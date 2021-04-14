Строгий карантин в Киеве продлен до 30 апреля, - Кличко. ВИДЕО
Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила локдаун в Киеве до 30 апреля.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении строгих карантинных ограничениях. На две недели. То есть до 30 апреля", - сказал мэр.
По словам Кличко, у городских властей нет другого выбора.
"Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет еще больше. До 30 апреля в городе будут действовать ранее внедренные ограничения. В частности: остаются закрытыми все школы и детсады. Весь общественный транспорт наземный и метро будут работать исключительно по спецпропускам. То есть, исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания будут работать только навынос или доставку. Не работают продуктовые ярмарки", - отметил мэр.
Он добавил, что руководители предприятий, заведений и учреждений должны отправить своих сотрудников на дистанционную работу или, кому возможно, предоставить отпуск.
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Хожу пешком везде, и очень часто наблюдаю, как менты тормозят транспорт - заходят и проверяют пропуски
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Больше ему мером не быть.
такое мог придумать только дебил