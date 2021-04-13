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Новости Агрессия России против Украины
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"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен

США поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в своем Twitter по результатам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - отметил Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой". ФОТО

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Госдепартамент США (1851) россия (96125) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5020
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13.04.2021 17:51 Ответить
+3
поддержка должна выражаться в поставках вооружения способного противостоять мордору
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13.04.2021 18:11 Ответить
+2
Что то в этом есть...
Он на полставки, или работает когда зеля в отпуск катается с рабочими визитами ездит?
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13.04.2021 17:56 Ответить
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ВПЕРЁД на моЦкву ....
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13.04.2021 17:49 Ответить
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - Цензор.НЕТ 5020
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13.04.2021 17:51 Ответить
Что то в этом есть...
Он на полставки, или работает когда зеля в отпуск катается с рабочими визитами ездит?
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13.04.2021 17:56 Ответить
Не Зеленский отдал ядерное оружие. Именно США давили на Украину в этом вопросе. Вполне логичны претензии к Байдену как к президенту США. Выполнили бы они Будапештский меморандум никакая Россия бы к нам не полезла. Но США не спешат это делать им выгодно ослаблять Россию с помощью Украины. А то что украинцы страдают никого не интересует.
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13.04.2021 19:10 Ответить
ну представь себе,что не огтдали...при чивакуне ,при палковнике в момент найбольшей распродажи армии многое осталось бы от того оружия?было бы способно оно взлететь,даже если бы перехватили управление им у рахи?остановило бы оно раху?кто решился бы первым его применить,даже защищаясь?применение его автоматически делало бы Украину изгоем,а раху пострадавшим рыцарем,заступившемся за рускавый язык.
прекрати это бесполезное распространение кремлядской пропаганды,шо Украина сама виновата,вот и ядренувошь отдала...
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13.04.2021 20:23 Ответить
Мде, гундосікі вже усім пох, має значення виключно позиція США.
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13.04.2021 17:56 Ответить
поддержка должна выражаться в поставках вооружения способного противостоять мордору
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13.04.2021 18:11 Ответить
к примеру системы ПВО
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13.04.2021 18:15 Ответить
Для начала нужно выполнить Будапештский меморандум. Языком ворочать и у нас умеют. Нужны действия, а их нет. С таким отфутболиванием Украины со стороны ЕС и США, через какое-то время произойдет разворот в сторону России. В нашей истории мы это уже проходили.
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13.04.2021 19:06 Ответить
Не берут ни в ЕС, ни в НАТО. Но поддерживают интеграцию. Как это понять. Интеграцию куда.
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13.04.2021 19:23 Ответить
в Московскую империю
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13.04.2021 21:34 Ответить
"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом российской агрессии", - госсекретарь США Блинкен - НАГЛАЯ ЛОЖЬ

США каждый раз придумывают очередные требования к Украине.. т.е. уже 30 лет тянут время.. и ещё столько же будут тянуть
вместо: Украину берём в нато...
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13.04.2021 21:34 Ответить
Це називається і нашим і впшим
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25.08.2021 08:22 Ответить
 
 