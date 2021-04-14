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Новости Коронавирус и карантин
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Не вырабатывались антитела: харьковчанин четыре раза переболел COVID-19

Не вырабатывались антитела: харьковчанин четыре раза переболел COVID-19

Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.

Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Вартові Еспресо".

По словам заведующего, харьковчанин попал с коронавирусом в больницу №17.

"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали ", - рассказал Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели

Не вырабатывались антитела: харьковчанин четыре раза переболел COVID-19 01

карантин (16729) Харьков (7567) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Та купите кто то ему уже маску! А то прямо какая то руская кулетка
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14.04.2021 10:32 Ответить
+4
Вот пруф этого Зебила с зеленым говном

Не вироблялися антитіла: харків'янин чотири рази перехворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 850
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14.04.2021 10:39 Ответить
+4
если на бороде носить-очень сильно помогает
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14.04.2021 10:44 Ответить
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Та купите кто то ему уже маску! А то прямо какая то руская кулетка
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14.04.2021 10:32 Ответить
Та наверняка таскает. Толку то ноль от одной.
Скажите ему чтоб два намордника натянул.

ЗЫ: исходя из теории вероятности это либо бред сивой кобылы, либо все уже переболели.
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14.04.2021 10:35 Ответить
если на бороде носить-очень сильно помогает
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14.04.2021 10:44 Ответить
вона допоможе коли буде на всіх + дистанція 2м
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14.04.2021 10:56 Ответить
це, звісно, не стосується випадків близьких та тривалих контактів - там або нічого (родина), або респіратори FFP2, FFP3 або P2, P3 або N95, N99 (робота або для лікарів)
А так кожен зважує на ризики особисто та обирає захист самостійно
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14.04.2021 11:07 Ответить
https://censor.net/ru/user/47259 - дибилам только гвоздь в мозг поможет
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14.04.2021 10:36 Ответить
Из Харькова в Буковель. Об этом сообщили на Харьковском предприятии автостанций. Из Харькова автобус отправляется с Центрального автовокзала, который расположен по адресу: проспект Гагарина, 22. Курсирует автобус по пятницам и воскресеньям в 15:00.

Кроме того, с центрального автовокзала Харькова возобновляются рейсы на Лугандонию.
Источник: https://kharkov.comments.ua/news/life/travels/3273-iz-har-kova-pustyat-avtobus-v-bukovel.html
© Comments.ua
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14.04.2021 10:34 Ответить
И Голубецкая сдуру объявила, что это уже не тот вирус, который был несколько месяцев назад.
И нахера тогда ваши прививки?
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14.04.2021 10:36 Ответить
То вже не та Голубовська. 😊
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14.04.2021 10:44 Ответить
Та. Проста её за этот прокол без премии оставили.
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14.04.2021 10:49 Ответить
Тобто це вже дешева... Голубовська. 😊
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14.04.2021 10:52 Ответить
отдайте его для опытов производителям вакцин, всем будет хорошо
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14.04.2021 10:36 Ответить
Вот пруф этого Зебила с зеленым говном

Не вироблялися антитіла: харків'янин чотири рази перехворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 850
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14.04.2021 10:39 Ответить
шо,точно шоле?
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14.04.2021 10:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/40719 - а шо, зебилы они такие...все на одно ипало
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14.04.2021 10:58 Ответить
Якщо не виробляються антитіла, то яким чином організм тричі справлявся з вірусом?
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14.04.2021 10:41 Ответить
Речь, наверное, об антителах G.
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14.04.2021 10:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/399410 - "Речь, наверное, об антителах G." - которые выробляются "точкой G"
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14.04.2021 10:54 Ответить
Может, участвовала достоверность анализов?
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14.04.2021 10:45 Ответить
У оранизма как минимум три рубежа обороны - антитела, Т-лимфоциты, В-клетки.
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14.04.2021 10:51 Ответить
Я минимум два раза точно болел с периодичностью год. Но дома и тесты не делал , болел в легкой форме ,но по месяцу.
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14.04.2021 10:47 Ответить
Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность, четвёртый - стиль жизни. Если заболеет в пятый раз - он ковидловый наркоман.
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14.04.2021 10:48 Ответить
Можно его занести в книгу рекордов Гиннеса, или хотя бы книгу рекордов Украины для начала
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14.04.2021 11:18 Ответить
Тут дело скорее всего в тестах или не долечили... Нигде в мире столько раз не фиксировали, но у нас же чемпионы?)
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14.04.2021 10:59 Ответить
Да фиксировали, есть в новостях если загуглить. Просто никто статистику не ведет. Никакой полезной информации не несет этот случай. Может быть индивидуальная особенность организма. А так в кругу общения многие за полгода по два раза переболели. Может быть такое что будем болеть каждую осень и весну.
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14.04.2021 11:10 Ответить
Если загуглить можно много узнать о том что Земля плоская например, или что инопланетяне правят миром и т.д. Надо не гуглить, а искать источники в теме "доказательной медицины". Идиот в белом халате несет чушь антинаучную, в эпоху ковида это уже чуть ли не норма Но это не значит что надо его слушать и верить. Они артибитиками при Ковиде уже сколько людей на тот свет загнали? Только Бог знает.
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14.04.2021 11:15 Ответить
Коронавирусу всего год его априори не может быть в теме доказательной медицины. Точно также как и лекарств и вакцин исследования которых должны идти годами. А сейчас весь мир колют неизвестно чем и ничего как-то живут. Это миллионы, десятки миллионов людей. Никто не знает какими могут быть последствия такой вакцинации. А вы о единичных случаях с антибиотиками переживаете. Да у нас и без врачей все лечатся антибиотиками. 90% населения к врачу обращается когда уже совсем худо.
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14.04.2021 11:30 Ответить
Да в том то и дел что не единичные - это преступное лечение вирусов антибиотиками практикуется в Украине десятки лет. Вы не в теме, поэтому не буду тратить время и расшифровывать.
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14.04.2021 15:24 Ответить
В книгу рекордов Гинесса подавали? Хорошо, иначе бы харьковский чудо-врач получит не рекорд, а премию Дарвина. И этот дебил с купленным дипломом называет себя врачом. Прав Комаровский когда говорит, что "вы даже не представляете как в Украине мало настоящих врачей". Потому что 4 раза это не врач - это дебил, невежа и убийца в белом халате говорит. Наверняка до сих пор это существа успешно отправляет своих ковидных пациентов на тот свет "лечением" антибиотиками и неправильным использованием ИВЛ,
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14.04.2021 11:07 Ответить
то мабуть ставили діагноз без тестів.
Я все чекаю на те, що кількість хворих перевищить кількість населення , щоб наш МОЗ взяв нобелівську премію (а скоріш за все Шнобелівську) за нове "відкриття" у вірусології
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14.04.2021 11:10 Ответить
Вот это действительно мастер спорта по борьбе с коронавирусом в отличии от зебила.Уже четыре раза его победил.😀
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14.04.2021 11:14 Ответить
Ці фанати Гепи такі придурки...
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14.04.2021 11:30 Ответить
Обычной простудой болел. На*уя надо было все перекручивать. Всю жизнь при насморке и простуде, отшибает нюх и вкус. А болезные веруют, боятся. Легко внушаемые люди.
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14.04.2021 12:09 Ответить
сильный организм вирус сразу убивает а слабый становится лабораторией для его мутации. Надежда только на естественный отбор.
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14.04.2021 15:48 Ответить
 
 