РФ спробує розколоти Захід і підірвати вплив США, - американська розвідка
Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі і може посилити свій вплив у Закавказзі і в Білорусі.
Розвідка США опублікувала щорічний звіт, в якому оцінила зовнішні ризики для країни. Сьогодні у Вашингтоні загрозою називають Китай, Росію, Іран і Північну Корею, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
На тлі погіршення відносин між Росією і Заходом, а також слів російського міністра закордонних справ Лаврова, який назвав "тупий" лінію США відносно РФ, в розділі про Росію розвідкапише, що Кремль продовжить підривати американські інтереси у світі та може посилити свій вплив в Закавказзі й в Білорусі.
Розвідка США назвала главу по РФ "Російські провокаційні дії", але також озаглавлені й частини звіту щодо Ірану та Північної Кореї. А перша частина звіту називається "Спроба Китаю домогтися глобальної влади".
У Вашингтоні кажуть, що Росія продовжить розширювати "стратегічне співробітництво" з Китаєм і буде представляти "одну з найсерйозніших розвідувальних загроз" для Сполучених Штатів.
CBS News пише, що звіт підготували 18 розвідувальних служб США. Опублікували лише несекретну його частина з 27 сторінок. У ній говориться, що ці 4 країни показали свої наміри та здатність просувати власні інтереси коштом Сполучених Штатів та їхніх союзників, всупереч пандемії коронавірусу. Основні противники США використовують військові методи, можливості в кіберпросторі та інші методи для ослаблення впливу США і їх союзників. Розвідка каже, що країни можуть посилити стару загрозу застосування зброї масового ураження.
Згадали у звіті й вакцинну дипломатію Китаю та Росії, коштом якої Пекін та Москва намагаються отримати перевагу.
Розвідка каже, що Росія продовжить використовувати різну тактику для підриву впливу США, і спробує розколоти Захід, послабити союзи, щоб показати свою здатність впливати на світові події. РФ також спробує проявити себе як великого гравця в новому багатополярному міжнародному порядку, вважає американська розвідка.
При цьому американська розвідка стверджує, що Росія не хоче прямого конфлікту з військовими США і буде шукати можливості для "прагматичного співробітництва" з Вашингтоном.
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Да у москалей не могут пока забрать оружие,но в глазах мирового сообщества он безперспективный потерявший доверие лузер,не умеющий достигать своих целей без оружия.Полагаю Мордор ждёт обмен ЯО на продовольствие в недалёкой перспективе.Но пока,сложно ещё забрать автомат,бо он в алькогольном апогее.Но и похмелье не за горами.