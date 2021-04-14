Не вироблялися антитіла: харків'янин чотири рази перехворів на COVID-19

Один із жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.

Про це повідомив лікар, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської клінічної лікарні №17, де лікують хворих на коронавірус, Роман Єлісєєв, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Вартові Еспресо".

За словами завідувача, харків'янин потрапив з коронавірусом у лікарню №17.

"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", - розповів Єлісєєв.

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