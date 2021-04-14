На Донетчине обновят школы и детсады для тысяч детей, - ОГА

Масштабное обновление объектов инфраструктуры проходит на Донетчине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА.

По словам замглавы Донецкой ОГА Юлии Костюниной, в планах реконструкция 7 детских садиков для 1500 детей: четырех - в Мариуполе, по одному в Доброполье, Константиновке и Мирнограде.

Кроме того, в рамках "Большой стройки" ожидается капитальное обновление 11 школ для 7500 учащихся: три - в Бахмуте, по одной школе - в Авдеевке, Мариуполе, Новогродовке, Родинском, Торецке, в пгт. Новоэкономичное и в поселках Кальчик и Петровка. Две из этих школ расположены вдоль линии разграничения - в Авдеевке и Торецке.

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Также планируют создать музей науки в Мариупольском государственном университете.

Согласно плану президентской программы, к концу 2021 года планируют завершить работы на 15 объектах. Еще 4 объекта внесены как переходные на 2022 год.

Финансировать проекты будут из всех уровней бюджета: государственного, областного и местных бюджетов территориальных громад. Семь будут реализованы с привлечением средств Государственного фонда регионального развития, восемь проектов получат финансирование через Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины, еще четыре проекта будут профинансированы за счет средств областного бюджета.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал продолжение развития объектов социальной инфраструктуры на 2021 год: планируется обновить и построить 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

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