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Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина

Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "ТАСС", об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - говорится в сообщении.

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Среди прочего, лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.

Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Ниинисте обговорил с Путиным напряженную ситуацию на границе с Украиной и выразил обеспокоенность стягиванием российских войск

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31551) россия (96157) США (27118) Финляндия (982)


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Топ комментарии
+11
https://censor.net/ru/user/485381 - пасть закрой, руская гнида

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 5437
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14.04.2021 13:03 Ответить
+8
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1112
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14.04.2021 13:01 Ответить
+5
Скільки у вас на рососії вже долар?
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14.04.2021 12:58 Ответить
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Скільки у вас на рососії вже долар?
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14.04.2021 12:58 Ответить
там фуйло и придушить! фины к кацапне не ровно дышат! насрали падлы козломордые и финскому народу!!!
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14.04.2021 13:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 - какая то гнида тебя спамит. Свинорусы рулят
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14.04.2021 13:16 Ответить
Дякую за інфу, я поперек горла як кацапам так і зєбілам.
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14.04.2021 13:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 Сильно падает, и не только в Раше. Ты гугли, а не бестолковые вопросы задавай
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14.04.2021 13:29 Ответить
ти синій ?
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14.04.2021 13:37 Ответить
Точно не голубой.)))
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14.04.2021 15:20 Ответить
Зелений?
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14.04.2021 16:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/485381 - пасть закрой, руская гнида

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 5437
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14.04.2021 13:03 Ответить
У Виборгу?
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14.04.2021 12:57 Ответить
А за чем встречаться ? Всем всё ясно.
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14.04.2021 12:59 Ответить
В Лапландии в резиденции Санта Клауса))
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14.04.2021 12:59 Ответить
В Гааге пусть организуют
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14.04.2021 13:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1112
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14.04.2021 13:01 Ответить
когда не засцал и ответил..
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14.04.2021 13:04 Ответить
на цю тему є добротне кіно
Зи́мняя война́ (фин. Talvisota) - финский художественный фильм 1989 .
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14.04.2021 13:12 Ответить
спасибо,давно хотел посмотреть фильм по этой теме
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14.04.2021 13:14 Ответить
это та Финляндия 1939, или мне померещилось?
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14.04.2021 13:01 Ответить
А не хотите попробовать ..... с ультразвуком??? Я не шучу! Абсолютно серьезно! Никто не услышит!!!
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14.04.2021 13:01 Ответить
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1555

...
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14.04.2021 13:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/483014 - придурь свинокацапская, у меня есть лучше фотка твоего путена-***** и это пруф
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 3364
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14.04.2021 13:12 Ответить
Дебил, эта фотка в заголовке новости.
Все вопросы к админу на СФ!
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14.04.2021 13:20 Ответить
Ну ты ведь не отрицаешь, что ты руский свинья ?
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14.04.2021 13:26 Ответить
Байден и Путин нормально всех развели, как дураков.
Один попиарился, что остановил мифическое нападение хутина на Украину.
Второй - якобы остановил мифическое нападение Украины, НАТО и Байдена на Донбасс.
В итоге - появился для двоих повод с красивым лицом провести встречу и опять поделить мир на двоих. Вот так работают геополитические «договорняки». То есть, повторение «Мюнхена», о котором так долго говорили эксперты, вчера состоялось или еще нет?..(с)
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14.04.2021 13:02 Ответить
еще один "аналитик"! мир на двоих, Китай по идее к расеюшке отойдет....
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14.04.2021 13:07 Ответить
Китай сидит в засаде и ждет своего времени , а ты подумай какие теперь Байден выставит «пожелания» Зеленскому? Дать воду в Крым? Снять санкции с Медведчука и его телеканалов? Или вообще срочно принять в Украину ЛДНР при сохранении там оккупационных режимов и отсутствии контроля Украины за границей с россией?... Ну, то есть, все то о чем, хотели Хутин и Порошок при подписании Минских соглашений?
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14.04.2021 13:11 Ответить
А ось я погоджуюсь! Я бачу хто прийшов до влади в Америці і ці люди мають якусь там Україну в дупі! Вони зайняті демонтажем Америки і війна із Росією їм просто не вигідна. Вони домовляться із кацапами дуже швидко, адже їхні імпортовані із півдня виборці не те, що не знають навіть про існування України, вони читати не вміють! Так що те, про ло я вас попереджував таки відбувається. Нажаль.
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14.04.2021 13:12 Ответить
Там ху*лу и вручат "черную метку" от Байдена. И, как раз из "третьей страны" ху*ло вывезут в Гаагу - как военного преступника, где и повесят.
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14.04.2021 13:05 Ответить
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1579
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14.04.2021 13:08 Ответить
Віталій Портніков
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому

Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження. Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
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14.04.2021 13:10 Ответить
Говно-анализ.
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14.04.2021 14:46 Ответить
оркі на кожному форумі істєрят і пучят гласкі во гнєвє і адіночєствє... Насолодааа...
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14.04.2021 13:19 Ответить
Виборг у ху#ла краще заберіть.
Не поїде кремлівський карлик нікуди, сцить. А місце зустрічі знмінити не можна - це Білорусь.
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14.04.2021 13:29 Ответить
Байден полетит в Минск? Не смешите...
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14.04.2021 13:31 Ответить
Я вас умоляю, звичайно, що Байден не полетить у Мінск. А ху#ло окрім Мінську нікуди не полетить. Тому і домовляються. Це така багатохідовочка від американського президента. А шо такоє? Ху#лу можно, а Байдену ніт?
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14.04.2021 15:51 Ответить
"Мюнхен" може відбутися в фінляндії або в іншій країні. Хоча фіни повинні памятати що з ними зробила московія і відібрала велику частину території
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14.04.2021 13:58 Ответить
А может лучше Рейкьявик?
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14.04.2021 14:40 Ответить
Вода в Крим. Ось ціна всім загиблим та пораненим.....
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14.04.2021 18:50 Ответить
итог будет нулевым для путина. где бы ни встретились. или хуже. для раши путинской. я уверен. не простой старик байден. мудрый. я ему верю.
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14.04.2021 18:53 Ответить
 
 