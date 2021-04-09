1 843 4
"Укрзализныця" открывает продажу билетов в Ивано-Франковскую область
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.
При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
neverlok lok
показать весь комментарий09.04.2021 18:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тунгусский метеорит
показать весь комментарий09.04.2021 19:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
faust7808
показать весь комментарий09.04.2021 19:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrij Berest
показать весь комментарий09.04.2021 21:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль