РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5747 посетителей онлайн
Новости
7 166 3

"Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье. Перечень маршрутов

С воскресенья, 11 апреля. ПАО "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Закарпатскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении.

Речь идет о следующих маршрутах:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанск;
  • №81/82 Ужгород-Киев;
  • №357/358 Киев-Рахов;
  • №17/18 Харьков-Ужгород;
  • №15/16 Харьков-Рахов;
  • №4/3 Запорожье-Ужгород;
  • №107/108 Одесса-Ужгород;
  • №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев;
  • №134/133 Николаев-Рахов;
  • №26/25 Одесса-Рахов.

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.

Напомним, сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 19 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2758) Закарпатская область (2603)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
wash ur cars, засранцы!
показать весь комментарий
10.04.2021 18:37 Ответить
-- не, не поеду! -- уж лучше вы к нам...*)
показать весь комментарий
10.04.2021 18:43 Ответить
Світлина класна,вагон так і не дочекався данця зі шваброю
показать весь комментарий
10.04.2021 18:57 Ответить
 
 