Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура

Начато досудебное расследование по факту разбойного нападения с целью завладения имуществом в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что 12 апреля 2021 около 22:30 40- и 42-летний жители Константиновки на территории базы отдыха "Сосновый бор" в Святогорске с целью завладения денежными средствами в размере 300 тыс долларов США напали на женщину и мужчину.

Нанеся обоим телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в котором находились документы и денежные средства. После совершенного преступления правонарушители с места преступления скрылись.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. Двух правонарушителей задержали. Решается вопрос сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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