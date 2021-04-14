Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина

Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "ТАСС", об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - говорится в сообщении.

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.

Напомним, 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Среди прочего, лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.

Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Ниинисте обговорил с Путиным напряженную ситуацию на границе с Украиной и выразил обеспокоенность стягиванием российских войск