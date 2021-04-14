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Не вырабатывались антитела: харьковчанин четыре раза переболел COVID-19
Один из жителей Харькова перенес COVID-19 четыре раза.
Об этом сообщил врач, заведующий терапевтического отделения Харьковской городской клинической больницы №17, где лечат больных коронавирусом, Роман Елисеев, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Вартові Еспресо".
По словам заведующего, харьковчанин попал с коронавирусом в больницу №17.
"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали ", - рассказал Елисеев.
Топ комментарии
+13 radeon
показать весь комментарий14.04.2021 10:32 Ответить Ссылка
+4 Alex Firman
показать весь комментарий14.04.2021 10:39 Ответить Ссылка
+4 Гыг с Вами
показать весь комментарий14.04.2021 10:44 Ответить Ссылка
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Скажите ему чтоб два намордника натянул.
ЗЫ: исходя из теории вероятности это либо бред сивой кобылы, либо все уже переболели.
А так кожен зважує на ризики особисто та обирає захист самостійно
Кроме того, с центрального автовокзала Харькова возобновляются рейсы на Лугандонию.
Источник: https://kharkov.comments.ua/news/life/travels/3273-iz-har-kova-pustyat-avtobus-v-bukovel.html
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И нахера тогда ваши прививки?
Я все чекаю на те, що кількість хворих перевищить кількість населення , щоб наш МОЗ взяв нобелівську премію (а скоріш за все Шнобелівську) за нове "відкриття" у вірусології