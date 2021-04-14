Плато захворюваності на COVID-19 в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН
Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії наук України.
Так, за тиждень 7-13 квітня в Україні було пройдено пік кількості нових випадків коронавірусу за добу.
"Хоча дані офіційної статистики можуть бути дещо викривлені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - йдеться в повідомленні.
Водночас за летальними випадками піковий період ще не подолано, початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.
Однак за кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період. Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватися, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає. Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні.
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в польше 1585,в чехии 2622,в германии 945,в турции 405
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели
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какое же это плато !
На фоні мізерної кількості вакцинованих та середньовічних мракобесів, що заперечують існування КОВІД, не носять маски та не виконують елементарні вимони щодо безпеки, смертність зростає.. І через пару місяців наша країна цілком можливо перетворитсья на резервацію, медична система якої опиниться у повному колапсі, та з якої нікого нікуди не будуть випускати.
Это ровно три месяца когда толпа голодных уезжает на заработки, а назад везут - вирус!