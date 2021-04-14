УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11781 відвідувач онлайн
Новини
1 196 4

На Донеччині оновлять школи і дитсадки для тисяч дітей, - ОДА

На Донеччині оновлять школи і дитсадки для тисяч дітей, - ОДА

Масштабне оновлення об'єктів інфраструктури триває на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

За словами заступника голови Донецької ОДА Юлії Костюніної, в планах реконструкція 7 дитячих садків для 1500 дітей: чотирьох - в Маріуполі, по одному в Добропіллі, Костянтинівці і Мирнограді.

Крім того, в рамках "Великого будівництва" очікується капітальне оновлення 11 шкіл для 7500 учнів: три - в Бахмуті, по одній школі - в Авдіївці, Маріуполі, Новогродівці, Родинському, Торецькому, в смт Новоекономічне і в селищах Кальчик і Петрівка. Дві з цих шкіл розташовані уздовж лінії розмежування - в Авдіївці та Торецьку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поруч з легкоатлетичним стадіоном на Дніпропетровщині відкриють Олімпійський будинок , - ОДА. ФОТОрепортаж

Також планують створити музей науки в Маріупольському державному університеті.

Згідно з планом президентської програми, до кінця 2021 року планують завершити роботи на 15 об'єктах. Ще 4 об'єкти внесені як перехідні на 2022 рік.

Фінансувати проєкти будуть з усіх рівнів бюджету: державного, обласного та місцевих бюджетів територіальних громад. Сім будуть реалізовані із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку, вісім проєктів отримають фінансування через Надзвичайну кредитну програму для відновлення України, ще чотири проєкти будуть профінансовані за рахунок коштів обласного бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував продовження розвитку об'єктів соціальної інфраструктури на 2021 рік: планується оновити і побудувати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень.

Автор: 

ОДА (1630) Донецька область (8788) інфраструктура (493) Велике будівництво (741)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что-то в новостях часто замелькало "облдержадминистрации"и совсем нет укрупненных районов и лишь иногда отг на местах
показати весь коментар
14.04.2021 10:03 Відповісти
повезло жителям дамбаса, суки
показати весь коментар
14.04.2021 10:07 Відповісти
кормильцам
показати весь коментар
14.04.2021 10:23 Відповісти
правильно там кацапи потім зруйнують і не потрібно буде "розписувати" куди пропали млрд при ремонтах.
Звісно діти не повинні у хлівах навчатись, та блін будувати і ремонтувати у регіоні де можливі бойові дії це як на мене злочин проти свого ж народу, який сплачує чесно податки у бюджет.
показати весь коментар
14.04.2021 11:30 Відповісти
 
 