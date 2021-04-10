"Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье. Перечень маршрутов
С воскресенья, 11 апреля. ПАО "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поездов в Закарпатскую область.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении.
Речь идет о следующих маршрутах:
- №45/46 Ужгород-Лисичанск;
- №81/82 Ужгород-Киев;
- №357/358 Киев-Рахов;
- №17/18 Харьков-Ужгород;
- №15/16 Харьков-Рахов;
- №4/3 Запорожье-Ужгород;
- №107/108 Одесса-Ужгород;
- №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев;
- №134/133 Николаев-Рахов;
- №26/25 Одесса-Рахов.
Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.
Напомним, сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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