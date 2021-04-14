Грабіжники вкрали $ 300 тис. у жінки і чоловіка на Донеччині, - прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом розбійного нападу з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2021 року, близько 22:30, 40 та 42-річні мешканці м. Костянтинівки на території бази відпочинку "Сосновий бір" у м. Святогірську з метою заволодіння грошовими коштами у розмірі 300 тис доларів США напали на жінку та чоловіка.

Завдавши обом тілесних ушкоджень, нападники намагались задушити жінку мотузкою, після чого відібрали у неї сумку та валізу, у якій були документи і грошові кошти. Після скоєного злочину правопорушники з місця злочину зникли.

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Зараз потерпілі госпіталізовані в міську лікарню. Двох правопорушників затримали. Вирішується питання сполучення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.