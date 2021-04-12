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Новости Агрессия России против Украины
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Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР

Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР

Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

Об этом заявили в Главном управлении разведки украинского Минобороны в ответ на запрос BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 18 марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", - говорится в ответе ГУР МО.

Там указывают, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила "псковских десантников" на север оккупированного Крыма. ВИДЕО

По расчетам BBC News Украина, в зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тыс. российских военных.

"Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба - оккупированный Крым)", - заявили в ГУР.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициировала новое заседание в ОБСЕ из-за наращивания Россией войск на границе

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

Также читайте: Украина готова к вторжению России, - Зеленский

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Автор: 

Минобороны (9413) разведка (4193) россия (96095)


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Топ комментарии
+16
Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР - Цензор.НЕТ 4247
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12.04.2021 19:17
+15
кацапскі скоти
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12.04.2021 19:24
+12
Руссиш швайн вы не страшные, вы просто жалкие. Ничего никогда хорошего не произвели на свет, только калаш, и то скопировали с немецкого оружия. Все народы давно решают всё миром, и только русня всё продолжает бряцать оружием
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12.04.2021 19:37
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21 го ***** собирался из бункера вылезти с лапшой на уши крепостным. ему до отчёта надо шото делать, шоб о коварности обложивших расеюшку врагов рассказать.
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12.04.2021 19:17 Ответить
Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР - Цензор.НЕТ 4247
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12.04.2021 19:17 Ответить
кацапскі скоти
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12.04.2021 19:24 Ответить
Нам потрібно дивитися за цим і... вчитися!!!
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12.04.2021 19:29 Ответить
Чем дольше, тем больше затраты на воду и жратву.
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12.04.2021 19:31 Ответить
Это не так работает. Цель создать опорную базу. Чтобы в случае вторжения иметь ресурс под боком для продолжения активных действий. Сейчас Россия накопляет такой ресурс. Как только она его накопит - вторжение станет возможным.
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12.04.2021 19:43 Ответить
пока они соберут их танчики поржавеют
и придется опять собирать
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12.04.2021 21:18 Ответить
Весь вопрос в том какие цели ставит перед собой Россия и чего она хочет добиться. Об этом гадают все.
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12.04.2021 19:44 Ответить
а это невозможно попробуйте в дурдоме спросить психических больных почму они все время сгрызают забор вокруг больницы если он окрашен в красный синий желтый оранжевый цвета а если в зеленый они его не жрут а чего то ждут на вопрос почему не грызете забор психи отвечают мол ждем когда созреет.. так и с Россией путиным маленькое ничтожество человек стоящий одной ногой в могиле по горло у него плескается море крови убиенных все еще хочет доказать миру свою особенность и значимость деспоты и кретины умный в Историю войти не могут вы помните всех идиотов завоевателей навскидку с десяток а их были сотни и тысячи имена которых заплешневели в веках Цивилизации.. власть вот самое страшное у человека если хочешь узнать ИСТИННУЮ СУЩНОСТЬ человека дай ему власть...
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12.04.2021 20:48 Ответить
Иван Петров,гадают на кофейной гуще,к тому же не все,а дураки и дилетанты! Адекватные люди понимают:раша имеет одну-единственную конкретную цель - уничтожение Украины как государства. А вот о способах,методах и времени достижения этой цели врагом идут дебаты и споры в кругу компетентных людей,и на основании анализа ситуации делаются выводы и ставятся задачи.Так понятно?
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12.04.2021 20:51 Ответить
Почиитываю я, знаете ли, время от времени "сводки ополчения", и среди тамошних шедевров наткниулся на объяснение Плана Путина по военному шуму у украинских границ:

1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."

Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
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13.04.2021 10:21 Ответить
Руссиш швайн вы не страшные, вы просто жалкие. Ничего никогда хорошего не произвели на свет, только калаш, и то скопировали с немецкого оружия. Все народы давно решают всё миром, и только русня всё продолжает бряцать оружием
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12.04.2021 19:37 Ответить
После войны Германия по капле выдавливала из себя III Рейх.
Россия нашла банку с этими каплями и выпила её залпом до дна !
Результат налицо 😡
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12.04.2021 19:44 Ответить

Фашист Д. Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України. Але ж і )(уйло коли ще не був фашистом клявся про ненапад на Україну на її Крим. Коли )(уйло і називав питання про напад на Крим провокацією.
Цей - фюрер личакової ********* Путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". А чому 2014р. цей який став фашистом - )(уйло змінив свою клятву, свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу залишається загадкою, може він кривавий маніяк фашист зійшов з розуму. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій. Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало знищать окупанта і звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!-
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12.04.2021 20:14 Ответить
Потім будуть казати що у тих військах були тільки "хорошіє мірниє люді" просто Путін дав наказ а в них присяга. І "мілиє, душевниє, русскіє мальчішкі" загинули від куль бандерівців.
І таку версію знову будуть підтримувати 80% росіян. І на місце здохшого Путіна оберуть нового Царя. Отак і живуть від Царя, до Царя " мірниє, рускіє люді".
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12.04.2021 20:18 Ответить
При цьому горілку хлібати тижнями та звезди обмивати та плакати. Це є їх найгарніше заняття.
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13.04.2021 10:20 Ответить
пробачте "зірки" але це для них дуже ніжно. Нехай буде (пе)звезди.
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13.04.2021 10:22 Ответить
Самое время быстрыми темпами клепать ракеты для смерчей и нептунов и чем больше тем лучше........
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12.04.2021 20:20 Ответить
Оборон заказ до сих пор не подписан. За что клепать?
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12.04.2021 21:18 Ответить
Запад усилил озабоченность? Если да, то я спокоен. Волноваться не о чем.
Если нет, вот тогда у нас проблемы. Может усилить охрану атомных объектов, чтобы врагу не достались?
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12.04.2021 20:38 Ответить
Отличная возможность китайцам расширить свои границы до Урала)
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12.04.2021 20:45 Ответить
Мені не відомо,що там дійсно доповідає ГУР,але знаю достеменно: стовідсоткової готовності до війни нема і бути не може! Тому заспокійливі реляції,накшалт "кінець квітня" можуть заспокоїти тільки дебіла! Завдання нашої країни,керівництва та народу:бути готовими до найгіршого щоденно,щохвилинно! Війна вона завжди приходить неочікувано!
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12.04.2021 20:45 Ответить
Все как обычно: громко кричим, стучим, гремим, материм - все это встреча перед боем. А потом ай..я.я.я.яй. Всегда вас уродов били и гнобили. Хватит греметь своим старым совковым хламом. Уже семь лет гремите. Давайте уже побыстрее. Быстрее вас уродов алкоголических сотрем, глядишь дети и внуки наши поживут счастливо пару веков. Слава Укриїні! Героям слава! Ще рюсссісі побачити які українці добрі, але бувають і злі.
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13.04.2021 10:17 Ответить
Мене не дуже лякають рюсісі. Мене більше лякає Аваков з Зеленським. Знову буде потрібно зброю у ворога відбирати нагими руками. Тільки вже тоді і ціх і тих виродків вбивати.
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13.04.2021 10:25 Ответить
Є крапка не повернення. І саме це може Путіна довести до ескалації. Коли він почує що його ніхто не лякається, то тоді у нього не буде виходу як тільки йти уперед. Бо як він відступе, то усі тоді зрозуміють, що він ніхто. І тоді йому кінець, а піде вперед, теж кінець. Це дуже важливо розуміти усім нам.
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13.04.2021 10:32 Ответить
 
 