира выросло на $5 трлн. Я настоятельно призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности или налога на богатство для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы помочь обеспечить поступление средств туда, где они больше всего нужны», - написал он в социальной сети Twitter.\\\\\\\\\
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14.04.2021 08:55 Ответить
вернее слишком много - налоги невмоготу платить, скоро разорятся подайте бедному...

может и вирус оттого шо написано выше? а то - китайцы, китайцы - так бо больше никто не жрет всякую гадость шо как раз болеет удобным вирусом
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14.04.2021 08:57 Ответить
Цей вірус - звичайна війна за ресурси, як і всі війни. А чого твоє заспамили - не подобається?
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14.04.2021 09:19 Ответить
И чем колоться?
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14.04.2021 09:07 Ответить
У тебя вариантов нет.... спутник5...только он тебя спасет...
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14.04.2021 09:10 Ответить
https://censor.net/ua/user/22056 Переболел, антитела, пока есть. Колоться? Поеду в Белгород.
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14.04.2021 09:17 Ответить
Ваші антитіла не є сто відсотковою гарантією що ви не заразитеся іншим штамом ковід19, наслідки у людей що перехворіли дуже погані, тобто і говорити про це не варто як про щось хороше.
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14.04.2021 09:43 Ответить
хворів ковідом у листопаді середньої тяжкості ( не було пневмонії, лише симптоми бронхіту+втрата нюху проблеми з печінкою, печія у очах, температура 38) - ось тиждень вже як почалися серцево-судинні проблеми - кров стала як кисіль - серце працює з великим перевантаженням, падати почала сатурація, ренген ОГК - чисті, лише по серцю є питання..., пью кроворозріжджуючі та рітмокор.... хз чим закінчиться все це...
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14.04.2021 10:07 Ответить
ось і гадаю - це реакція на новий штам, з яким організм зустрівся, або наслідки попереднього... Будьте здорові та Слава Україні!
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14.04.2021 10:10 Ответить
скоріш наслідки...бережи себе,продовжуй пити кроворозріджувачі.
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14.04.2021 10:38 Ответить
Щиро дякую, вам бажаю також здоров'я і Слава Україні!
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14.04.2021 10:50 Ответить
А якщо кору дуба заварювати? Боярою рота полоскати. Безліч варіантів для скрєпної людини.
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14.04.2021 09:54 Ответить
Голкою!
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14.04.2021 16:35 Ответить
Какая прелесть. А вот FDA - регулятор, выпустивший вакцину Moderna на рынок США знает об этом? Вакцина допущена к использованию на условиях EUA, то есть для экстренного использования. FDA в своих документах отдельно подчеркнула, что этот продукт не одобрен, что не разработаны испытания для того, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу о том, что вакцины предотвращают заражение или передачу вируса. В выданном разрешении указано, что вакцина "предотвращает тяжелую форму". Всё. Ни слова о предотвращении инфицирования. Клинические испытания вакцины будут окончены в декабре 2023 года. Но можно, конечно, поcлушать росказни Модерны про то, какие они молодцы.
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14.04.2021 12:53 Ответить
 
 