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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" временно сократила количество рейсов в Западную Украину

Фото: Вікіпедія

В связи с низким спросом на перевозки во время карантина "Укрзализныця" приняла решение временно сократила количество рейсов в Западную Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Так, с 13 апреля временно отменяются следующие рейсы:

  • поезд № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);
  • поезд № 5/6 Ужгород-Херсон (курсировало 6 вагонов из 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

С 14 апреля отменен рейс поезда № 243/244 Киев-Рахов, (курсировало 11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов на Закарпатье. Перечень маршрутов

В то же время добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

В "Укрзализныце" подчеркнули, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда на майские праздники и летний туристический сезон.

Также Укрзализныця отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Также читайте: "Укрзализныця" открывает продажу билетов в Ивано-Франковскую область

Кроме этого, "Укрзализныця" восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

№ 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

Также читайте: "Укрзализныця" разработает формат ограничений в "красных" Запорожской и Хмельницкой областях, - Криклий

железная дорога (1415) карантин (16729) отмена (160) поезд (1030) Укрзализныця (2759) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
а що це таке "в Західну Україну", це якась держава по типу ЗУНР чи як?
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13.04.2021 11:44 Ответить
+4
Количество, ты отменено! Стой, раз-два!
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13.04.2021 11:47 Ответить
+3
нема чому дивуватись, на цензорі носії украинского руского пропихують тексти і заголовки на своїй особливій мові...і тому - західна україна, компромеНтировать...
мова, як у голофастого..адже є ще й по кімнатаМ, дякую ваС та багато іншого на украинском руском, яке вони хочуть зробити другою державною
не тільки західна україна, а й донбасс - навязані ворожою пропагандою в різні часи
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13.04.2021 12:03 Ответить
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а що це таке "в Західну Україну", це якась держава по типу ЗУНР чи як?
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13.04.2021 11:44 Ответить
это так же безграмотно как и "отменить количество"...
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13.04.2021 11:46 Ответить
нема чому дивуватись, на цензорі носії украинского руского пропихують тексти і заголовки на своїй особливій мові...і тому - західна україна, компромеНтировать...
мова, як у голофастого..адже є ще й по кімнатаМ, дякую ваС та багато іншого на украинском руском, яке вони хочуть зробити другою державною
не тільки західна україна, а й донбасс - навязані ворожою пропагандою в різні часи
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13.04.2021 12:03 Ответить
ето украінській руській от Мєндель 😁
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13.04.2021 13:19 Ответить
у мінєндєль клепки тільки на це і хватає.
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13.04.2021 13:21 Ответить
Из чего же теперь платить зарплату сережи лещинке? зубажиет жеж
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13.04.2021 11:45 Ответить
Количество, ты отменено! Стой, раз-два!
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13.04.2021 11:47 Ответить
дожили, количество отменили
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13.04.2021 11:48 Ответить
перенаправят на буковель.
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13.04.2021 11:58 Ответить
ничего, ждут заноса сыроже от шевченко - букивель запрацював для нарида....
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13.04.2021 12:02 Ответить
№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели

Стоимость больше 200грн конечно не каждый смог бы купить билет.
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13.04.2021 12:06 Ответить
Київська Україна увійшла у червону зону, а Київська обласна Україна прослідувала за нею не зважаючи на всі потуги залізниці, а Бессарабська Україна готується до початку сезону, а Харківська Україна записала звернення до розійських зольдатен, а Олександрійська Україна передає автору цієї статті, що не пішов би він на ЙУХ.
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13.04.2021 12:19 Ответить
колличество можно уменшить ну или увеличить
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13.04.2021 12:54 Ответить
 
 