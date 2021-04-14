РФ спробує розколоти Захід і підірвати вплив США, - американська розвідка

Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі і може посилити свій вплив у Закавказзі і в Білорусі.

Розвідка США опублікувала щорічний звіт, в якому оцінила зовнішні ризики для країни. Сьогодні у Вашингтоні загрозою називають Китай, Росію, Іран і Північну Корею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

На тлі погіршення відносин між Росією і Заходом, а також слів російського міністра закордонних справ Лаврова, який назвав "тупий" лінію США відносно РФ, в розділі про Росію розвідкапише, що Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі та може посилити свій вплив в Закавказзі й в Білорусі.

Розвідка США назвала главу по РФ "Російські провокаційні дії", але також озаглавлені й частини звіту щодо Ірану та Північної Кореї. А перша частина звіту називається "Спроба Китаю домогтися глобальної влади".

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У Вашингтоні кажуть, що Росія продовжить розширювати "стратегічне співробітництво" з Китаєм і буде представляти "одну з найсерйозніших розвідувальних загроз" для Сполучених Штатів.

CBS News пише, що звіт підготували 18 розвідувальних служб США. Опублікували лише несекретну його частина з 27 сторінок. У ній говориться, що ці 4 країни показали свої наміри та здатність просувати власні інтереси коштом Сполучених Штатів та їхніх союзників, всупереч пандемії коронавірусу. Основні противники США використовують військові методи, можливості в кіберпросторі та інші методи для ослаблення впливу США і їх союзників. Розвідка каже, що країни можуть посилити стару загрозу застосування зброї масового ураження.

Згадали у звіті й вакцинну дипломатію Китаю та Росії, коштом якої Пекін та Москва намагаються отримати перевагу.

Розвідка каже, що Росія продовжить використовувати різну тактику для підриву впливу США, і спробує розколоти Захід, послабити союзи, щоб показати свою здатність впливати на світові події. РФ також спробує проявити себе як великого гравця в новому багатополярному міжнародному порядку, вважає американська розвідка.

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При цьому американська розвідка стверджує, що Росія не хоче прямого конфлікту з військовими США і буде шукати можливості для "прагматичного співробітництва" з Вашингтоном.