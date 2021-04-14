Суворий карантин у Києві продовжено до 30 квітня, - Кличко. ВIДЕО
Столична комісія з надзвичайних ситуацій продовжила локдаун у Києві до 30 квітня.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження строгих карантинних обмежень. На два тижні. Тобто до 30 квітня", - сказав мер.
За словами Кличка, у міської влади немає іншого вибору.
"Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих, інакше смертей буде ще більше. До 30 квітня в місті будуть діяти раніше впроваджені обмеження. Зокрема: залишаються закритими всі школи і дитсадки. Весь громадський транспорт наземний і метро працюватимуть виключно за спецперепустками. Тобто, виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки навинос або доставку. Не працюють продуктові ярмарки", - зазначив мер.
Він додав, що керівники підприємств, закладів та установ повинні відправити своїх співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустку.
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Хожу пешком везде, и очень часто наблюдаю, как менты тормозят транспорт - заходят и проверяют пропуски
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Больше ему мером не быть.
такое мог придумать только дебил