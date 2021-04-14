Фінляндія готова організувати зустріч Байдена і Путіна

Фінляндія потенційно могла б прийняти зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "ТАСС", про це повідомили в канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе.

"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної події, то готовність організувати її була представлена ​​обом сторонам", - йдеться в повідомленні.

У канцелярії пояснили, що пропозиція була зроблена вже деякий час тому, а не в ході розмови, проведеної фінським і російським лідерами у вівторок.

Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Серед іншого, лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.

Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

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