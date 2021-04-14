"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда сполученням Львів - Ужгород

Із 16 квітня "Львівська залізниця" відновлює рух регіонального поїзда між Львовом і Ужгородом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Підкреслюється, що курсування поїзда сполученням Львів-Ужгород було скасовано понад рік тому. Зараз рух поновлюється з метою зв'язати залізничним сполученням найпривабливіші міста і населені пункти Закарпаття і Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей.

Поїзд № 829/830 сполученням Львів - Ужгород відправлятиметься з Ужгорода о 5:13 щодня окрім середи, зручно прибуваючи до Львова о 10:59. Зворотній рейс зі Львова відправлятиметься щодня крім вівторка о 16.37, прибуваючи в столицю Закарпаття о 22:22.

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Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачево, Батьово, Чоп.