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Новини
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РФ спробує розколоти Захід і підірвати вплив США, - американська розвідка

РФ спробує розколоти Захід і підірвати вплив США, - американська розвідка

Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі і може посилити свій вплив у Закавказзі і в Білорусі.

Розвідка США опублікувала щорічний звіт, в якому оцінила зовнішні ризики для країни. Сьогодні у Вашингтоні загрозою називають Китай, Росію, Іран і Північну Корею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

На тлі погіршення відносин між Росією і Заходом, а також слів російського міністра закордонних справ Лаврова, який назвав "тупий" лінію США відносно РФ, в розділі про Росію розвідкапише, що Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі та може посилити свій вплив в Закавказзі й в Білорусі.

Розвідка США назвала главу по РФ "Російські провокаційні дії", але також озаглавлені й частини звіту щодо Ірану та Північної Кореї. А перша частина звіту називається "Спроба Китаю домогтися глобальної влади".

Дивіться: Баканов на зустрічі з Квін: "Сусідство з РФ - це стабільний чинник ризику, якого не мають інші європейські країни". ФОТО

У Вашингтоні кажуть, що Росія продовжить розширювати "стратегічне співробітництво" з Китаєм і буде представляти "одну з найсерйозніших розвідувальних загроз" для Сполучених Штатів.

CBS News пише, що звіт підготували 18 розвідувальних служб США. Опублікували лише несекретну його частина з 27 сторінок. У ній говориться, що ці 4 країни показали свої наміри та здатність просувати власні інтереси коштом Сполучених Штатів та їхніх союзників, всупереч пандемії коронавірусу. Основні противники США використовують військові методи, можливості в кіберпросторі та інші методи для ослаблення впливу США і їх союзників. Розвідка каже, що країни можуть посилити стару загрозу застосування зброї масового ураження.

Згадали у звіті й вакцинну дипломатію Китаю та Росії, коштом якої Пекін та Москва намагаються отримати перевагу.

Розвідка каже, що Росія продовжить використовувати різну тактику для підриву впливу США, і спробує розколоти Захід, послабити союзи, щоб показати свою здатність впливати на світові події. РФ також спробує проявити себе як великого гравця в новому багатополярному міжнародному порядку, вважає американська розвідка.

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При цьому американська розвідка стверджує, що Росія не хоче прямого конфлікту з військовими США і буде шукати можливості для "прагматичного співробітництва" з Вашингтоном.

Автор: 

розвідка (3880) росія (66021) США (23375)


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Топ коментарі
+5
разговорами Байдена с маньяком, Запад сам себя раскалывает. С маньяками и террористами поступают совсем не так
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14.04.2021 12:25 Відповісти
+3
Сколько бы не говорили о слабости рф,но статус ядерной державы даёт ей возможность надувать щёки даже при её явной слабости против стран НАТО,как экономически так и в военном потенциале.
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14.04.2021 12:33 Відповісти
+2
За океаном це не доходило лише до Трампа, а з Байденом все змінилось. Подивіться та послухайте хоча б наших довбоЗЕбів, як вони змінили риторику та свої дії з приходом Байдена. Далі буде.
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14.04.2021 12:21 Відповісти
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Этот уже начал работать над расколом...


РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка - Цензор.НЕТ 5750
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14.04.2021 12:09 Відповісти
Якась гопота, а не атташе.
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14.04.2021 12:11 Відповісти
Це таємниця Полішинеля !!!)))
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14.04.2021 12:12 Відповісти
Ну и тугие эти американцы! Как долго до них доходят очевидные вещи! Только пока кроме американской разведки это ни до кого за Океаном не дошло.
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14.04.2021 12:14 Відповісти
За океаном це не доходило лише до Трампа, а з Байденом все змінилось. Подивіться та послухайте хоча б наших довбоЗЕбів, як вони змінили риторику та свої дії з приходом Байдена. Далі буде.
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14.04.2021 12:21 Відповісти
Американская разведка лично докладывают Обозревателю а потом только призиденту страны по этому и доходят туго.
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14.04.2021 12:38 Відповісти
А ці розвіддані - доклали ?
РФ попытается расколоть Запад и подорвать влияние США, - американская разведка - Цензор.НЕТ 1088
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14.04.2021 12:16 Відповісти
шо кацабы шо желторотые всех в один космический корабль Титаник 2 и гуд бай на..с планеты Земля в сторону Солнца... сколько сразу свободных земель сколько чистого воздуха сколько бы облегчилась Земля от лишних 1 млрд 600 млн. людишек... ну привесом КНДР можно догрузить там жалкие 200 млн.....
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14.04.2021 12:16 Відповісти
Звичайно, що Московія не хоче прямого конфлікту з військовими США, бо сцикотно. Вона тільки таких як ми не боїться та намагається знищити.
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14.04.2021 12:18 Відповісти
ну так уже. от звонка Байдена "рупь окреп", конюшня мид рф замироточила типа "Байден сдал назад". явно происходит какая-то подковерная борьба в вашингтонском обкоме.
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14.04.2021 12:23 Відповісти
разговорами Байдена с маньяком, Запад сам себя раскалывает. С маньяками и террористами поступают совсем не так
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14.04.2021 12:25 Відповісти
Да уж.Великая четвёрка Иран,Сев.Корея,Мордор и Китай против великолепной семёрки.Москали правда были в восьмёрке,а сегодня празднуют звонок Байдена
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14.04.2021 12:31 Відповісти
Сколько бы не говорили о слабости рф,но статус ядерной державы даёт ей возможность надувать щёки даже при её явной слабости против стран НАТО,как экономически так и в военном потенциале.
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14.04.2021 12:33 Відповісти
ЯО-это прежде всего ответственность перед собой и окружающими.Мордор показал себя как безответственный пьяный солдат размахивающий автоматом в расположении перед безоружными.По уставу,такого солдата разоружают и сажают на губу.После гаупвахты солдат считается не заслуживающим доверия и ему предстоит это доверие заслужить,щоб ему вернули оружие.
Да у москалей не могут пока забрать оружие,но в глазах мирового сообщества он безперспективный потерявший доверие лузер,не умеющий достигать своих целей без оружия.Полагаю Мордор ждёт обмен ЯО на продовольствие в недалёкой перспективе.Но пока,сложно ещё забрать автомат,бо он в алькогольном апогее.Но и похмелье не за горами.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
Халва-халва-халва... Уже слаще? Запей водичкой - крымский деликатес.
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15.04.2021 05:11 Відповісти
 
 