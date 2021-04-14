Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев
Обсяг тіньової економіки в Україні - це половина ВВП, у 2020 році ВВП становив 4,5 трлн грн.
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (СН) в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Наприклад, у 2020 році ВВП становив 4,2 трильйона. Поділіть навпіл – отримаєте приблизну суму тіньової економіки. Точно цифру ніхто не скаже, жодні дослідження не можуть бути достовірними, тому що "тінь" неможливо порахувати. Разом із тим співставлення обсягу споживання на суми фіскалізованих операцій дає нам певний орієнтир (лише орієнтир). А що таке – половина економіки в тіні, це недонадходження половини податків, це неможливість платити пристойні зарплати вчителям, медикам, військовим, пенсії вище прожиткового мінімуму пенсіонерам. Це гроші, які крадуться у кожного громадянина", - заявив Гетманцев.
Гетманцев зазначив, що наразі прийняті всі акти, необхідні для першого етапу детінізації. Зокрема, нова редакція закону про фінансовий моніторинг, про фіскалізацію, про банківський спліт, про спільний транзит щодо митниці, антиофшорний закон.
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"У нас нет решений, противоречащих друг другу. Закон о языке (с соответствующими штрафами) приняли "попередники" используя тему языка для раскола общества перед выборами. А мы как раз зарегистрировали законопроект об отмене штрафов. Надеюсь, вскоре рассмотрим", - написал Гетманцев.Те ж саме розлогіше в ефірі Прямого: https://www.youtube.com/watch?v=IFxt-wO1uE0
Пол экономики которые не видит мир - это ваш курс валюты и зарплаты которые занижены (и цены на импорт, которые завышены) , ваши сумасшедшие ставки на кредиты для бизнеса и для людей. Это палки в колеса самим себе. Это ваша нищета вами самими себе надеваемая на шею. Это ваши несущестующие пенсии. Но главное жэ чтобы ты, родимый, лишних 500грн не переплатил державе а то и так все воры, а ты шо, дурак? Вперде!