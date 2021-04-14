На Харківщині відремонтують 125-річний міст, - "Укравтодор"

У селі Коробочкине на трасі Н-26 Чугуїв - Мілове відремонтують міст, який не бачив ремонту 45 років. Він був побудований ще 125 років тому і вважається найстарішим у Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Зазначається, що на мосту проведуть поточний середній ремонт. Підготовчі роботи вже почалися.

Довжина цього моста, який побудували в 1896 році, становить 30,66 п.м. Останній капітальний ремонт проводився в 1976 році.

На початку квітня в рамках програми Президента тут демонтували тротуар лівого проїзду мосту (км 12 572 траси Н-26 Чугуїв - Мілове). Зараз працівники встановлюють підпірну стінку і ремонтують арку. Рух транспорту по штучній споруді буде здійснюватися в реверсному режимі. Роботи планують завершити в кінці 2021 року.

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"Укравтодор" також нагадав, що в лютому 2021 року почалися ремонтні роботи на мосту через Сіверський Донець на автомобільній дорозі Н-26 на виїзді з Чугуєва в напрямку с. Малинівка (км 2 852). На 109-метровому штучному спорудженні проводять поточний середній ремонт. Роботи планують завершити у другому півріччі 2021 року.

Раніше Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва", повідомив про те, що в цьому році завдяки програмі Президента буде добудований один з найбільших довгобудів України - Запорізький міст.