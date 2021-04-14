На Харьковщине отремонтируют 125-летний мост, - "Укравтодор"

В селе Коробочкино на трассе Н-26 Чугуев - Меловое отремонтируют мост, который не видел ремонта 45 лет. Он был построен еще 125 лет назад и считается самым старым в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Отмечается, что на мосту проведут текущий средний ремонт. Подготовительные работы уже начались.

Длина этого моста, который построили в 1896 году, составляет 30,66 п.м. Последний капитальный ремонт проводился в 1976 году.

В начале апреля в рамках программы Президента тут демонтировали тротуар левого проезда моста (км 12+572 трассы Н-26 Чугуев - Меловое). Сейчас работники устанавливают подпорную стенку и ремонтируют арку. Движение транспорта по искуственному сооружению будет осуществляться в реверсном режиме. Работы планируют завершить в конце 2021 года.

"Укравтодор" также напомнил, что в феврале 2021 года начались ремонтные работы на мосту через Северский Донец на автомобильной дороге Н-26 на выезде из Чугуева в направлении с. Малиновка (км 2 + 852). На 109-метровом искусственном сооружении проводят текущий средний ремонт. Работы планируют завершить во втором полугодии 2021 года.

Ранее Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента и координатор "Большой стройки", сообщил о том, что в этом году благодаря программе Президента будет достроен один из крупнейших долгостроев Украины - Запорожский городов.

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