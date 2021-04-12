Переброска российских войск к границам Украины продлится до конца апреля, - ГУР

Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.

Об этом заявили в Главном управлении разведки украинского Минобороны в ответ на запрос BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с 18 марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должно быть завершено до конца апреля", - говорится в ответе ГУР МО.

Там указывают, что к границам Украины и во временно оккупированный Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и "ВДВ РФ".

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По расчетам BBC News Украина, в зависимости от рода войск, это может означать общее сосредоточение 11-14 тыс. российских военных.

"Основными местами сбора выбрали военные полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба - оккупированный Крым)", - заявили в ГУР.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

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8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.