Байден поговорив з Путіним про Україну
Відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив занепокоєння нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Президенти обговорили низку питань. Зокрема, Байден висловив занепокоєння "раптовим" нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на кордоні України і закликав Росію знизити напруженість.
"Президент Байден підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США", - сказано в повідомленні.
Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.
Під час переговорів Байден підкреслив, що США рішуче захищатимуть свої національні інтереси у відповідь на кібератаки і втручання в американські вибори з боку Росії.
Це була перша розмова президентів після того, як пан Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає президента РФ "убивцею".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Віталій Портніков
Байден, Путін, НАТО і верблюд
https://lb.ua/news/2021/04/13/482296_bayden_zatelefonuvav_putinu_i.html Дзвінок президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну став кульмінацією багатоденних дипломатичних зусиль Вашингтона щодо запобігання можливому нападу Росії на Україну. Не випадково важливим моментом цієї бесіди президентів стала пропозиція Байдена Путіну в найближчі місяці провести саміт у третій країні. Для російського президента така зустріч з американським колегою - своєрідне визнання його власної політичної значущості, Путін може відчувати себе якимсь радянським генсеком, який зустрічається з американським президентом у момент гострої кризи. І, звичайно, будь-яка агресивна дія Москви зірве цей саміт - тож тепер Путіну доведеться діяти обережніше.https://lb.ua/news/2021/04/14/482327_bayden_putin_nato_i_verblyud.html
читати більше
Игорь Яковенко
Заказ хочет сделать ?