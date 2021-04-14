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Новости Теневая экономика
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Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев

Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, -

Объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП, в 2020 году ВВП составил 4,5 трлн грн.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (СН) в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,2 триллиона. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, никакие исследования не могут быть достоверными, так как "тень" невозможно посчитать. Вместе с тем сопоставление объема потребления и суммы фискализированных операций дает нам определенный ориентир (только ориентир). А что такое - половина экономики в тени, это недопоступления половины налогов, это невозможность платить приличные зарплаты учителям, медикам, военным, пенсии выше прожиточного минимума пенсионерам. Это деньги, которые воруют у каждого гражданина", - заявил Гетманцев.

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Гетманцев отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзите относительно таможен, антиофшорный закон.

Автор: 

ВВП (644) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+14
"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить" (с) Трускавецкие тезисы зелебобиков.
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14.04.2021 10:54 Ответить
+11
Гетьманцев - один із тих, хто активно в цій тіньовій економіці мутить бабло.
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14.04.2021 10:56 Ответить
+10
Цікаво, а скільки це в курточках стєпанова?
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14.04.2021 10:54 Ответить
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"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить" (с) Трускавецкие тезисы зелебобиков.
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14.04.2021 10:54 Ответить
Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2194
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14.04.2021 10:59 Ответить
менталитет сэр, не платить налоги
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14.04.2021 11:42 Ответить
Точно. При Порошенко ничего не дорожало.
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14.04.2021 12:15 Ответить
Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2054
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14.04.2021 12:42 Ответить
У Гєтманцева злісні тіньовики - то самозайняті. Дрібні підприємці. Які найголосніше підтримували Зєлєнского.
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14.04.2021 11:05 Ответить
Цікаво, а скільки це в курточках стєпанова?
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14.04.2021 10:54 Ответить


Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 816
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14.04.2021 11:01 Ответить
Гетьманцев - один із тих, хто активно в цій тіньовій економіці мутить бабло.
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14.04.2021 10:56 Ответить
Ще перед виборами оце планувало обкласти податками всю країну і ... пенсіонерів.
Роботи у плісняви, непочатий край. Це ж скільки "корів" ще не доїно?
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14.04.2021 10:57 Ответить
У зелебобного кандидата спрашивают: - Почему вы решили баллотироваться? - Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и бездельи! - И вы хотите со всем этим бороться? - Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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14.04.2021 10:58 Ответить
Чем еще можете похвастать?...😀
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14.04.2021 10:57 Ответить
Это информируют электорат что бы он знал про успехи теневой экономики? А что в это время делают силовики? Переводят теневые бабосы в офшоры?
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14.04.2021 10:57 Ответить
Гетманцев, начните с своих теневых зарплат в конвертах,судей и набсоветов,а потом уж и народ кошмарьте. Много ты чмо очкастое заплатил налогов в 95 квартале?
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14.04.2021 10:58 Ответить
Вывести из тени экономику может только адекватное налогообложение и пример от самой власти, которая не держит деньги наличными, например.
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14.04.2021 11:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/485228 - ".которая не держит деньги наличными"
Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6414
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14.04.2021 11:13 Ответить
Порошенко задекларировал больше всего наличных среди депутатов. В «ЕС» объяснили, почему он не хранит деньги в банке | Громадское телевидение | Громадское телевидение
4 days ago - Игорь Абрамович от ОПЗЖ ㅡ более 144,9 миллиона гривен. В пресс-службе политической силы Петра Порошенко, партии «Европейская солидарность», объяснили, что он был вынужден снять ...
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14.04.2021 12:28 Ответить
Давайте все вместе будем участвовать в том, в чём власть страны имеет большие успехи !
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14.04.2021 11:01 Ответить
Даже если ты совсем в тени, государство с тебя стрижет минимум 20% при каждой покупке.
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14.04.2021 11:05 Ответить
48%
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14.04.2021 11:40 Ответить
?
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15.04.2021 05:19 Ответить
Вай, и хто ж делает такую каку?
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14.04.2021 11:02 Ответить
те, кто здесь в комментах пишет, что налоги платить не нужно.
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14.04.2021 12:45 Ответить
с такими правителями вообще странно что и вторая половина страны не ушла в тень...как из другой галактики..экономика падает, а эти дегенераты повышают налоги..почти везде красная зона, а налоги отменили 1 группе ФОП...а остальные как?
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14.04.2021 11:02 Ответить
Гетьманцев, що не прокоментить - то впердне. Оцей його висер - останній. А передостанній був таким, в йогоhttps://t.me/getmantsevdanil/1073 Telegram-каналі , да він, https://ukranews.com/ua/news/767372-getmantsev-zayavyv-shho-rada-rozglyane-skasuvannya-movnyh-shtrafiv Гетманцев, забажав, щоб парламент скасував штрафи, які передбачені Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" :

