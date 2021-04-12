Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР
Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.
Об этом заявили в Главном управлении разведки украинского Минобороны в ответ на запрос BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с 18 марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", - говорится в ответе ГУР МО.
Там указывают, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".
По расчетам BBC News Украина, в зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тыс. российских военных.
"Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба - оккупированный Крым)", - заявили в ГУР.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
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и придется опять собирать
1. ". Последние пару месяцев Киев только и делал, что наращивал свою военную группировку в Донбассе, стягивал туда танки, артиллерию и прочее тяжёлое вооружение, усиливал её личным составом, объявил мобилизацию в стране, усилил обстрелы позиций ополченцев и мирных населённых пунктов ЛДНР. Коллективный Запад его всячески поддерживал: от срочного звонка президента США Джо Байдена Зеленскому, которому даже разрешили сказать «хозяину» что-то за 6 минут чистого времени, до обещаний завалить оружием и обучить «освободителей Донбасса» при помощи советников и инструкторов из стран-членов НАТО.
Но стоило России в ответ начать перегруппировывать свои войска у границ с Украиной и перебросить какие-то дополнительные части в Крым, как Киев и его союзников сразу попустило"
2. "Путин сказал Меркель, а Козак всей остальной общественности главное - если Украина полезет на Донбасс с целью уничтожить ЛДНР, то Россия ответит и вступится за своих граждан в этом регионе."
3 "В переводе с путаного украинско-военного языка на русский это означает, что Москва усилиями Путина и Козака поставила эскалацию войны в Донбассе на паузу."
Усекли?
Кровавая Украина готовилась напасть (по приказу США естественно) на ОРДЛО, но Путин - победил и в последнюю минуту мощно соравл кровавые планы агрессивной американской военщины.
В итоге- победа и про Навального все забыли.
Россия нашла банку с этими каплями и выпила её залпом до дна !
Результат налицо 😡
Фашист Д. Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України. Але ж і )(уйло коли ще не був фашистом клявся про ненапад на Україну на її Крим. Коли )(уйло і називав питання про напад на Крим провокацією.
Цей - фюрер личакової ********* Путлін в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". А чому 2014р. цей який став фашистом - )(уйло змінив свою клятву, свої погляди і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб анексії її суверенних територій Криму і Донбасу залишається загадкою, може він кривавий маніяк фашист зійшов з розуму. Невже він кацапський фюрер -маразматик не розуміє що будь-який в світі народ не коли не погодиться з окупацією своїх суверенних територій. Так і мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало знищать окупанта і звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!-
І таку версію знову будуть підтримувати 80% росіян. І на місце здохшого Путіна оберуть нового Царя. Отак і живуть від Царя, до Царя " мірниє, рускіє люді".
Если нет, вот тогда у нас проблемы. Может усилить охрану атомных объектов, чтобы врагу не достались?