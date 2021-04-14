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Новости Коронавирус и карантин
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Строгий карантин в Киеве продлен до 30 апреля, - Кличко. ВИДЕО

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила локдаун в Киеве до 30 апреля.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении строгих карантинных ограничениях. На две недели.  То есть до 30 апреля", - сказал мэр.

По словам Кличко, у городских властей нет другого выбора.

"Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных, иначе смертей будет еще больше. До 30 апреля в городе будут действовать ранее внедренные ограничения. В частности: остаются закрытыми все школы и детсады. Весь общественный транспорт наземный и метро будут работать исключительно по спецпропускам. То есть, исключительно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания будут работать только навынос или доставку. Не работают продуктовые ярмарки", - отметил мэр.

Он добавил, что руководители предприятий, заведений и учреждений должны отправить своих сотрудников на дистанционную работу или, кому возможно, предоставить отпуск.

Читайте: От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 47 человек, выздоровели - 713, выявили 1 457 новых случаев, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25670) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+22
І ви ще називаєте когось дурнем? Ви же повний ідіот - Віталік геній на фоні вас.
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14.04.2021 12:29 Ответить
+18
Зазвичай з ідіотами я не спілкуюся, але залишу це тут для інших - ви найяскравіший приклад ефекту Данінга-Крюгера. Це коли людина настільки тупа, що навіть не може зрозуміти, наскільки вона тупа. Ви можете не дивитися - все одно не зрозумієте.

https://www.youtube.com/watch?v=rB6W235zO6E Відео про ефект Данінга-Крюгера
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14.04.2021 12:35 Ответить
+12
Предприятия критической инфраструктуры "Эпицентры" получили для своих сотрудников спецпропуска для проезда в транспорте. Бизнес-интересы Кличко превыше всего. А остальным теперь можно и продлить экстрим туры под названием "доберись на работу" или "выложи оставшиеся деньги за такси".
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14.04.2021 12:52 Ответить
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"строгий карантин" - НИ РАЗУ в троллейбусе пропуск не спросили.
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14.04.2021 12:14 Ответить
Ну это Вам скорее повезло...
Хожу пешком везде, и очень часто наблюдаю, как менты тормозят транспорт - заходят и проверяют пропуски
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14.04.2021 13:51 Ответить
В троллейбусе какого города? Тамбова ?
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14.04.2021 16:25 Ответить
у нас в школе на 65 человек выдали 5 пропусков
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14.04.2021 12:16 Ответить
Зачем в школе пропуска, если все школьники на дистанционке???
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14.04.2021 12:27 Ответить
Как дома провести физику?химию?практически?, А сторожа которые как правило приезжие,бабушки на пенсии?
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14.04.2021 12:57 Ответить
Так же как Khancademy проводит. Гораздо эффективнее баб срак в школах.
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15.04.2021 01:00 Ответить
вИталька - это самый-самый крайний срок..
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14.04.2021 12:18 Ответить
ох и дипилы..
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14.04.2021 12:29 Ответить
этот карантин как шерсти с кабана. Подобная изоляция имеет смысл, если вакцинация идет 7-мильными шагами
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14.04.2021 12:21 Ответить
В Киеве и так дышать трудно, а тут намордник давай надевай и травись. Виталик дурак еще больший чем, я думал. Корона, лишь слово для нарушения всех прав человека. Не более.
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14.04.2021 12:22 Ответить
І ви ще називаєте когось дурнем? Ви же повний ідіот - Віталік геній на фоні вас.
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14.04.2021 12:29 Ответить
Иди иди ущербный. Верь в корону, носи маску до ушей. Но, твое мнение услышано. Можешь быть свободен информационный раб.
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14.04.2021 12:31 Ответить
Зазвичай з ідіотами я не спілкуюся, але залишу це тут для інших - ви найяскравіший приклад ефекту Данінга-Крюгера. Це коли людина настільки тупа, що навіть не може зрозуміти, наскільки вона тупа. Ви можете не дивитися - все одно не зрозумієте.

