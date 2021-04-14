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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький

Ситуація в Україні із захворюваністю і госпіталізацією пацієнтів з COVID-19 стабілізувалася. Країна виходить на плато захворюваності на коронавірус.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що карантин запроваджується як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

"На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві", - заявив Радуцький.

Як повідомлялося, 14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 14 квітня 2021 року.

Також читайте: Ми вийшли на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Такий же дебіл як і прізєдєнт
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14.04.2021 09:45 Відповісти
+5
одного говна ягода
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14.04.2021 09:45 Відповісти
+4
Ситуація стабілізується... Ми на плато...Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5448
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14.04.2021 09:51 Відповісти
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членограй напустил крадуцкооо лохов окучиваьь
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14.04.2021 09:45 Відповісти
может на министра готовят
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14.04.2021 09:46 Відповісти
После удачной продажи санитарных масок из Гос.резерва в Китай у него достаточно денег, чтобы дать взятку брату Эрмака, и стать министром Здравоохранения.
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14.04.2021 10:15 Відповісти
Такий же дебіл як і прізєдєнт
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14.04.2021 09:45 Відповісти
одного говна ягода
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14.04.2021 09:45 Відповісти
Украина с плато на плато при ЗЕ теперь во всем проходит.

Причем каждое следующее плато ниже предыдущего и дно уже пробито по всем показателям.
Уже даже ОВГЗ украинские никто покупать не хочет.
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14.04.2021 09:47 Відповісти
Ситуація стабілізується... Ми на плато...Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5448
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14.04.2021 09:51 Відповісти
"плато радуцкого"
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14.04.2021 09:52 Відповісти
Ну и харя у ворюги)
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14.04.2021 09:57 Відповісти
Миша, пора подсчитать бабулеты заработанные на чужом горе.
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14.04.2021 09:57 Відповісти
Плато Крадуцкого - это когда 400-490 трупов в сутки и парень наслаждается стабильностью бытия.
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14.04.2021 10:01 Відповісти
Сьогодні майже півтисячі трупів і це стабільно кожного дня, це таке плато - чому ці чорти не на цьому плато?
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14.04.2021 10:02 Відповісти
Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4506Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1436
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14.04.2021 10:05 Відповісти
Сегодня уже полторы тысячи трупов. Почему намордник на подбородке чмо, заражаешь нас сильно
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14.04.2021 10:06 Відповісти
.........................................
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14.04.2021 10:09 Відповісти
Расскажу свежую историю. Переселенец из Донецка работал в Киеве директором конторы по электричеству. Подхватил двусторонне воспаление. Здесь ему заявили без прописки не принимаем. Повезли его в Донецк, он там и умер. Да здравствует минздрав.
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14.04.2021 10:10 Відповісти
Это история от ББС?? Бабушка Бабушке Сказала???
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14.04.2021 10:13 Відповісти
От родственников, которые у него работали.
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14.04.2021 10:34 Відповісти
Плато это пальто?? Так степашка в нем уже ходит...а не подходит...
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14.04.2021 10:12 Відповісти
Плато - плата за пальто.
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14.04.2021 10:14 Відповісти
Ця "пандемія" з цим коронавірусом в порівнянні з кулями та бомбами ніщо. Тому як тільки полетять кулі, бомби та снаряди, а нам не буде чим відповісти ворогові і наш люд не буде готовий захищати свою державу, то ситуація з коронавірусом стабілізується моментально. За нього вже ніхто і згадувати не буде.
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14.04.2021 10:18 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZU4oH-OV3votooQ8kAw7m8notf0e_3AdeEoQGrEnVRH_Bi25aY-JM1tz2QG90IjGHU0ATxH_7-********************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk

Жизнь при Голобородько

Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6604
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14.04.2021 10:23 Відповісти
В сравнении https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/koronavirusna-infekciya-covid-19 с прошлой неделей явно пошел спад. Все-таки локдаун сбиваент заразность, но очень бъет по экономике. Как бы лекарство не оказалось хуже болезни.
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14.04.2021 10:26 Відповісти
У зеленых макак единственная стратегия борьбы с короновирусом - хай все болеют, чем больше сдохнет, тем лучше.
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14.04.2021 10:27 Відповісти
Спокойно отношусь к Ковиду, но под 500 человек в день умирает какое же это плато?Это пик эпидемии в Украине, а не плато. .Другой вопрос что умирают не столько от ковида, сколько от неправильной помощи, нормальную медпомощь за год так и не смогли наши власти организовать, поэтому остается сидеть на карантине, пока не потеплеет.
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14.04.2021 10:33 Відповісти
нет никакой "помощи" от ковида, не лечат его ничем. Говорят, помогает выкатывание вареным яйцом и бабки-шептухи, но это не точно. Поддержать жизнь тяжелобольным - могут, кислород, капельницы, все дела, это могут в любой ковид-больнице, но это не лечение, это именно поддержание жизни.
Проблема только в том, что сколько будет тяжелобольных, определяют не врачи в больнице, а преЗеденты, разъезжающие на лыжах в Буковеле, да московские попы, устраивающие многотысячные манифестации.
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14.04.2021 12:12 Відповісти
Вы стебетесь, но похоже вы не в курсе медпроблематики. Буковель и московские попы мне давно ненавистны, но дело не в них. Дело в тотальном невежестве украинских медиков. Даже в Африке подозреваю больше образованных врачей, образованных, а не получивших диплом. Это не преувеличение - тотальное невежество украинских медиков, которые ненавидят Комаровского и Супрун, работающих в поле современной доказательной медицины. Нормальные врачи безусловно тоже есть, особенно узкие специалисты, но к ним очереди огромные.
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14.04.2021 15:33 Відповісти
Про невежество врачей полностью согласен, неоднократно сталкивался в своей жизни. Если бы не медкомиссия в военкомате в последнюю мобилизацию, меня бы убили врачи в районной поликлинике. А врач, которую привлекли в медкомиссию ( а они туда вовсе не добровольно попадают) легко, по трем дополнительным анализам с ходу поставила диагноз. В районной поликлинике оказались хоть и узкие, но совсем не специалисты. Ещё выгоняли меня, "иди отсюда, симулянт хренов". Поэтому меня злит поведение людей, которые игнорируют опасность ковида, типа "это всё неопасно". Они просто не в курсе, что врачи в нашей обычной больнице с большей вероятностью их убьют, чем поставят на ноги, если проблема будет серьезной и её нельзя решить зеленкой и анальгином. Наша медицина осталась на уровне середины прошлого века, какая Супрун?
PS Это не отменяет наличия горстки уникальных специалистов, способных на чудо. Просто эта горстка почти не видна в океане откровенного дерьма.
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15.04.2021 02:15 Відповісти
раскудахтался-плато...впереди пасха и шашлычки компаниями...нарит знает,как правильно
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14.04.2021 10:41 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
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14.04.2021 11:08 Відповісти
Минимум 20-19тыс. И по 3.5-4 десятка смертей каждый день. Радуцкий- феерический звездабол- масочник. Нет. Просто выродок .
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14.04.2021 11:10 Відповісти
Сделать плато по коронавирусу? Нет ничего проще - вдесятеро задрать цены на анализы (бесплатные они только на языках мудаков: Степанова, того же Радуцкого и санитарного Ляшко) и будет плато.
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14.04.2021 12:38 Відповісти
Так ще торік Ляшко казав, що плато буде в травні місяці! Скільки ще тих "плато" буде?
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14.04.2021 12:48 Відповісти
 
 