Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький
Ситуація в Україні із захворюваністю і госпіталізацією пацієнтів з COVID-19 стабілізувалася. Країна виходить на плато захворюваності на коронавірус.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що карантин запроваджується як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.
"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.
Як повідомлялося, 14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.
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Причем каждое следующее плато ниже предыдущего и дно уже пробито по всем показателям.
Уже даже ОВГЗ украинские никто покупать не хочет.
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Dmitriy Korneychuk
Жизнь при Голобородько
Проблема только в том, что сколько будет тяжелобольных, определяют не врачи в больнице, а преЗеденты, разъезжающие на лыжах в Буковеле, да московские попы, устраивающие многотысячные манифестации.
PS Это не отменяет наличия горстки уникальных специалистов, способных на чудо. Просто эта горстка почти не видна в океане откровенного дерьма.