https://www.youtube.com/watch?v=rB6W235zO6E Відео про ефект Данінга-Крюгера
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14.04.2021 12:35 Ответить
Не общаешься? Как же ты выжил вообще? Ты лучше пруфы тащи, а твое имхо меня не бодает. Пояснять тебе что то, я не буду. Ты сам настолько тугой и не пробивемый, что даже не допускаешь возможности усомниться. Тебе сказали, ты делаешь. А ведь только обезьяна такая как ты, может назвать другого дураком, только потому, то мое мнение, отличается от мнения стада. Да, ты стадо. 73% до свидания.
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14.04.2021 12:51 Ответить
Для вас есть выход. Идете в приход РПЦ , там обычно не носят маскии приветствуют это, проводите совместную молитву со скрепнЫм попом РПЦ о очищении воздуха в граде Кіевь. И обязательно в шапочках из фольги, дабы одновременно блокировать 5g.
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14.04.2021 12:36 Ответить
У Тебя, грамотей даже ник с ошибками. Чему ты можешь тут учить ? 😁😁😁
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14.04.2021 12:58 Ответить
Я даже не ожидал, что тут такой рассадник тупизма. Все стадо на одного накинулось, инакомыслие кричат! Но меня не волнует блеянье баранов, которых везут на заклание. Не можешь сам думать, будут думать вместо тебя.
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14.04.2021 12:53 Ответить
Гениев никогда при жизни не признавали. Возможно, если Вы избавите общество от своего присутствия, Вам посвятят даже целый абзац в трактате о долбо....изме.
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14.04.2021 13:20 Ответить
Мне проще перестать говорить дурачью правду, а вы сами все через годик выпилитесь. Мне же будет просторнее. С вами дураками проще, вам ненужно ничего пояснять. Вас сказали, вы сделали.
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14.04.2021 13:22 Ответить
Ясно. Спасибо за разьяснения.
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14.04.2021 13:24 Ответить
Не знаю, боты или не нет, но слепого дурачья готового сесть на иглу предостаточно. Если у мужиков чаще здравий голос вещает, то бабы вообще на всю голову отшибленные. Ходят, пшикаются этими антисептиками, и еще других затрахивают. Иногда так хочется чем то по башке дать этим верующим.
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14.04.2021 15:31 Ответить
Ты свои влажные допущения используй где то в другом месте. Или используй пруфы. А просто бздеть в муку тут не надо.
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14.04.2021 12:55 Ответить
Ти з якої зони виповзло? Пруфи всі у вас на лобі написані
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14.04.2021 13:05 Ответить
Случай чмо, я не буду с тобой в такой форме говорить. Иди культуре учись двоечник.
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14.04.2021 13:07 Ответить
Как таам паагодка в Мааскве?
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15.04.2021 01:00 Ответить
я бы даже сказал строжайший карантин
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14.04.2021 12:26 Ответить
Пасху, пасху закрийте! - 2 травня, бо 14 вже знов буде ппц.
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14.04.2021 12:26 Ответить
Они продлят локдаун минимум до Проводов.
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14.04.2021 13:17 Ответить
С1-го по 15-е мая тоже должен быть жесточайший карантин. Иначе все эти сумасшедшие полезут в церкви, на кладбища, на шашлыки и т.д. и всё пойдет насмарку.
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14.04.2021 12:30 Ответить
а ты туловище сидишь дома, зарплата тебе капает с моих налогов... а мне скоро детей кормить нечем будет.. ровно и тихо сиди, и "сумасшедшие",которые тебя содержат закроют может глаза на твой эгоизм и бестолковость...
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14.04.2021 12:43 Ответить
Где я сижу не твоего бестолкового ума дело. Тем более ты даже не догадываешься где я сижу. А вот сидеть тихо и ровно будешь как раз ты и тебе подобные базарные спекулянти. Типа - "Я создал себе рабочее место, а мне государство мешает работать!". А вот я не хочу, чтобы из-за таких как ты базарников, эта зараза распространялась и убивала людей. И весь цивилизованный мир не хочет и все нормально соображающие люди не хотят. А ты можешь из штанов выпрыгивать, но карантин будет продлен до тех пор, пока не пойдет на спад пандемия. Пока не будет найден эффективный способ её побороть и сохранить жизнь и здоровье людям. В том числе и тебе и твоим детям. А если ты семью не в состоянии накормить, то грош тебе цена. Не нужно было её заводить. Удачи!!!
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15.04.2021 12:39 Ответить
Да при любом карантине и локдауне садишься в свою машину и едешь себе на природу. На ту же рыбалку - рыба то не заразная. В любом случае едешь в теми, с кем и так общаешься, независимо от карантина.
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14.04.2021 13:17 Ответить
Маразм этот строгий карантин, просто пробки стали сумасшедшими.
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14.04.2021 12:32 Ответить
Ознайомився з коментарями... Таки більша частина населення кончені дебіли і їх обов"язково треба вакцинувати. Вибрали у владу ЗЕбільних виродків, натягли на мордочки масочки і граються в черговий напад коронабісся. Дебіли ж не розуміють, що цими своїми шкодними іграми вони вб"ють і покалічать більше людей ніж цей заурядно-модний вірус.
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14.04.2021 12:38 Ответить
Предприятия критической инфраструктуры "Эпицентры" получили для своих сотрудников спецпропуска для проезда в транспорте. Бизнес-интересы Кличко превыше всего. А остальным теперь можно и продлить экстрим туры под названием "доберись на работу" или "выложи оставшиеся деньги за такси".
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14.04.2021 12:52 Ответить
А у багатьох, взагалі, роботу вкрали. Як жити людям? Окупанти знищують народ
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14.04.2021 12:58 Ответить
Но это не касается Эпицентра!... то что Эпицентр место распространения вируса и как следствие продления локдауна, по мнению Кличко, это ничего страшного!...
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14.04.2021 13:05 Ответить
Кретинизм и лживость властей города зашкаливает. Неужели непонятно, что все эти "строгие карантины" для галочки и постоянные обвинения киевлян в несоблюдении ограничений призваны отвлечь внимание от феерического провала как властей города, так и властей Украины в обеспечении вакцинами. Прошел ГОД с начала эпидемии и по обеспечению вакцинами не сделано НИЧЕГО. Тот же Пидалик кричал, что он обеспечит Киев вакцинами раньше, чем они поступят в Украину. Ложь с вакцинами, ложь про "строгий карантин" (тот же Эпицентр работает, как ни в чем не бывало, конечно, куда там Пидалику наезжать на миллионера и депутата ВР Герегу) - вот все, на что способны городская власть и власть Украины. Без тотальной вакцинации мы будем жить от локдауна до локдауна, от 25-й волны короновируса до 26-й, будем терять деньги, рабочие места и бизнес. И да, окажемся за "железным занавесом" среди нормальных провакцинировавшихся стран
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14.04.2021 14:36 Ответить
никогда не уважал Кличка...как боксёр он может и суперзвезда, а как человек полное г"но...
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14.04.2021 15:07 Ответить
Кличко в борьбе с китайским вирусом не помог даже «Хамерман зныщуе вирусы» .. с его песней о Кличко: текст песни: Жизнь поиметь в очко - быть боксером, как Кличко!
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14.04.2021 16:36 Ответить
Транспортная дискриминация Киевлян обойдется ему весьма недешево.
Больше ему мером не быть.
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14.04.2021 17:35 Ответить
Он в президенты метит, зачем ему мэрство?
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14.04.2021 20:11 Ответить
Купить Мифепристон и Мизопростол в Украине можно на нашем сайте https://mifepriston.org/
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14.04.2021 20:27 Ответить
ни в одной стране мира в городском транспорте по спецпропускам не ездят
такое мог придумать только дебил
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14.04.2021 23:08 Ответить
Умных всё таки больше, чем тупоголовых базарных спекулянтов, ноющих про "голодных детей". 72% киевлян поддерживают введенный Кличко локдаун, 69% за его продолжение. https://censor.net/ru/news/3259865/72***********************************************************************************************
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15.04.2021 12:53 Ответить
 
 