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Не вироблялися антитіла: харків'янин чотири рази перехворів на COVID-19
Один із жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.
Про це повідомив лікар, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської клінічної лікарні №17, де лікують хворих на коронавірус, Роман Єлісєєв, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Вартові Еспресо".
За словами завідувача, харків'янин потрапив з коронавірусом у лікарню №17.
"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів Єлісєєв.
Топ коментарі
+13 radeon
показати весь коментар14.04.2021 10:32 Відповісти Посилання
+4 Alex Firman
показати весь коментар14.04.2021 10:39 Відповісти Посилання
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар14.04.2021 10:44 Відповісти Посилання
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Скажите ему чтоб два намордника натянул.
ЗЫ: исходя из теории вероятности это либо бред сивой кобылы, либо все уже переболели.
А так кожен зважує на ризики особисто та обирає захист самостійно
Кроме того, с центрального автовокзала Харькова возобновляются рейсы на Лугандонию.
Источник: https://kharkov.comments.ua/news/life/travels/3273-iz-har-kova-pustyat-avtobus-v-bukovel.html
© Comments.ua
И нахера тогда ваши прививки?
Я все чекаю на те, що кількість хворих перевищить кількість населення , щоб наш МОЗ взяв нобелівську премію (а скоріш за все Шнобелівську) за нове "відкриття" у вірусології