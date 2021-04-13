"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі рейси до Західної України

У зв'язку з низьким попитом на перевезення під час карантину "Укрзалізниця" ухвалила рішення тимчасово скасувати певну кількість рейсів до Західної України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Так, з 13 квітня тимчасово відміняються такі рейси:

поїзд № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

поїзд № 5/6 Ужгород-Херсон (курсувало 6 вагонів з 10 населеність з 11 по 25 квітня - менше 1%);

З 14 квітня скасований рейс поїзда № 243/244 Київ-Рахів (курсувало 11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

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Разом з тим додані в розклад поїзди № 77/78 Харків - Маріуполь, № 119/120 Львів - Запоріжжя, № 719/720 Харків - Київ, а також збільшена періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня ).

В "Укрзалізниці" підкреслили, що моніторять пасажиропотік на щоденній основі і готові миттєво відновлювати рейси в разі підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди на травневі свята і літній туристичний сезон.

Також Укрзалізниця зазначає наявність широкого вибору альтернативних рейсів, в тому числі до 15 поїздів на день різного класу в львівському напрямку, і нагадує, що в разі скасування рейсу пасажиру повертається повна вартість квитка.

Крім цього, "Укрзалізниця" відновила курсування низки поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Разом з тим, з причин економічної необґрунтованості з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.