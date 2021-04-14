РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13263 посетителя онлайн
Новости
4 583 17

РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка

РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка

Кремль продолжит подрывать американские интересы в мире и может усилить свое влияние в Закавказье и в Беларуси.

Разведка США опубликовала ежегодный отчет, в котором оценила внешние риски для страны. Сегодня в Вашингтоне угрозой называют Китай, Россию, Иран и Северную Корею, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, а также слов российского министра иностранных дел Лаврова, который назвал "тупой" линию США в отношении РФ, в главе о России разведка пишет, что Кремль продолжит подрывать американские интересы в мире и может усилить свое влияние в Закавказье и в Беларуси.

Разведка США назвала главу по РФ "Российские провокационные действия", но также озаглавлены и части отчета по Ирану и Северной Корее. А первая часть отчета называется "Попытка Китая добиться глобальной власти".

В Вашингтоне говорят, что Россия продолжит расширять "стратегическое сотрудничество" с Китаем и будет представлять "одну из самых серьезных разведывательных угроз" для Соединенных Штатов.

CBS News пишет, что отчет подготовили 18 разведывательных служб США. Опубликовали лишь несекретную его часть из 27 страниц. В нем говорится, что эти 4 страны показали свои намерения и способность продвигать собственные интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, вопреки пандемии коронавируса. Основные противники США используют военные методы, возможности в киберпространстве и другие методы для ослабления влияния США и их союзников. Разведка говорит, что страны могут усилить старую угрозу применения оружия массового поражения.

Читайте также: Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР

Упомянули в отчете и вакцинную дипломатию Китая и России, за счет которой Пекин и Москва пытаются получить преимущества.

Разведка говорит, что Россия продолжит использовать разную тактику для подрыва влияния США, и попытается расколоть Запад, ослабить союзы, чтобы показать свою способность влиять на мировые события. РФ также попытается проявить себя как крупного игрока в новом многополярном международном порядке, считает американская разведка.

При этом американская разведка утверждает, что Россия не хочет прямого конфликта с военными США и будет искать возможности для "прагматического сотрудничества" с Вашингтоном.

Автор: 

разведка (4193) россия (96139) США (27106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
разговорами Байдена с маньяком, Запад сам себя раскалывает. С маньяками и террористами поступают совсем не так
показать весь комментарий
14.04.2021 12:25 Ответить
+3
Сколько бы не говорили о слабости рф,но статус ядерной державы даёт ей возможность надувать щёки даже при её явной слабости против стран НАТО,как экономически так и в военном потенциале.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:33 Ответить
+2
За океаном це не доходило лише до Трампа, а з Байденом все змінилось. Подивіться та послухайте хоча б наших довбоЗЕбів, як вони змінили риторику та свої дії з приходом Байдена. Далі буде.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этот уже начал работать над расколом...


РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка - Цензор.НЕТ 5750
показать весь комментарий
14.04.2021 12:09 Ответить
Якась гопота, а не атташе.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:11 Ответить
Це таємниця Полішинеля !!!)))
показать весь комментарий
14.04.2021 12:12 Ответить
Ну и тугие эти американцы! Как долго до них доходят очевидные вещи! Только пока кроме американской разведки это ни до кого за Океаном не дошло.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:14 Ответить
За океаном це не доходило лише до Трампа, а з Байденом все змінилось. Подивіться та послухайте хоча б наших довбоЗЕбів, як вони змінили риторику та свої дії з приходом Байдена. Далі буде.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:21 Ответить
Американская разведка лично докладывают Обозревателю а потом только призиденту страны по этому и доходят туго.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:38 Ответить
А ці розвіддані - доклали ?
РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка - Цензор.НЕТ 1088
показать весь комментарий
14.04.2021 12:16 Ответить
шо кацабы шо желторотые всех в один космический корабль Титаник 2 и гуд бай на..с планеты Земля в сторону Солнца... сколько сразу свободных земель сколько чистого воздуха сколько бы облегчилась Земля от лишних 1 млрд 600 млн. людишек... ну привесом КНДР можно догрузить там жалкие 200 млн.....
показать весь комментарий
14.04.2021 12:16 Ответить
Звичайно, що Московія не хоче прямого конфлікту з військовими США, бо сцикотно. Вона тільки таких як ми не боїться та намагається знищити.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:18 Ответить
ну так уже. от звонка Байдена "рупь окреп", конюшня мид рф замироточила типа "Байден сдал назад". явно происходит какая-то подковерная борьба в вашингтонском обкоме.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:23 Ответить
разговорами Байдена с маньяком, Запад сам себя раскалывает. С маньяками и террористами поступают совсем не так
показать весь комментарий
14.04.2021 12:25 Ответить
Да уж.Великая четвёрка Иран,Сев.Корея,Мордор и Китай против великолепной семёрки.Москали правда были в восьмёрке,а сегодня празднуют звонок Байдена
показать весь комментарий
14.04.2021 12:31 Ответить
Сколько бы не говорили о слабости рф,но статус ядерной державы даёт ей возможность надувать щёки даже при её явной слабости против стран НАТО,как экономически так и в военном потенциале.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:33 Ответить
ЯО-это прежде всего ответственность перед собой и окружающими.Мордор показал себя как безответственный пьяный солдат размахивающий автоматом в расположении перед безоружными.По уставу,такого солдата разоружают и сажают на губу.После гаупвахты солдат считается не заслуживающим доверия и ему предстоит это доверие заслужить,щоб ему вернули оружие.
Да у москалей не могут пока забрать оружие,но в глазах мирового сообщества он безперспективный потерявший доверие лузер,не умеющий достигать своих целей без оружия.Полагаю Мордор ждёт обмен ЯО на продовольствие в недалёкой перспективе.Но пока,сложно ещё забрать автомат,бо он в алькогольном апогее.Но и похмелье не за горами.
показать весь комментарий
14.04.2021 12:51 Ответить
Халва-халва-халва... Уже слаще? Запей водичкой - крымский деликатес.
показать весь комментарий
15.04.2021 05:11 Ответить
 
 