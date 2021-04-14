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Новини Коронавірус і карантин
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Плато захворюваності на COVID-19 в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН

Плато захворюваності на COVID-19 в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН

Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії наук України.

Так, за тиждень 7-13 квітня в Україні було пройдено пік кількості нових випадків коронавірусу за добу.

"Хоча дані офіційної статистики можуть бути дещо викривлені через нерегулярність внесення застарілих випадків, але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження", - йдеться в повідомленні.

Водночас за летальними випадками піковий період ще не подолано, початку зниження кількості летальних випадків можна очікувати наступного тижня.

Однак за кількістю нових госпіталізацій Україна також проходить піковий період. Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватися, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає. Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні.

Також читайте: Ситуація з коронавірусом стабілізується. Схоже, Україна підходить до плато, - Радуцький

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Будет новое плато
Купит новое пальто
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14.04.2021 11:34 Відповісти
+7
Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН - Цензор.НЕТ 5974
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14.04.2021 11:35 Відповісти
+5
оба...
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14.04.2021 11:35 Відповісти
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ВОЗ говорит "вверх", НАН говорит "вниз"... Кто-то из них врёт...
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14.04.2021 11:33 Відповісти
оба...
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14.04.2021 11:35 Відповісти
Вчера у магазина "Обои" была задержана учительница русского языка,которая находилась в степени крайнего алкогольного опьянения,и пыталась переправить вывеску на "Оба".
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14.04.2021 11:39 Відповісти
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14.04.2021 12:01 Відповісти
только число умерающих в день, позволяет хоть как-то оценить реальную ситуацию (если канешно и оно не подчинено статистике по новому) )))
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14.04.2021 11:39 Відповісти
да нет...реальная ситуация это количество умерших на миллион жителей.у нас 878.
в польше 1585,в чехии 2622,в германии 945,в турции 405
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14.04.2021 12:06 Відповісти
....И пока противник изучает наши карты, мы меняем рельеф.....
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Я їх розкусив зразу - заникали 8000 "від зе". В Туреччині зростає , в Польщі зростає , а в курточників - плато !
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14.04.2021 12:08 Відповісти
Будет новое плато
Купит новое пальто
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14.04.2021 11:34 Відповісти
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14.04.2021 11:36 Відповісти
И штанишки, как у Попандопуло)
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14.04.2021 11:39 Відповісти
Плато заболеваемости COVID-19 в Украине пройдено, началось снижение, - НАН - Цензор.НЕТ 5974
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14.04.2021 11:35 Відповісти
Почалося зниження кількості населення.
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14.04.2021 11:35 Відповісти
І це не жарт , а результат їхньої зе роботи .
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14.04.2021 12:12 Відповісти
Информация о том что земля проская и то выглядит правдоподобнее, чем статистика от зеленых педофилов.
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14.04.2021 11:36 Відповісти
Ура товарищи!
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14.04.2021 11:37 Відповісти
хотя:
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 14 553 новых случая заражения, 12 384 человека - выздоровели
------
какое же это плато !
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14.04.2021 11:55 Відповісти
плато это когда число заболевших и умерших = равно или менее вылечившихся!
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14.04.2021 12:01 Відповісти
"крутое пике НАН"
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14.04.2021 11:37 Відповісти
судя по приборам, вакцинация если и имела какое-то влияние на ситуацию, то в пределах статистической погрешности.
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14.04.2021 11:39 Відповісти
!00% дурна та хибна думка.
На фоні мізерної кількості вакцинованих та середньовічних мракобесів, що заперечують існування КОВІД, не носять маски та не виконують елементарні вимони щодо безпеки, смертність зростає.. І через пару місяців наша країна цілком можливо перетворитсья на резервацію, медична система якої опиниться у повному колапсі, та з якої нікого нікуди не будуть випускати.
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14.04.2021 11:41 Відповісти
Какое по счету плато мы преодолели? А сколько еще впереди
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14.04.2021 11:45 Відповісти
Чем чаще плато, тем круче пальто.
Плато захворюваності на COVID-19 в Україні пройдено, почалося зниження, - НАН - Цензор.НЕТ 1594
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14.04.2021 11:47 Відповісти
Ждем Пасху в храмах РПЦвУ и четвёртую волну?
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14.04.2021 11:49 Відповісти
А там и гробки для контрольного . Жаждущие уже на низком старте . Ну и как же без дедов на палках 9 мая !
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14.04.2021 12:14 Відповісти
абсолютная ложь. Просто уже никто не сдает тесты, когда и так все очевидно. Бесплатных тестов хрен выбьешь, сидеть в поликлинике в очередях заражая всех вокруг, чтобы потом уроды в поликлиниках написали тебе в карту ОРВИ, лишь бы на тебя не выделять дорогой тест, а продать его через лабораторию. А платить от 400 до 1600 грн мало кто желает. Я сам и мои родители болеем в данный момент, брат болел недавно с семьей - никто тесты не сдавал
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14.04.2021 11:49 Відповісти
віздоровления вам!
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14.04.2021 11:55 Відповісти
конечно началось снижение, приехавшие гастарбайтеры после двух недель заразили своих родственников а теперь идет их выздоровление а остальные на заражение на подходе, через месяц спад, потом затишье и через месяц очередной поток гастарбайтеров и все по кругу((((
Это ровно три месяца когда толпа голодных уезжает на заработки, а назад везут - вирус!
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14.04.2021 12:37 Відповісти
 
 