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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы обстреливают беспилотники миссии ОБСЕ для сокрытия фактов многочисленных нарушений, - СЦКК

Террористы обстреливают беспилотники миссии ОБСЕ для сокрытия фактов многочисленных нарушений, - СЦКК

Террористы продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе, предпринимая попытки заглушить сигнал беспилотников миссии.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в отчете СММ ОБСЕ №83 / 2021 от 12 апреля сообщается о многочисленных случаях препятствования деятельности миссии ОБСЕ, системном глушении сигнала БПЛА миссии.

"На днях беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия более 10 раз подвергался воздействию помех сигнала GPS вблизи Донецка в районе населенных пунктов Спартак, Веселое, Бетманово, Михайловка, Озеряновка, Федоровка и Пантелеймоновка, а над временно оккупированными районами Луганской области - вблизи населенных пунктов Шимшиновка и Мирное", - следует из сообщения.

Кроме того, вблизи Спартака и Веселого миссия зафиксировала случаи обстрела БПЛА с временно оккупированной территории. Подобными методами оккупанты пытаются скрыть факты многочисленных нарушений режима прекращения огня.

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В то же время подчеркивается, что украинская сторона неуклонно соблюдает взятые на себя обязательства по выполнению Минских договоренностей.

"Противоправные действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. В связи с этими нарушениями украинская сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЕ", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

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беспилотник (3752) боевик (16779) ОБСЕ (4883) терроризм (18692) СЦКК (725)


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Фулюгани.
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14.04.2021 10:12 Ответить
Самая бесполезные в мире это ОБСЕ и ООН.Куча дармоедов которые страдают херней и толка от них ноль
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14.04.2021 10:16 Ответить
Трахтористы обстреливают беспилотники миссии ОБСЕ...а тим повилазило
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14.04.2021 11:32 Ответить
за ці обстріли обсце на халяву жруть і п'ють в ресторанах лугандона
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14.04.2021 11:35 Ответить
а чего у ниъ средств ПВО нет ? там же по вашим данным российские войска
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14.04.2021 11:44 Ответить
А где, ****, распиаренные всушные байрактары?!
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14.04.2021 12:18 Ответить
 
 