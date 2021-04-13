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Новини Агресія Росії проти України
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"Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед лицем російської агресії", - держсекретар США Блінкен

США підтримують євроатлантичну інтеграцію України перед лицем агресії Росії, що триває на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у своєму Twitter за результатами зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні, щоб обговорити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед лицем агресії Росії, що триває на Донбасі і в Криму", - зазначив Блінкен.

Читайте також: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі: "Ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для РФ зависокою". ФОТО

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Держдепартамент США (1648) росія (65974) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5020
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13.04.2021 17:51 Відповісти
+3
поддержка должна выражаться в поставках вооружения способного противостоять мордору
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13.04.2021 18:11 Відповісти
+2
Что то в этом есть...
Он на полставки, или работает когда зеля в отпуск катается с рабочими визитами ездит?
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13.04.2021 17:56 Відповісти
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ВПЕРЁД на моЦкву ....
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13.04.2021 17:49 Відповісти
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5020
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13.04.2021 17:51 Відповісти
Что то в этом есть...
Он на полставки, или работает когда зеля в отпуск катается с рабочими визитами ездит?
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13.04.2021 17:56 Відповісти
Не Зеленский отдал ядерное оружие. Именно США давили на Украину в этом вопросе. Вполне логичны претензии к Байдену как к президенту США. Выполнили бы они Будапештский меморандум никакая Россия бы к нам не полезла. Но США не спешат это делать им выгодно ослаблять Россию с помощью Украины. А то что украинцы страдают никого не интересует.
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13.04.2021 19:10 Відповісти
ну представь себе,что не огтдали...при чивакуне ,при палковнике в момент найбольшей распродажи армии многое осталось бы от того оружия?было бы способно оно взлететь,даже если бы перехватили управление им у рахи?остановило бы оно раху?кто решился бы первым его применить,даже защищаясь?применение его автоматически делало бы Украину изгоем,а раху пострадавшим рыцарем,заступившемся за рускавый язык.
прекрати это бесполезное распространение кремлядской пропаганды,шо Украина сама виновата,вот и ядренувошь отдала...
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13.04.2021 20:23 Відповісти
Мде, гундосікі вже усім пох, має значення виключно позиція США.
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13.04.2021 17:56 Відповісти
поддержка должна выражаться в поставках вооружения способного противостоять мордору
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13.04.2021 18:11 Відповісти
к примеру системы ПВО
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13.04.2021 18:15 Відповісти
Для начала нужно выполнить Будапештский меморандум. Языком ворочать и у нас умеют. Нужны действия, а их нет. С таким отфутболиванием Украины со стороны ЕС и США, через какое-то время произойдет разворот в сторону России. В нашей истории мы это уже проходили.
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13.04.2021 19:06 Відповісти
Не берут ни в ЕС, ни в НАТО. Но поддерживают интеграцию. Как это понять. Интеграцию куда.
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13.04.2021 19:23 Відповісти
в Московскую империю
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13.04.2021 21:34 Відповісти
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - НАГЛАЯ ЛОЖЬ

США каждый раз придумывают очередные требования к Украине.. т.е. уже 30 лет тянут время.. и ещё столько же будут тянуть
вместо: Украину берём в нато...
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13.04.2021 21:34 Відповісти
Це називається і нашим і впшим
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25.08.2021 08:22 Відповісти
 
 