Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий

Ситуация в Украине с заболеваемостью и госпитализациями пациентов с COVID-19 стабилизировалась. Страна выходит на плато заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.

Как сообщалось, 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

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