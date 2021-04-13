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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі рейси до Західної України

Фото: Вікіпедія

У зв'язку з низьким попитом на перевезення під час карантину "Укрзалізниця" ухвалила рішення тимчасово скасувати певну кількість рейсів до Західної України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Так, з 13 квітня тимчасово відміняються такі рейси:

поїзд № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

поїзд № 5/6 Ужгород-Херсон (курсувало 6 вагонів з 10 населеність з 11 по 25 квітня - менше 1%);

З 14 квітня скасований рейс поїзда № 243/244 Київ-Рахів (курсувало 11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

Також читайте: "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів на Закарпатті. Перелік маршрутів

Разом з тим додані в розклад поїзди № 77/78 Харків - Маріуполь, № 119/120 Львів - Запоріжжя, № 719/720 Харків - Київ, а також збільшена періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня ).

В "Укрзалізниці" підкреслили, що моніторять пасажиропотік на щоденній основі і готові миттєво відновлювати рейси в разі підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди на травневі свята і літній туристичний сезон.

Також Укрзалізниця зазначає наявність широкого вибору альтернативних рейсів, в тому числі до 15 поїздів на день різного класу в львівському напрямку, і нагадує, що в разі скасування рейсу пасажиру повертається повна вартість квитка.

Крім цього, "Укрзалізниця" відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

Автор: 

залізниця (1519) карантин (18172) відміна (174) потяг (1981) Укрзалізниця (6896) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
а що це таке "в Західну Україну", це якась держава по типу ЗУНР чи як?
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13.04.2021 11:44
+4
Количество, ты отменено! Стой, раз-два!
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13.04.2021 11:47
+3
нема чому дивуватись, на цензорі носії украинского руского пропихують тексти і заголовки на своїй особливій мові...і тому - західна україна, компромеНтировать...
мова, як у голофастого..адже є ще й по кімнатаМ, дякую ваС та багато іншого на украинском руском, яке вони хочуть зробити другою державною
не тільки західна україна, а й донбасс - навязані ворожою пропагандою в різні часи
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13.04.2021 12:03
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а що це таке "в Західну Україну", це якась держава по типу ЗУНР чи як?
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13.04.2021 11:44 Відповісти
это так же безграмотно как и "отменить количество"...
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13.04.2021 11:46 Відповісти
нема чому дивуватись, на цензорі носії украинского руского пропихують тексти і заголовки на своїй особливій мові...і тому - західна україна, компромеНтировать...
мова, як у голофастого..адже є ще й по кімнатаМ, дякую ваС та багато іншого на украинском руском, яке вони хочуть зробити другою державною
не тільки західна україна, а й донбасс - навязані ворожою пропагандою в різні часи
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13.04.2021 12:03 Відповісти
ето украінській руській от Мєндель 😁
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13.04.2021 13:19 Відповісти
у мінєндєль клепки тільки на це і хватає.
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13.04.2021 13:21 Відповісти
Из чего же теперь платить зарплату сережи лещинке? зубажиет жеж
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13.04.2021 11:45 Відповісти
Количество, ты отменено! Стой, раз-два!
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13.04.2021 11:47 Відповісти
дожили, количество отменили
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13.04.2021 11:48 Відповісти
перенаправят на буковель.
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13.04.2021 11:58 Відповісти
ничего, ждут заноса сыроже от шевченко - букивель запрацював для нарида....
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13.04.2021 12:02 Відповісти
№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

Стоимость больше 200грн конечно не каждый смог бы купить билет.
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13.04.2021 12:06 Відповісти
Київська Україна увійшла у червону зону, а Київська обласна Україна прослідувала за нею не зважаючи на всі потуги залізниці, а Бессарабська Україна готується до початку сезону, а Харківська Україна записала звернення до розійських зольдатен, а Олександрійська Україна передає автору цієї статті, що не пішов би він на ЙУХ.
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13.04.2021 12:19 Відповісти
колличество можно уменшить ну или увеличить
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13.04.2021 12:54 Відповісти
 
 