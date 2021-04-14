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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда сообщением Львов - Ужгород

С 16 апреля "Львовская железная дорога" возобновляет движение регионального поезда между Львовом и Ужгородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализници. 

Подчеркивается, что курсирование поезда сообщением Львов-Ужгород было отменено более года назад. В настоящее время движение возобновляется с целью связать ж/д сообщением наиболее привлекательные города и населенные пункты Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей.

Поезд № 829/830 сообщением Львов - Ужгород будет отправляться из Ужгорода в 5:13 ежедневно кроме среды, удобно прибывая во Львов в 10:59. Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в столицу Закарпатья в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, з.п. Опорец, Воловец, Свалява, ж.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

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Львов (4599) поезд (1030) Ужгород (438) Укрзализныця (2761)


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До Буковелю.
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14.04.2021 09:05 Ответить
так как раз сейчас бархатый сезон начался
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14.04.2021 09:06 Ответить
 
 