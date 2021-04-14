Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев
Объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн грн.
Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (СН) в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,2 триллиона. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать. Вместе с тем сопоставление объема потребления и суммы фискализированных операций дает нам определенный ориентир (только ориентир). А что такое - половина экономики в тени, это недопоступления половины налогов, это невозможность платить приличные зарплаты учителям, медикам, военным, пенсии выше прожиточного минимума пенсионерам. Это деньги, которые воруют у каждого гражданина", - заявил Гетманцев.
Гетманцев отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите относительно таможен, антиофшорный закон.
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"У нас нет решений, противоречащих друг другу. Закон о языке (с соответствующими штрафами) приняли "попередники" используя тему языка для раскола общества перед выборами. А мы как раз зарегистрировали законопроект об отмене штрафов. Надеюсь, вскоре рассмотрим", - написал Гетманцев.Те ж саме розлогіше в ефірі Прямого: https://www.youtube.com/watch?v=IFxt-wO1uE0
Пол экономики которые не видит мир - это ваш курс валюты и зарплаты которые занижены (и цены на импорт, которые завышены) , ваши сумасшедшие ставки на кредиты для бизнеса и для людей. Это палки в колеса самим себе. Это ваша нищета вами самими себе надеваемая на шею. Это ваши несущестующие пенсии. Но главное жэ чтобы ты, родимый, лишних 500грн не переплатил державе а то и так все воры, а ты шо, дурак? Вперде!