Компанія Moderna знизила ефективність своєї COVID-вакцини

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу за результатами третьої фази випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на дані компанії повідомляє DW.

Згідно з останніми клінічними дослідженнями, вакцина Moderna, створена за технологією мРНК, запобігає зараженню в 90% випадків, а важке протікання хвороби - у 95%.

Зазначається, що в третій фазі клінічних випробувань взяли участь понад 30 тисяч добровольців.

Зауважимо, що в грудні 2020 року Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1%.

Водночас, як пише УНІАН із посиланням на Reuters, за інформацією виробника шестимісячне спостереження підтвердило термін дії препарату.

Також Moderna тестувала нові версії вакцини, спрямовані на запобігання зараженню новим варіантом коронавірусу, який уперше ідентифікували в Південній Африці.

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Нині тестуються дві версії вакцини, зокрема мультивалентна, що складається з нещодавно розробленої вакцини та її попереднього варіанта.

Moderna дозволена або схвалена до використання в понад 40 країнах світу.