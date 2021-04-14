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Новини Боротьба з коронавірусом
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Компанія Moderna знизила ефективність своєї COVID-вакцини

Компанія Moderna знизила ефективність своєї COVID-вакцини

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу за результатами третьої фази випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на дані компанії повідомляє DW.

Згідно з останніми клінічними дослідженнями, вакцина Moderna, створена за технологією мРНК, запобігає зараженню в 90% випадків, а важке протікання хвороби - у 95%.

Зазначається, що в третій фазі клінічних випробувань взяли участь понад 30 тисяч добровольців.

Зауважимо, що в грудні 2020 року Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1%.

Водночас, як пише УНІАН із посиланням на Reuters, за інформацією виробника шестимісячне спостереження підтвердило термін дії препарату.

Також Moderna тестувала нові версії вакцини, спрямовані на запобігання зараженню новим варіантом коронавірусу, який уперше ідентифікували в Південній Африці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson призупиняє поширення COVID-вакцини в Європі через випадки тромбозу

Нині тестуються дві версії вакцини, зокрема мультивалентна, що складається з нещодавно розробленої вакцини та її попереднього варіанта.

Moderna дозволена або схвалена до використання в понад 40 країнах світу.

Автор: 

вакцина (4419) США (23360) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
У тебя вариантов нет.... спутник5...только он тебя спасет...
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14.04.2021 09:10 Відповісти
+2
Ваші антитіла не є сто відсотковою гарантією що ви не заразитеся іншим штамом ковід19, наслідки у людей що перехворіли дуже погані, тобто і говорити про це не варто як про щось хороше.
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14.04.2021 09:43 Відповісти
+1
вернее слишком много - налоги невмоготу платить, скоро разорятся подайте бедному...

может и вирус оттого шо написано выше? а то - китайцы, китайцы - так бо больше никто не жрет всякую гадость шо как раз болеет удобным вирусом
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14.04.2021 08:57 Відповісти
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наверное слишком мало зарабатывают?

\\\\\
Состояние богатейших людей в мире за последний год увеличилось на $5 трлн, что чревато непредсказуемыми последствиями. И правительствам необходимо ввести налог на богатство. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«По последним данным, за последний год состояние богатейших людей мира выросло на $5 трлн. Я настоятельно призываю правительства рассмотреть вопрос о введении налога солидарности или налога на богатство для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы помочь обеспечить поступление средств туда, где они больше всего нужны», - написал он в социальной сети Twitter.\\\\\\\\\
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14.04.2021 08:55 Відповісти
вернее слишком много - налоги невмоготу платить, скоро разорятся подайте бедному...

может и вирус оттого шо написано выше? а то - китайцы, китайцы - так бо больше никто не жрет всякую гадость шо как раз болеет удобным вирусом
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14.04.2021 08:57 Відповісти
Цей вірус - звичайна війна за ресурси, як і всі війни. А чого твоє заспамили - не подобається?
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14.04.2021 09:19 Відповісти
И чем колоться?
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14.04.2021 09:07 Відповісти
У тебя вариантов нет.... спутник5...только он тебя спасет...
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14.04.2021 09:10 Відповісти
https://censor.net/ua/user/22056 Переболел, антитела, пока есть. Колоться? Поеду в Белгород.
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14.04.2021 09:17 Відповісти
Ваші антитіла не є сто відсотковою гарантією що ви не заразитеся іншим штамом ковід19, наслідки у людей що перехворіли дуже погані, тобто і говорити про це не варто як про щось хороше.
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14.04.2021 09:43 Відповісти
хворів ковідом у листопаді середньої тяжкості ( не було пневмонії, лише симптоми бронхіту+втрата нюху проблеми з печінкою, печія у очах, температура 38) - ось тиждень вже як почалися серцево-судинні проблеми - кров стала як кисіль - серце працює з великим перевантаженням, падати почала сатурація, ренген ОГК - чисті, лише по серцю є питання..., пью кроворозріжджуючі та рітмокор.... хз чим закінчиться все це...
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14.04.2021 10:07 Відповісти
ось і гадаю - це реакція на новий штам, з яким організм зустрівся, або наслідки попереднього... Будьте здорові та Слава Україні!
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14.04.2021 10:10 Відповісти
скоріш наслідки...бережи себе,продовжуй пити кроворозріджувачі.
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14.04.2021 10:38 Відповісти
Щиро дякую, вам бажаю також здоров'я і Слава Україні!
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14.04.2021 10:50 Відповісти
А якщо кору дуба заварювати? Боярою рота полоскати. Безліч варіантів для скрєпної людини.
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14.04.2021 09:54 Відповісти
Голкою!
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14.04.2021 16:35 Відповісти
Какая прелесть. А вот FDA - регулятор, выпустивший вакцину Moderna на рынок США знает об этом? Вакцина допущена к использованию на условиях EUA, то есть для экстренного использования. FDA в своих документах отдельно подчеркнула, что этот продукт не одобрен, что не разработаны испытания для того, чтобы доказать или опровергнуть гипотезу о том, что вакцины предотвращают заражение или передачу вируса. В выданном разрешении указано, что вакцина "предотвращает тяжелую форму". Всё. Ни слова о предотвращении инфицирования. Клинические испытания вакцины будут окончены в декабре 2023 года. Но можно, конечно, поcлушать росказни Модерны про то, какие они молодцы.
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14.04.2021 12:53 Відповісти
 
 