На Донеччині оновлять школи і дитсадки для тисяч дітей, - ОДА

Масштабне оновлення об'єктів інфраструктури триває на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

За словами заступника голови Донецької ОДА Юлії Костюніної, в планах реконструкція 7 дитячих садків для 1500 дітей: чотирьох - в Маріуполі, по одному в Добропіллі, Костянтинівці і Мирнограді.

Крім того, в рамках "Великого будівництва" очікується капітальне оновлення 11 шкіл для 7500 учнів: три - в Бахмуті, по одній школі - в Авдіївці, Маріуполі, Новогродівці, Родинському, Торецькому, в смт Новоекономічне і в селищах Кальчик і Петрівка. Дві з цих шкіл розташовані уздовж лінії розмежування - в Авдіївці та Торецьку.

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Також планують створити музей науки в Маріупольському державному університеті.

Згідно з планом президентської програми, до кінця 2021 року планують завершити роботи на 15 об'єктах. Ще 4 об'єкти внесені як перехідні на 2022 рік.

Фінансувати проєкти будуть з усіх рівнів бюджету: державного, обласного та місцевих бюджетів територіальних громад. Сім будуть реалізовані із залученням коштів Державного фонду регіонального розвитку, вісім проєктів отримають фінансування через Надзвичайну кредитну програму для відновлення України, ще чотири проєкти будуть профінансовані за рахунок коштів обласного бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував продовження розвитку об'єктів соціальної інфраструктури на 2021 рік: планується оновити і побудувати 95 шкіл, 70 садків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 прийомних відділень.