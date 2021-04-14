Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев

Объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн грн.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (СН) в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,2 триллиона. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать. Вместе с тем сопоставление объема потребления и суммы фискализированных операций дает нам определенный ориентир (только ориентир). А что такое - половина экономики в тени, это недопоступления половины налогов, это невозможность платить приличные зарплаты учителям, медикам, военным, пенсии выше прожиточного минимума пенсионерам. Это деньги, которые воруют у каждого гражданина", - заявил Гетманцев.

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Гетманцев отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите относительно таможен, антиофшорный закон.