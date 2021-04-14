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Грабіжники вкрали $ 300 тис. у жінки і чоловіка на Донеччині, - прокуратура

Грабіжники вкрали $ 300 тис. у жінки і чоловіка на Донеччині, - прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом розбійного нападу з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2021 року, близько 22:30, 40 та 42-річні мешканці м. Костянтинівки на території бази відпочинку "Сосновий бір" у м. Святогірську з метою заволодіння грошовими коштами у розмірі 300 тис доларів США напали на жінку та чоловіка.

Завдавши обом тілесних ушкоджень, нападники намагались задушити жінку мотузкою, після чого відібрали у неї сумку та валізу, у якій були документи і грошові кошти. Після скоєного злочину правопорушники з місця злочину зникли.

Також дивіться: Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура. ФОТО

Зараз потерпілі госпіталізовані в міську лікарню. Двох правопорушників затримали. Вирішується питання сполучення їм про підозру і обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

пограбування (576) прокуратура (3701) Донецька область (8788)


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Топ коментарі
+9
Как то странно в 22.30 разгуливать по базе отдыха с сумкой где лежат 300 тыс. дол....
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14.04.2021 10:45 Відповісти
+8
300 штук баксов ? Откуда ? Чёй-то мне не жалко пограбованых ...
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14.04.2021 10:37 Відповісти
+4
Лугандоны, "вечер в хату" петухи
Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2468
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14.04.2021 10:45 Відповісти
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100% работали по наводке.
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14.04.2021 11:54 Відповісти
300 штук баксов ? Откуда ? Чёй-то мне не жалко пограбованых ...
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14.04.2021 10:37 Відповісти
грабители ограбили Голубых воришек... а не жалко...и почему только 300 тысяч думаю раза в 5 там в 3 литровых банках в огороде сховано...
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14.04.2021 10:52 Відповісти
пенсии сняли с банкомата и перевели в долары. а в богатой Украине все схвачено,
за все заплачено...
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14.04.2021 10:49 Відповісти
Може квартиру хотіли купити, а може продали.
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14.04.2021 10:50 Відповісти
а може і цілий санаторій
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14.04.2021 10:52 Відповісти
Ага, 30 квартир в Святогорске продали.
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14.04.2021 10:53 Відповісти
Шо пограбованые шо грабители одного поля ягоды. Сумка с чемоданом бабла на Дамбаском курорте при дожде. морозе и слякоти.
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14.04.2021 11:31 Відповісти
ви визначтесь: то була крадіжка, чи пограбування?
чомусь пригадалася суперечка Балаганова з Паніковським))))
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14.04.2021 10:42 Відповісти
Це був розбійний напад. ст.187 ККУ, грабіж (пограбування) це ст.186, а крадіжка 185та
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14.04.2021 10:51 Відповісти
Лугандоны, "вечер в хату" петухи
Грабители украли $300 тыс. у женщины и мужчины на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2468
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14.04.2021 10:45 Відповісти
Пробач нас Батя, хоч пожили як люди при тобі
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14.04.2021 13:52 Відповісти
Как то странно в 22.30 разгуливать по базе отдыха с сумкой где лежат 300 тыс. дол....
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14.04.2021 10:45 Відповісти
Беженцы из Донецка видмо. Сидели на чемоданах, а их вычислили и грабанули.
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14.04.2021 10:48 Відповісти
То хто ім дохтур ? Бабло має бути в банку а не під матрацм
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14.04.2021 10:52 Відповісти
ехали из лугандона кормить нато и бандеровцев.
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14.04.2021 11:03 Відповісти
Видно они баксы в санатории оздоровили и пролечили. А вечерком их просто перед сном проветривали.
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14.04.2021 13:17 Відповісти
А где бабло, проходит "как вещественное доказательство"?
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14.04.2021 13:46 Відповісти
 
 