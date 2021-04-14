РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12071 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 558 33

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий

Ситуация в Украине с заболеваемостью и госпитализациями пациентов с COVID-19 стабилизировалась. Страна выходит на плато заболеваемости коронавирусом.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированных. При этом сейчас ситуация немного улучшилась.

"На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве", - заявил Радуцкий.

Как сообщалось, 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года.

Читайте также: Мы вышли на пик третьей волны коронавируса, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Такий же дебіл як і прізєдєнт
показать весь комментарий
14.04.2021 09:45 Ответить
+5
одного говна ягода
показать весь комментарий
14.04.2021 09:45 Ответить
+4
Ситуація стабілізується... Ми на плато...Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5448
показать весь комментарий
14.04.2021 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
членограй напустил крадуцкооо лохов окучиваьь
показать весь комментарий
14.04.2021 09:45 Ответить
может на министра готовят
показать весь комментарий
14.04.2021 09:46 Ответить
После удачной продажи санитарных масок из Гос.резерва в Китай у него достаточно денег, чтобы дать взятку брату Эрмака, и стать министром Здравоохранения.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:15 Ответить
Такий же дебіл як і прізєдєнт
показать весь комментарий
14.04.2021 09:45 Ответить
одного говна ягода
показать весь комментарий
14.04.2021 09:45 Ответить
Украина с плато на плато при ЗЕ теперь во всем проходит.

Причем каждое следующее плато ниже предыдущего и дно уже пробито по всем показателям.
Уже даже ОВГЗ украинские никто покупать не хочет.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:47 Ответить
Ситуація стабілізується... Ми на плато...Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5448
показать весь комментарий
14.04.2021 09:51 Ответить
"плато радуцкого"
показать весь комментарий
14.04.2021 09:52 Ответить
Ну и харя у ворюги)
показать весь комментарий
14.04.2021 09:57 Ответить
Миша, пора подсчитать бабулеты заработанные на чужом горе.
показать весь комментарий
14.04.2021 09:57 Ответить
Плато Крадуцкого - это когда 400-490 трупов в сутки и парень наслаждается стабильностью бытия.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:01 Ответить
Сьогодні майже півтисячі трупів і це стабільно кожного дня, це таке плато - чому ці чорти не на цьому плато?
показать весь комментарий
14.04.2021 10:02 Ответить
Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4506Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1436
показать весь комментарий
14.04.2021 10:05 Ответить
Сегодня уже полторы тысячи трупов. Почему намордник на подбородке чмо, заражаешь нас сильно
показать весь комментарий
14.04.2021 10:06 Ответить
.........................................
показать весь комментарий
14.04.2021 10:09 Ответить
Расскажу свежую историю. Переселенец из Донецка работал в Киеве директором конторы по электричеству. Подхватил двусторонне воспаление. Здесь ему заявили без прописки не принимаем. Повезли его в Донецк, он там и умер. Да здравствует минздрав.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:10 Ответить
Это история от ББС?? Бабушка Бабушке Сказала???
показать весь комментарий
14.04.2021 10:13 Ответить
От родственников, которые у него работали.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:34 Ответить
Плато это пальто?? Так степашка в нем уже ходит...а не подходит...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:12 Ответить
Плато - плата за пальто.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:14 Ответить
Ця "пандемія" з цим коронавірусом в порівнянні з кулями та бомбами ніщо. Тому як тільки полетять кулі, бомби та снаряди, а нам не буде чим відповісти ворогові і наш люд не буде готовий захищати свою державу, то ситуація з коронавірусом стабілізується моментально. За нього вже ніхто і згадувати не буде.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:18 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk

Жизнь при Голобородько

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6604
показать весь комментарий
14.04.2021 10:23 Ответить
В сравнении https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19 с прошлой неделей явно пошел спад. Все-таки локдаун сбиваент заразность, но очень бъет по экономике. Как бы лекарство не оказалось хуже болезни.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:26 Ответить
У зеленых макак единственная стратегия борьбы с короновирусом - хай все болеют, чем больше сдохнет, тем лучше.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:27 Ответить
Спокойно отношусь к Ковиду, но под 500 человек в день умирает какое же это плато?Это пик эпидемии в Украине, а не плато. .Другой вопрос что умирают не столько от ковида, сколько от неправильной помощи, нормальную медпомощь за год так и не смогли наши власти организовать, поэтому остается сидеть на карантине, пока не потеплеет.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:33 Ответить
нет никакой "помощи" от ковида, не лечат его ничем. Говорят, помогает выкатывание вареным яйцом и бабки-шептухи, но это не точно. Поддержать жизнь тяжелобольным - могут, кислород, капельницы, все дела, это могут в любой ковид-больнице, но это не лечение, это именно поддержание жизни.
Проблема только в том, что сколько будет тяжелобольных, определяют не врачи в больнице, а преЗеденты, разъезжающие на лыжах в Буковеле, да московские попы, устраивающие многотысячные манифестации.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:12 Ответить
Вы стебетесь, но похоже вы не в курсе медпроблематики. Буковель и московские попы мне давно ненавистны, но дело не в них. Дело в тотальном невежестве украинских медиков. Даже в Африке подозреваю больше образованных врачей, образованных, а не получивших диплом. Это не преувеличение - тотальное невежество украинских медиков, которые ненавидят Комаровского и Супрун, работающих в поле современной доказательной медицины. Нормальные врачи безусловно тоже есть, особенно узкие специалисты, но к ним очереди огромные.
показать весь комментарий
14.04.2021 15:33 Ответить
Про невежество врачей полностью согласен, неоднократно сталкивался в своей жизни. Если бы не медкомиссия в военкомате в последнюю мобилизацию, меня бы убили врачи в районной поликлинике. А врач, которую привлекли в медкомиссию ( а они туда вовсе не добровольно попадают) легко, по трем дополнительным анализам с ходу поставила диагноз. В районной поликлинике оказались хоть и узкие, но совсем не специалисты. Ещё выгоняли меня, "иди отсюда, симулянт хренов". Поэтому меня злит поведение людей, которые игнорируют опасность ковида, типа "это всё неопасно". Они просто не в курсе, что врачи в нашей обычной больнице с большей вероятностью их убьют, чем поставят на ноги, если проблема будет серьезной и её нельзя решить зеленкой и анальгином. Наша медицина осталась на уровне середины прошлого века, какая Супрун?
PS Это не отменяет наличия горстки уникальных специалистов, способных на чудо. Просто эта горстка почти не видна в океане откровенного дерьма.
показать весь комментарий
15.04.2021 02:15 Ответить
раскудахтался-плато...впереди пасха и шашлычки компаниями...нарит знает,как правильно
показать весь комментарий
14.04.2021 10:41 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
показать весь комментарий
14.04.2021 11:08 Ответить
Минимум 20-19тыс. И по 3.5-4 десятка смертей каждый день. Радуцкий- феерический звездабол- масочник. Нет. Просто выродок .
показать весь комментарий
14.04.2021 11:10 Ответить
Сделать плато по коронавирусу? Нет ничего проще - вдесятеро задрать цены на анализы (бесплатные они только на языках мудаков: Степанова, того же Радуцкого и санитарного Ляшко) и будет плато.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:38 Ответить
Так ще торік Ляшко казав, що плато буде в травні місяці! Скільки ще тих "плато" буде?
показать весь комментарий
14.04.2021 12:48 Ответить
 
 