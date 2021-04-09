"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків в Івано-Франківську область

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка на Закарпатті дозволяє очікувати вихід із "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.

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