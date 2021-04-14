Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий
Ситуация в Украине с заболеваемостью и госпитализациями пациентов с COVID-19 стабилизировалась. Страна выходит на плато заболеваемости коронавирусом.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.
"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.
Как сообщалось, 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.
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Причем каждое следующее плато ниже предыдущего и дно уже пробито по всем показателям.
Уже даже ОВГЗ украинские никто покупать не хочет.
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Dmitriy Korneychuk
Жизнь при Голобородько
Проблема только в том, что сколько будет тяжелобольных, определяют не врачи в больнице, а преЗеденты, разъезжающие на лыжах в Буковеле, да московские попы, устраивающие многотысячные манифестации.
PS Это не отменяет наличия горстки уникальных специалистов, способных на чудо. Просто эта горстка почти не видна в океане откровенного дерьма.