"У нас нет решений, противоречащих друг другу. Закон о языке (с соответствующими штрафами) приняли "попередники" используя тему языка для раскола общества перед выборами. А мы как раз зарегистрировали законопроект об отмене штрафов. Надеюсь, вскоре рассмотрим", - написал Гетманцев.Те ж саме розлогіше в ефірі Прямого: https://www.youtube.com/watch?v=IFxt-wO1uE0
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14.04.2021 11:04 Ответить
конечно, теневая экономика это не очень хорошо, но реально кормит народ. Я лично сомневаюсь, куда могут пойти налоги, если все будет открыто.
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14.04.2021 11:05 Ответить
пенсии в лугандон, сепарам, устраивает вас, гигант мысли?
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14.04.2021 11:09 Ответить
ну с сепарами всё понятно. А чем вас бесят пенсионеры всю жизнь отработавшие на Украину и попавшие в беду? Они что ли с автоматами там бегают ? Или они в свои 80 лет с флагами ЛДНР ходили? Нет, они оказались заложниками ситуации, живут в условиях войны и такие как вы их лишаете честно заработанной пенсии.
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14.04.2021 11:15 Ответить
ну Вадик, если бы все было хорошо, никто бы и не страдал. Как только оккупантов выгонят, они получат свои начисленные.
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14.04.2021 11:23 Ответить
Ты серьёзно, получат? На том свете что ли получат? Они свои последние дни доживают, им уже не увидеть того дня когда кого то там выгонят. Им сейчас помощ нужна, им кушать нечего. А твои слова это цинизм, будьте честными, признайте что вы просто бросили пожилое поколение на произвол судьбы. Тех, благодоря кому живёте вы, просто предали.
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14.04.2021 11:36 Ответить
фигасе. Кого я бросил? За матерью лежащей 5 лет ухаживал. А эти люди стали жертвой мятежа, и чтобы вернуть к нормальной жизни, нужно выдавить оккупантов, а это война. Вот иди и стреляй. Мне своих сыновей под пули из-за дебилов местных слать неохота.
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14.04.2021 11:43 Ответить
Для того что бы старикам было на что кушать достаточно просто переводить им пенсию на карту. В 2021 году это совсем несложно, для того что бы поддержать пенсионеров не надо стрелять и воевать, достаточно относится им как и к тем кто живёт на подконтрольной территории. Не они мятеж устраивали, зато они должны страдать больше остальных, мало того что живут при войне, так ещё и родное государство их кинуло.
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14.04.2021 14:23 Ответить
А откуда ты знаешь, что они там живы, а не всякие там Гиви вместо них деньги получают?
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14.04.2021 14:39 Ответить
Гиви давно червей кормит. Даже если какая то часть пенсий и попадёт в руки неправильных личностей, то на эти пенсии не повоюешь, зато остальные старики смогут выживать. Бросить стариков на голодную смерть, только потому чтасть этих копеечных пенсий теортически может попасть в другие руки и есть наплевательское отношение государства к ним.
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14.04.2021 15:41 Ответить
вот,что им спокойно спать не дает...половина потенциальных кушей мимо рта пролетает
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14.04.2021 11:12 Ответить
есть государство и есть общество. Если я привел в порядок свой садовый участок - государству пофиг, а обществу на пользу.
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14.04.2021 11:27 Ответить
Cамая насущная проблема экономики Украины - глуповатая хитро%опость ее населяющих.

Пол экономики которые не видит мир - это ваш курс валюты и зарплаты которые занижены (и цены на импорт, которые завышены) , ваши сумасшедшие ставки на кредиты для бизнеса и для людей. Это палки в колеса самим себе. Это ваша нищета вами самими себе надеваемая на шею. Это ваши несущестующие пенсии. Но главное жэ чтобы ты, родимый, лишних 500грн не переплатил державе а то и так все воры, а ты шо, дурак? Вперде!
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14.04.2021 11:39 Ответить
Молодец чувак, справляешься со своим задание угробить окончательно экономику. Кто этого ученика Азарова пропихнул в ВР?
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14.04.2021 11:39 Ответить
Половина?Будет и больше да и от банковских расчетов откажутся так как если провести 1 гривну то минус податки и банковские услуги до получателя дойдет всего 30-40 коп.Вместо того чтоб что-то строить и развивать экономику правительство пополняет бюджет исключительно все новыми и новыми поборами.
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14.04.2021 11:58 Ответить
Гетманцев - главный теневик и схематозник, лоббирует олигархические кланы.
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14.04.2021 12:03 Ответить
это правда. и уже очень давно.
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14.04.2021 12:46 Ответить
а починається все з тіньової зарплатні депутатів та суддів.
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14.04.2021 13:29 Ответить
А як же їхні зарплати в конвертах?
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14.04.2021 13:31 Ответить
Среднестатистический украинец тратит денег в два раза больше, чем зарабатывает. Такая вот экономика.
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14.04.2021 14:40 Ответить
а вот при сладчайшем всё было наоборот. Да.
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14.04.2021 17:52 Ответить
 
 