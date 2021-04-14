Не вырабатывались антитела: харьковчанин четыре раза переболел COVID-19

Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.

Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Вартові Еспресо".

По словам заведующего, харьковчанин попал с коронавирусом в больницу №17.

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали ", - рассказал Елисеев.

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