"Укрзализныця" временно сократила количество рейсов в Западную Украину
В связи с низким спросом на перевозки во время карантина "Укрзализныця" приняла решение временно сократила количество рейсов в Западную Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, с 13 апреля временно отменяются следующие рейсы:
- поезд № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);
- поезд № 5/6 Ужгород-Херсон (курсировало 6 вагонов из 10 населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);
С 14 апреля отменен рейс поезда № 243/244 Киев-Рахов, (курсировало 11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).
В то же время добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).
В "Укрзализныце" подчеркнули, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно восстанавливать рейсы в случае повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда на майские праздники и летний туристический сезон.
Также Укрзализныця отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.
Кроме этого, "Укрзализныця" восстановила курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:
№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели
№ 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.
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мова, як у голофастого..адже є ще й по кімнатаМ, дякую ваС та багато іншого на украинском руском, яке вони хочуть зробити другою державною
не тільки західна україна, а й донбасс - навязані ворожою пропагандою в різні часи
Стоимость больше 200грн конечно не каждый смог бы купить билет.