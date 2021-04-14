Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький

Ситуація в Україні із захворюваністю і госпіталізацією пацієнтів з COVID-19 стабілізувалася. Країна виходить на плато захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що карантин запроваджується як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Як повідомлялося, 14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Також читайте: Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО