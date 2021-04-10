"Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів на Закарпатті. Перелік маршрутів
З неділі, 11 квітня, ПАТ "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів у Закарпатську область.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Укрзалізниця з 11 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого прямування в Закарпатську область", - зазначено в повідомленні.
Мова йде про наступні маршрути:
№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);
№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).
Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
Нагадаємо, сьогодні в Закарпатській області скасували дію "червоної" зони карантину. Рішення прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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