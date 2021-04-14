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Новини Тіньова економіка
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Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев

Тіньова економіка становить половину ВВП України, -

Обсяг тіньової економіки в Україні - це половина ВВП, у 2020 році ВВП становив 4,5 трлн грн.

Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (СН) в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що обсяг тіньової економіки – це половина ВВП. Наприклад, у 2020 році ВВП становив 4,2 трильйона. Поділіть навпіл – отримаєте приблизну суму тіньової економіки. Точно цифру ніхто не скаже, жодні дослідження не можуть бути достовірними, тому що "тінь" неможливо порахувати. Разом із тим співставлення обсягу споживання на суми фіскалізованих операцій дає нам певний орієнтир (лише орієнтир). А що таке – половина економіки в тіні, це недонадходження половини податків, це неможливість платити пристойні зарплати вчителям, медикам, військовим, пенсії вище прожиткового мінімуму пенсіонерам. Це гроші, які крадуться у кожного громадянина", - заявив Гетманцев.

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Гетманцев зазначив, що наразі прийняті всі акти, необхідні для першого етапу детінізації. Зокрема, нова редакція закону про фінансовий моніторинг, про фіскалізацію, про банківський спліт, про спільний транзит щодо митниці, антиофшорний закон.

Автор: 

ВВП (1377) Гетманцев Данило (901)


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Топ коментарі
+14
"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить" (с) Трускавецкие тезисы зелебобиков.
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14.04.2021 10:54 Відповісти
+11
Гетьманцев - один із тих, хто активно в цій тіньовій економіці мутить бабло.
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14.04.2021 10:56 Відповісти
+10
Цікаво, а скільки це в курточках стєпанова?
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14.04.2021 10:54 Відповісти
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"Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить" (с) Трускавецкие тезисы зелебобиков.
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14.04.2021 10:54 Відповісти
Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2194
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14.04.2021 10:59 Відповісти
менталитет сэр, не платить налоги
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14.04.2021 11:42 Відповісти
Точно. При Порошенко ничего не дорожало.
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14.04.2021 12:15 Відповісти
Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2054
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14.04.2021 12:42 Відповісти
У Гєтманцева злісні тіньовики - то самозайняті. Дрібні підприємці. Які найголосніше підтримували Зєлєнского.
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14.04.2021 11:05 Відповісти
Цікаво, а скільки це в курточках стєпанова?
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14.04.2021 10:54 Відповісти


Теневая экономика составляет половину ВВП Украины, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 816
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14.04.2021 11:01 Відповісти
Гетьманцев - один із тих, хто активно в цій тіньовій економіці мутить бабло.
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14.04.2021 10:56 Відповісти
Ще перед виборами оце планувало обкласти податками всю країну і ... пенсіонерів.
Роботи у плісняви, непочатий край. Це ж скільки "корів" ще не доїно?
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14.04.2021 10:57 Відповісти
У зелебобного кандидата спрашивают: - Почему вы решили баллотироваться? - Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и бездельи! - И вы хотите со всем этим бороться? - Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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14.04.2021 10:58 Відповісти
Чем еще можете похвастать?...😀
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14.04.2021 10:57 Відповісти
Это информируют электорат что бы он знал про успехи теневой экономики? А что в это время делают силовики? Переводят теневые бабосы в офшоры?
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14.04.2021 10:57 Відповісти
Гетманцев, начните с своих теневых зарплат в конвертах,судей и набсоветов,а потом уж и народ кошмарьте. Много ты чмо очкастое заплатил налогов в 95 квартале?
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14.04.2021 10:58 Відповісти
Вывести из тени экономику может только адекватное налогообложение и пример от самой власти, которая не держит деньги наличными, например.
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14.04.2021 11:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485228 - ".которая не держит деньги наличными"
Тіньова економіка становить половину ВВП України, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6414
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14.04.2021 11:13 Відповісти
Порошенко задекларировал больше всего наличных среди депутатов. В «ЕС» объяснили, почему он не хранит деньги в банке | Громадское телевидение | Громадское телевидение
4 days ago - Игорь Абрамович от ОПЗЖ ㅡ более 144,9 миллиона гривен. В пресс-службе политической силы Петра Порошенко, партии «Европейская солидарность», объяснили, что он был вынужден снять ...
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14.04.2021 12:28 Відповісти
Давайте все вместе будем участвовать в том, в чём власть страны имеет большие успехи !
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14.04.2021 11:01 Відповісти
Даже если ты совсем в тени, государство с тебя стрижет минимум 20% при каждой покупке.
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14.04.2021 11:05 Відповісти
48%
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14.04.2021 11:40 Відповісти
?
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15.04.2021 05:19 Відповісти
Вай, и хто ж делает такую каку?
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14.04.2021 11:02 Відповісти
те, кто здесь в комментах пишет, что налоги платить не нужно.
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14.04.2021 12:45 Відповісти
с такими правителями вообще странно что и вторая половина страны не ушла в тень...как из другой галактики..экономика падает, а эти дегенераты повышают налоги..почти везде красная зона, а налоги отменили 1 группе ФОП...а остальные как?
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14.04.2021 11:02 Відповісти
Гетьманцев, що не прокоментить - то впердне. Оцей його висер - останній. А передостанній був таким, в йогоhttps://t.me/getmantsevdanil/1073 Telegram-каналі , да він, https://ukranews.com/ua/news/767372-getmantsev-zayavyv-shho-rada-rozglyane-skasuvannya-movnyh-shtrafiv Гетманцев, забажав, щоб парламент скасував штрафи, які передбачені Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" :

"У нас нет решений, противоречащих друг другу. Закон о языке (с соответствующими штрафами) приняли "попередники" используя тему языка для раскола общества перед выборами. А мы как раз зарегистрировали законопроект об отмене штрафов. Надеюсь, вскоре рассмотрим", - написал Гетманцев.Те ж саме розлогіше в ефірі Прямого: https://www.youtube.com/watch?v=IFxt-wO1uE0
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14.04.2021 11:04 Відповісти
конечно, теневая экономика это не очень хорошо, но реально кормит народ. Я лично сомневаюсь, куда могут пойти налоги, если все будет открыто.
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14.04.2021 11:05 Відповісти
пенсии в лугандон, сепарам, устраивает вас, гигант мысли?
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14.04.2021 11:09 Відповісти
ну с сепарами всё понятно. А чем вас бесят пенсионеры всю жизнь отработавшие на Украину и попавшие в беду? Они что ли с автоматами там бегают ? Или они в свои 80 лет с флагами ЛДНР ходили? Нет, они оказались заложниками ситуации, живут в условиях войны и такие как вы их лишаете честно заработанной пенсии.
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14.04.2021 11:15 Відповісти
ну Вадик, если бы все было хорошо, никто бы и не страдал. Как только оккупантов выгонят, они получат свои начисленные.
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14.04.2021 11:23 Відповісти
Ты серьёзно, получат? На том свете что ли получат? Они свои последние дни доживают, им уже не увидеть того дня когда кого то там выгонят. Им сейчас помощ нужна, им кушать нечего. А твои слова это цинизм, будьте честными, признайте что вы просто бросили пожилое поколение на произвол судьбы. Тех, благодоря кому живёте вы, просто предали.
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14.04.2021 11:36 Відповісти
фигасе. Кого я бросил? За матерью лежащей 5 лет ухаживал. А эти люди стали жертвой мятежа, и чтобы вернуть к нормальной жизни, нужно выдавить оккупантов, а это война. Вот иди и стреляй. Мне своих сыновей под пули из-за дебилов местных слать неохота.
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14.04.2021 11:43 Відповісти
Для того что бы старикам было на что кушать достаточно просто переводить им пенсию на карту. В 2021 году это совсем несложно, для того что бы поддержать пенсионеров не надо стрелять и воевать, достаточно относится им как и к тем кто живёт на подконтрольной территории. Не они мятеж устраивали, зато они должны страдать больше остальных, мало того что живут при войне, так ещё и родное государство их кинуло.
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14.04.2021 14:23 Відповісти
А откуда ты знаешь, что они там живы, а не всякие там Гиви вместо них деньги получают?
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14.04.2021 14:39 Відповісти
Гиви давно червей кормит. Даже если какая то часть пенсий и попадёт в руки неправильных личностей, то на эти пенсии не повоюешь, зато остальные старики смогут выживать. Бросить стариков на голодную смерть, только потому чтасть этих копеечных пенсий теортически может попасть в другие руки и есть наплевательское отношение государства к ним.
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14.04.2021 15:41 Відповісти
вот,что им спокойно спать не дает...половина потенциальных кушей мимо рта пролетает
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14.04.2021 11:12 Відповісти
есть государство и есть общество. Если я привел в порядок свой садовый участок - государству пофиг, а обществу на пользу.
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14.04.2021 11:27 Відповісти
Cамая насущная проблема экономики Украины - глуповатая хитро%опость ее населяющих.

Пол экономики которые не видит мир - это ваш курс валюты и зарплаты которые занижены (и цены на импорт, которые завышены) , ваши сумасшедшие ставки на кредиты для бизнеса и для людей. Это палки в колеса самим себе. Это ваша нищета вами самими себе надеваемая на шею. Это ваши несущестующие пенсии. Но главное жэ чтобы ты, родимый, лишних 500грн не переплатил державе а то и так все воры, а ты шо, дурак? Вперде!
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Молодец чувак, справляешься со своим задание угробить окончательно экономику. Кто этого ученика Азарова пропихнул в ВР?
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Половина?Будет и больше да и от банковских расчетов откажутся так как если провести 1 гривну то минус податки и банковские услуги до получателя дойдет всего 30-40 коп.Вместо того чтоб что-то строить и развивать экономику правительство пополняет бюджет исключительно все новыми и новыми поборами.
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14.04.2021 11:58 Відповісти
Гетманцев - главный теневик и схематозник, лоббирует олигархические кланы.
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14.04.2021 12:03 Відповісти
это правда. и уже очень давно.
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14.04.2021 12:46 Відповісти
а починається все з тіньової зарплатні депутатів та суддів.
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14.04.2021 13:29 Відповісти
А як же їхні зарплати в конвертах?
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Среднестатистический украинец тратит денег в два раза больше, чем зарабатывает. Такая вот экономика.
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14.04.2021 14:40 Відповісти
а вот при сладчайшем всё было наоборот. Да.
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14.04.2021 17:52 Відповісти
 
 