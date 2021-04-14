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Новости Коронавирус и карантин
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Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН

Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН

Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национальной академии наук Украины.

Так, за неделю 7-13 апреля в Украине был пройден пик количества новых случаев коронавируса за сутки.

"Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", - говорится в сообщении.

В то же время по летальным случаям пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Однако по количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начало медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Похоже, Украина подходит к плато, - Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Будет новое плато
Купит новое пальто
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14.04.2021 11:34 Ответить
+7
Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН - Цензор.НЕТ 5974
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14.04.2021 11:35 Ответить
+5
оба...
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14.04.2021 11:35 Ответить
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ВОЗ говорит "вверх", НАН говорит "вниз"... Кто-то из них врёт...
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14.04.2021 11:33 Ответить
оба...
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14.04.2021 11:35 Ответить
Вчера у магазина "Обои" была задержана учительница русского языка,которая находилась в степени крайнего алкогольного опьянения,и пыталась переправить вывеску на "Оба".
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14.04.2021 11:39 Ответить
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14.04.2021 12:01 Ответить
только число умерающих в день, позволяет хоть как-то оценить реальную ситуацию (если канешно и оно не подчинено статистике по новому) )))
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14.04.2021 11:39 Ответить
да нет...реальная ситуация это количество умерших на миллион жителей.у нас 878.
в польше 1585,в чехии 2622,в германии 945,в турции 405
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14.04.2021 12:06 Ответить
....И пока противник изучает наши карты, мы меняем рельеф.....
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14.04.2021 11:39 Ответить
Я їх розкусив зразу - заникали 8000 "від зе". В Туреччині зростає , в Польщі зростає , а в курточників - плато !
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14.04.2021 12:08 Ответить
Будет новое плато
Купит новое пальто
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14.04.2021 11:34 Ответить
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14.04.2021 11:36 Ответить
И штанишки, как у Попандопуло)
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14.04.2021 11:39 Ответить
Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН - Цензор.НЕТ 5974
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14.04.2021 11:35 Ответить
Почалося зниження кількості населення.
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14.04.2021 11:35 Ответить
І це не жарт , а результат їхньої зе роботи .
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14.04.2021 12:12 Ответить
Информация о том что земля проская и то выглядит правдоподобнее, чем статистика от зеленых педофилов.
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14.04.2021 11:36 Ответить
Ура товарищи!
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14.04.2021 11:37 Ответить
хотя:
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели
------
какое же это плато !
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14.04.2021 11:55 Ответить
плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!
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14.04.2021 12:01 Ответить
"крутое пике НАН"
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14.04.2021 11:37 Ответить
судя по приборам, вакцинация если и имела какое-то влияние на ситуацию, то в пределах статистической погрешности.
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14.04.2021 11:39 Ответить
!00% дурна та хибна думка.
На фоні мізерної кількості вакцинованих та середньовічних мракобесів, що заперечують існування КОВІД, не носять маски та не виконують елементарні вимони щодо безпеки, смертність зростає.. І через пару місяців наша країна цілком можливо перетворитсья на резервацію, медична система якої опиниться у повному колапсі, та з якої нікого нікуди не будуть випускати.
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14.04.2021 11:41 Ответить
Какое по счету плато мы преодолели? А сколько еще впереди
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14.04.2021 11:45 Ответить
Чем чаще плато, тем круче пальто.
Плато захворюваності на COVID-19 в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН - Цензор.НЕТ 1594
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14.04.2021 11:47 Ответить
Ждем Пасху в храмах РПЦвУ и четвёртую волну?
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14.04.2021 11:49 Ответить
А там и гробки для контрольного . Жаждущие уже на низком старте . Ну и как же без дедов на палках 9 мая !
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14.04.2021 12:14 Ответить
абсолютная ложь. Просто уже никто не сдает тесты, когда и так все очевидно. Бесплатных тестов хрен выбьешь, сидеть в поликлинике в очередях заражая всех вокруг, чтобы потом уроды в поликлиниках написали тебе в карту ОРВИ, лишь бы на тебя не выделять дорогой тест, а продать его через лабораторию. А платить от 400 до 1600 грн мало кто желает. Я сам и мои родители болеем в данный момент, брат болел недавно с семьей - никто тесты не сдавал
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14.04.2021 11:49 Ответить
віздоровления вам!
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14.04.2021 11:55 Ответить
конечно началось снижение, приехавшие гастарбайтеры после двух недель заразили своих родственников а теперь идет их выздоровление а остальные на заражение на подходе, через месяц спад, потом затишье и через месяц очередной поток гастарбайтеров и все по кругу((((
Это ровно три месяца когда толпа голодных уезжает на заработки, а назад везут - вирус!
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14.04.2021 12:37 Ответить
 
 