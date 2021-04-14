Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН

Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

Так, за неделю 7-13 апреля в Украине был пройден пик количества новых случаев коронавируса за сутки.

"Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в сообщении.

В то же время по летальным случаям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Однако по количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий