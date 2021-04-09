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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" открывает продажу билетов в Ивано-Франковскую область

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.

При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 9 апреля "Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ривне

Автор: 

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а в рыфы ?Уверен что поезд на мацкву из Украины курсирует
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09.04.2021 18:42 Ответить
Укрзализныця сейчас основное звено передачи ковида между областями! Закройте укрзализныцю! Почему на неё не расспространяются сейчас правил локдауна? Они что избранные? Как Буковель, ***!
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09.04.2021 19:19 Ответить
А так же вискарик по 64000 грн. За деньги налогоплательщиков 😉😉😉.
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09.04.2021 19:48 Ответить
Значить в Івано-Франківську буде ще одна хвиля Гаплик-19.
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09.04.2021 21:09 Ответить
 
 