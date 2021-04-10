"Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье. Перечень маршрутов

С воскресенья, 11 апреля. ПАО "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Закарпатскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении.

Речь идет о следующих маршрутах:

№45/46 Ужгород-Лисичанск;

№81/82 Ужгород-Киев;

№357/358 Киев-Рахов;

№17/18 Харьков-Ужгород;

№15/16 Харьков-Рахов;

№4/3 Запорожье-Ужгород;

№107/108 Одесса-Ужгород;

№13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев;

№134/133 Николаев-Рахов;

№26/25 Одесса-Рахов.

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.

Напомним, сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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