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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків в Івано-Франківську область

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка на Закарпатті дозволяє очікувати вихід із "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.

Читайте також: З 11 квітня Харківщина переходить у "червону" зону карантину, а Івано-Франківщина - виходить, - Немчінов

Автор: 

квитки (449) карантин (18172) Укрзалізниця (6892) Івано-Франківська область (956) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а в рыфы ?Уверен что поезд на мацкву из Украины курсирует
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09.04.2021 18:42 Відповісти
Укрзализныця сейчас основное звено передачи ковида между областями! Закройте укрзализныцю! Почему на неё не расспространяются сейчас правил локдауна? Они что избранные? Как Буковель, ***!
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09.04.2021 19:19 Відповісти
А так же вискарик по 64000 грн. За деньги налогоплательщиков 😉😉😉.
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09.04.2021 19:48 Відповісти
Значить в Івано-Франківську буде ще одна хвиля Гаплик-19.
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09.04.2021 21:09 Відповісти
 
 