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Байден поговорив з Путіним про Україну

Байден поговорив з Путіним про Україну

Відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив занепокоєння нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Президенти обговорили низку питань. Зокрема, Байден висловив занепокоєння "раптовим" нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на кордоні України і закликав Росію знизити напруженість.

"Президент Байден підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США", - сказано в повідомленні.

Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

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Під час переговорів Байден підкреслив, що США рішуче захищатимуть свої національні інтереси у відповідь на кібератаки і втручання в американські вибори з боку Росії.

Це була перша розмова президентів після того, як пан Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає президента РФ "убивцею".

Також читайте: Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24099) росія (65974) США (23355)


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Топ коментарі
+57
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https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель @VALMICHEL7

https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7 https://mobile.twitter.com/VALMICHEL7



Литвиненко назвал педофилом - Путин его отравил.
Немцов назвал *бнутым - Путин его застрелил.
Навальный назвал психически больным - Путин его посадил.
Байден назвал убийцей - Путин двинул полки на Украину.

Вы прослушали историю болезни маньяка-шизофреника с детскими комплексами.
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13.04.2021 18:50 Відповісти
+51
Хотелось бы концовку типа "после этого разговора, ***** больше никто не видел..."
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13.04.2021 18:45 Відповісти
+44
Согласен, це не то, чтоб зрада, но и на перемогу не похоже.
Или байден не настолько принципиальный ястреб, как о нем думали, что все ж таки пошел на контакт с нерукопожатным х*йлом или. Или вариант второй: Байден пошел на такую меру, если ситуация на самом деле для Украины угрожающая.
В любом из этих вариантов хорошего не много: значит ху*йло и его орда что-то таки угрожающее из себя представляют, что Байдену пришлось говорить с этим выродком.
По крайней мере, возможно, можно рассчитывать, что разговор немного отрезвил лысого карлика и он отложит свои масштабные агрессивные намерения.
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13.04.2021 18:52 Відповісти
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А шо ще шпигуна Кремля Іларіонова не вислали зі сША?

Віталій Портніков
Байден, Путін, НАТО і верблюд
https://lb.ua/news/2021/04/13/482296_bayden_zatelefonuvav_putinu_i.html Дзвінок президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну став кульмінацією багатоденних дипломатичних зусиль Вашингтона щодо запобігання можливому нападу Росії на Україну. Не випадково важливим моментом цієї бесіди президентів стала пропозиція Байдена Путіну в найближчі місяці провести саміт у третій країні. Для російського президента така зустріч з американським колегою - своєрідне визнання його власної політичної значущості, Путін може відчувати себе якимсь радянським генсеком, який зустрічається з американським президентом у момент гострої кризи. І, звичайно, будь-яка агресивна дія Москви зірве цей саміт - тож тепер Путіну доведеться діяти обережніше.https://lb.ua/news/2021/04/14/482327_bayden_putin_nato_i_verblyud.html

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14.04.2021 17:22 Відповісти
Як на мою думку Байден дає задню і здає Україну, хоча після його слів путлер почав стягувати війська . Байден за останніх два тижні не наклав на московію ніяких санкцій навіть північний потік не зупинив а навпаки після його іннагурації роботи відновились і ідуть великими темпами. Путлер до введення північного потоку не буде нападати на Україну бо боїться пошкодити газопроводи.
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Московії багато допомагає Бобочка. Продає землю(а куплять її москалі через підставні на бомжів фірми ) а потім прийдуть на нашу землю як господарі і будуть нас потрохи знищувати ми їм на їхній землі ми непотрібні. Згадайте як Великобританія викупила річковий флот а виявилось що це були москалі , які зареєстрували фірми в Великобританії. І не потрібно ніяких армій.
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14.04.2021 13:47 Відповісти
Як що б Україна отримала дійсну амерську зброю то розмовляти з )(уйлом нема було б про що. А так,порожні балачкі як з Грузією.
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14.04.2021 14:38 Відповісти
Звонок Байдена Путину - лишь звено в ряду других, намного более важных событий. Есть ли угроза аналога Мюнхенского сговора? И да и нет. «Да», потому что степень решимости западных элит противостоять фашистскому агрессору за последние 83 года, то есть со дня Мюнхенского позорища, не изменилась в лучшую сторону. Зато соотношение сил изменилось радикально. При всей своей неадекватности Путин все-таки отдает себе отчет, что у него нет ни малейшего шанса закончить полномасштабное военное вторжение в Украину парадом в Киеве, или даже взятием Харькова. Поэтому цель всего этого громыхания - обратить на себя внимание, заставить с собой вести переговоры в надежде на этих переговорах что-то урвать: воду в Крым, Северный поток-2, что-то еще. И вообще, сам факт переговоров для Путина - уже достижение цели. Говорят, значит признают, уважают, ну, или боятся, что еще лучше. В любом случае, звонок Байдена, скорее, приведет к снижению вероятности большой войны. А значит, будут сохранены жизни и Украина получит дополнительное время для укрепления своей армии. Так что пусть лучше разговаривают, хотя смотреть на то как президент США разговаривает с убийцей и военным преступником довольно противно…
Игорь Яковенко
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14.04.2021 17:14 Відповісти
А чего он с убийцей то встречается ? Байден поговорив з Путіним про Україну - Цензор.НЕТ 2709
Заказ хочет сделать ?
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14.04.2021 19:37 Відповісти
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