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"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків в Івано-Франківську область
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.
При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.
"Втім, позитивна динаміка на Закарпатті дозволяє очікувати вихід із "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.
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neverlok lok
показати весь коментар09.04.2021 18:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тунгусский метеорит
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faust7808
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