Байден поговорив з Путіним про Україну

Відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Лідер США Джо Байден висловив занепокоєння нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Президенти обговорили низку питань. Зокрема, Байден висловив занепокоєння "раптовим" нарощуванням російської військової потужності в окупованому Криму та на кордоні України і закликав Росію знизити напруженість.

"Президент Байден підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США", - сказано в повідомленні.

Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

Читайте також: "Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед лицем російської агресії", - держсекретар США Блінкен

Під час переговорів Байден підкреслив, що США рішуче захищатимуть свої національні інтереси у відповідь на кібератаки і втручання в американські вибори з боку Росії.

Це була перша розмова президентів після того, як пан Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає президента РФ "убивцею".

Також читайте: Байден розглядає кандидатуру нового директора із питань Росії в Раді нацбезпеки США, - ЗМІ