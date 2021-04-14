РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка

Кремль продолжит подрывать американские интересы в мире и может усилить свое влияние в Закавказье и в Беларуси.

Разведка США опубликовала ежегодный отчет, в котором оценила внешние риски для страны. Сегодня в Вашингтоне угрозой называют Китай, Россию, Иран и Северную Корею, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом, а также слов российского министра иностранных дел Лаврова, который назвал "тупой" линию США в отношении РФ, в главе о России разведка пишет, что Кремль продолжит подрывать американские интересы в мире и может усилить свое влияние в Закавказье и в Беларуси.

Разведка США назвала главу по РФ "Российские провокационные действия", но также озаглавлены и части отчета по Ирану и Северной Корее. А первая часть отчета называется "Попытка Китая добиться глобальной власти".

В Вашингтоне говорят, что Россия продолжит расширять "стратегическое сотрудничество" с Китаем и будет представлять "одну из самых серьезных разведывательных угроз" для Соединенных Штатов.

CBS News пишет, что отчет подготовили 18 разведывательных служб США. Опубликовали лишь несекретную его часть из 27 страниц. В нем говорится, что эти 4 страны показали свои намерения и способность продвигать собственные интересы за счет Соединенных Штатов и их союзников, вопреки пандемии коронавируса. Основные противники США используют военные методы, возможности в киберпространстве и другие методы для ослабления влияния США и их союзников. Разведка говорит, что страны могут усилить старую угрозу применения оружия массового поражения.

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Упомянули в отчете и вакцинную дипломатию Китая и России, за счет которой Пекин и Москва пытаются получить преимущества.

Разведка говорит, что Россия продолжит использовать разную тактику для подрыва влияния США, и попытается расколоть Запад, ослабить союзы, чтобы показать свою способность влиять на мировые события. РФ также попытается проявить себя как крупного игрока в новом многополярном международном порядке, считает американская разведка.

При этом американская разведка утверждает, что Россия не хочет прямого конфликта с военными США и будет искать возможности для "прагматического сотрудничества" с Вашингтоном.