Байден поговорил с Путиным об Украине
Состоялся телефонный разговор президентов США и России. Лидер США Джо Байден выразил обеспокоенность наращиванием сил РФ на границе с Украиной.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Президенты обсудили ряд вопросов. В частности, Байден выразил обеспокоенность "внезапным" наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.
"Президент Байден подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - сказано в сообщении.
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Лидер США заявил, что хочет выстроить стабильные отношения с Россией, и предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране.
Во время переговоров Байден подчеркнул, что США будут решительно защищать свои национальные интересы в ответ на кибератаки и вмешательства в американские выборы со стороны России.
Это был первый разговор президентов после того, как господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ "убийцей".
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Віталій Портніков
Байден, Путін, НАТО і верблюд
https://lb.ua/news/2021/04/13/482296_bayden_zatelefonuvav_putinu_i.html Дзвінок президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну став кульмінацією багатоденних дипломатичних зусиль Вашингтона щодо запобігання можливому нападу Росії на Україну. Не випадково важливим моментом цієї бесіди президентів стала пропозиція Байдена Путіну в найближчі місяці провести саміт у третій країні. Для російського президента така зустріч з американським колегою - своєрідне визнання його власної політичної значущості, Путін може відчувати себе якимсь радянським генсеком, який зустрічається з американським президентом у момент гострої кризи. І, звичайно, будь-яка агресивна дія Москви зірве цей саміт - тож тепер Путіну доведеться діяти обережніше.https://lb.ua/news/2021/04/14/482327_bayden_putin_nato_i_verblyud.html
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Игорь Яковенко
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