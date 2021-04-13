"Укрзализныця" временно сократила количество рейсов в Западную Украину

В связи с низким спросом на перевозки во время карантина "Укрзализныця" приняла решение временно сократила количество рейсов в Западную Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, с 13 апреля временно отменяются следующие рейсы:

поезд № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);

поезд № 5/6 Ужгород-Херсон (курсировало 6 вагонов из 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

С 14 апреля отменен рейс поезда № 243/244 Киев-Рахов, (курсировало 11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

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В то же время добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В "Укрзализныце" подчеркнули, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда на майские праздники и летний туристический сезон.

Также Укрзализныця отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

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Кроме этого, "Укрзализныця" восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

№ 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

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