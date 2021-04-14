РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13398 посетителей онлайн
Новости
6 543 21

Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура

Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура

Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения с целью завладения имуществом в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что 12 апреля 2021 около 22:30 40- и 42-летний жители Константиновки на территории базы отдыха "Сосновый бор" в Святогорске с целью завладения денежными средствами в размере 300 тыс долларов США напали на женщину и мужчину.

Нанеся обоим телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в котором находились документы и денежные средства. После совершенного преступления правонарушители с места преступления скрылись.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. Двух правонарушителей задержали. Решается вопрос сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одноклассницы избили четырнадцатилетнюю девочку в Торецке, заставили ее голой купаться в реке и снимали все на видео

Автор: 

ограбление (1369) прокуратура (5033) Донецкая область (9972)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Как то странно в 22.30 разгуливать по базе отдыха с сумкой где лежат 300 тыс. дол....
показать весь комментарий
14.04.2021 10:45 Ответить
+8
300 штук баксов ? Откуда ? Чёй-то мне не жалко пограбованых ...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:37 Ответить
+4
Лугандоны, "вечер в хату" петухи
Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2468
показать весь комментарий
14.04.2021 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100% работали по наводке.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:54 Ответить
300 штук баксов ? Откуда ? Чёй-то мне не жалко пограбованых ...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:37 Ответить
грабители ограбили Голубых воришек... а не жалко...и почему только 300 тысяч думаю раза в 5 там в 3 литровых банках в огороде сховано...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:52 Ответить
пенсии сняли с банкомата и перевели в долары. а в богатой Украине все схвачено,
за все заплачено...
показать весь комментарий
14.04.2021 10:49 Ответить
Може квартиру хотіли купити, а може продали.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:50 Ответить
а може і цілий санаторій
показать весь комментарий
14.04.2021 10:52 Ответить
Ага, 30 квартир в Святогорске продали.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:53 Ответить
Шо пограбованые шо грабители одного поля ягоды. Сумка с чемоданом бабла на Дамбаском курорте при дожде. морозе и слякоти.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:31 Ответить
ви визначтесь: то була крадіжка, чи пограбування?
чомусь пригадалася суперечка Балаганова з Паніковським))))
показать весь комментарий
14.04.2021 10:42 Ответить
Це був розбійний напад. ст.187 ККУ, грабіж (пограбування) це ст.186, а крадіжка 185та
показать весь комментарий
14.04.2021 10:51 Ответить
Лугандоны, "вечер в хату" петухи
Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2468
показать весь комментарий
14.04.2021 10:45 Ответить
Пробач нас Батя, хоч пожили як люди при тобі
показать весь комментарий
14.04.2021 13:52 Ответить
Как то странно в 22.30 разгуливать по базе отдыха с сумкой где лежат 300 тыс. дол....
показать весь комментарий
14.04.2021 10:45 Ответить
Беженцы из Донецка видмо. Сидели на чемоданах, а их вычислили и грабанули.
показать весь комментарий
14.04.2021 10:48 Ответить
То хто ім дохтур ? Бабло має бути в банку а не під матрацм
показать весь комментарий
14.04.2021 10:52 Ответить
ехали из лугандона кормить нато и бандеровцев.
показать весь комментарий
14.04.2021 11:03 Ответить
Видно они баксы в санатории оздоровили и пролечили. А вечерком их просто перед сном проветривали.
показать весь комментарий
14.04.2021 13:17 Ответить
А где бабло, проходит "как вещественное доказательство"?
показать весь комментарий
14.04.2021 13:46 Ответить
 
 