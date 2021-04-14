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Новини
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Фінляндія готова організувати зустріч Байдена і Путіна

Фінляндія готова організувати зустріч Байдена і Путіна

Фінляндія потенційно могла б прийняти зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "ТАСС", про це повідомили в канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе.

"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної події, то готовність організувати її була представлена ​​обом сторонам", - йдеться в повідомленні.

У канцелярії пояснили, що пропозиція була зроблена вже деякий час тому, а не в ході розмови, проведеної фінським і російським лідерами у вівторок.

Нагадаємо, 13 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і Росії. Серед іншого, лідер США Джо Байден висловив стурбованість нарощуванням сил РФ на кордоні з Україною.

Лідер США заявив, що має намір побудувати стабільні відносини з Росією, і запропонував Путіну найближчими місяцями провести зустріч у третій країні.

Також читайте: Президент Фінляндії Нііністе обговорив з Путіним напружену ситуацію на кордоні з Україною і висловив стурбованість стягуванням російських військ

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24111) росія (66021) США (23375) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+11
https://censor.net/ru/user/485381 - пасть закрой, руская гнида

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 5437
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14.04.2021 13:03 Відповісти
+8
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1112
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14.04.2021 13:01 Відповісти
+5
Скільки у вас на рососії вже долар?
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14.04.2021 12:58 Відповісти
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Скільки у вас на рососії вже долар?
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14.04.2021 12:58 Відповісти
там фуйло и придушить! фины к кацапне не ровно дышат! насрали падлы козломордые и финскому народу!!!
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14.04.2021 13:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 - какая то гнида тебя спамит. Свинорусы рулят
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14.04.2021 13:16 Відповісти
Дякую за інфу, я поперек горла як кацапам так і зєбілам.
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14.04.2021 13:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 Сильно падает, и не только в Раше. Ты гугли, а не бестолковые вопросы задавай
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14.04.2021 13:29 Відповісти
ти синій ?
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14.04.2021 13:37 Відповісти
Точно не голубой.)))
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14.04.2021 15:20 Відповісти
Зелений?
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14.04.2021 16:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485381 - пасть закрой, руская гнида

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 5437
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14.04.2021 13:03 Відповісти
У Виборгу?
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14.04.2021 12:57 Відповісти
А за чем встречаться ? Всем всё ясно.
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14.04.2021 12:59 Відповісти
В Лапландии в резиденции Санта Клауса))
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14.04.2021 12:59 Відповісти
В Гааге пусть организуют
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14.04.2021 13:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p8PEMI_xyoI

Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1112
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14.04.2021 13:01 Відповісти
когда не засцал и ответил..
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14.04.2021 13:04 Відповісти
на цю тему є добротне кіно
Зи́мняя война́ (фин. Talvisota) - финский художественный фильм 1989 .
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14.04.2021 13:12 Відповісти
спасибо,давно хотел посмотреть фильм по этой теме
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14.04.2021 13:14 Відповісти
это та Финляндия 1939, или мне померещилось?
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14.04.2021 13:01 Відповісти
А не хотите попробовать ..... с ультразвуком??? Я не шучу! Абсолютно серьезно! Никто не услышит!!!
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14.04.2021 13:01 Відповісти
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1555

...
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14.04.2021 13:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/483014 - придурь свинокацапская, у меня есть лучше фотка твоего путена-***** и это пруф
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 3364
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14.04.2021 13:12 Відповісти
Дебил, эта фотка в заголовке новости.
Все вопросы к админу на СФ!
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14.04.2021 13:20 Відповісти
Ну ты ведь не отрицаешь, что ты руский свинья ?
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14.04.2021 13:26 Відповісти
Байден и Путин нормально всех развели, как дураков.
Один попиарился, что остановил мифическое нападение хутина на Украину.
Второй - якобы остановил мифическое нападение Украины, НАТО и Байдена на Донбасс.
В итоге - появился для двоих повод с красивым лицом провести встречу и опять поделить мир на двоих. Вот так работают геополитические «договорняки». То есть, повторение «Мюнхена», о котором так долго говорили эксперты, вчера состоялось или еще нет?..(с)
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14.04.2021 13:02 Відповісти
еще один "аналитик"! мир на двоих, Китай по идее к расеюшке отойдет....
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14.04.2021 13:07 Відповісти
Китай сидит в засаде и ждет своего времени , а ты подумай какие теперь Байден выставит «пожелания» Зеленскому? Дать воду в Крым? Снять санкции с Медведчука и его телеканалов? Или вообще срочно принять в Украину ЛДНР при сохранении там оккупационных режимов и отсутствии контроля Украины за границей с россией?... Ну, то есть, все то о чем, хотели Хутин и Порошок при подписании Минских соглашений?
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14.04.2021 13:11 Відповісти
А ось я погоджуюсь! Я бачу хто прийшов до влади в Америці і ці люди мають якусь там Україну в дупі! Вони зайняті демонтажем Америки і війна із Росією їм просто не вигідна. Вони домовляться із кацапами дуже швидко, адже їхні імпортовані із півдня виборці не те, що не знають навіть про існування України, вони читати не вміють! Так що те, про ло я вас попереджував таки відбувається. Нажаль.
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14.04.2021 13:12 Відповісти
Там ху*лу и вручат "черную метку" от Байдена. И, как раз из "третьей страны" ху*ло вывезут в Гаагу - как военного преступника, где и повесят.
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14.04.2021 13:05 Відповісти
Финляндия готова организовать встречу Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 1579
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Віталій Портніков
Пропозиція президента США Джозефа Байдена російському президенту Володимиру Путіну провести у найближчі місяці саміт в одній з третіх країн - сильний дипломатичний хід нового господаря Білого дому

Ми навіть не знаємо, чи відбудеться ця зустріч і коли саме - на графіки лідерів може вплинути не тільки пандемія коронавірусу, але і темпи роботи чиновників, які будуть готувати цю зустріч. Але тепер російсько-американський порядок денний буде визначатися саме можливістю майбутнього саміту. Саміту, який потрібен Путіну набагато більше, ніж Байдена - тому що з точки зору російського президента підкреслить його статус гравця світового масштабу. І навряд чи Путін вирішить перевернути гральний столик до цієї зустрічі.
Остерігатися якоїсь дипломатичної катастрофи для України в разі того, якщо зустріч відбудеться, я теж не став би. Позиція американського президента щодо російсько-української кризи є добре відомою і не раз висловлювалася - в тому числі і під час останньої розмови президентів Байдена і Путіна. Немає ніяких підстав вважати, що ця позиція зміниться на переговорах із Путіним. Більш того, у Путіна немає ніяких аргументів, щоб вплинути на цю позицію Байдена. Реальний предмет переговорів - це питання про готовність або неготовність Росії відмовитися від подальшої агресії і питання ціни, яку Росія заплатить за це продовження. Вважати, що саміт вплине на саму кризу, було б наївним. Путін не збирається йти з Донбасу і вже тим більше з Криму, а у Байдена немає інструментів для того, щоб його звідти викурити. Але можливості стримати новий наступ Путіна, попередити про його наслідки у Байдена є. Ось ці попередження і будуть озвучені. Хоча і Путін, без сумніву, озвучить свої попередження, наприклад, про наслідки вступу України в НАТО. Але це теж не є таким вже й важливім, оскільки поки що такий вступ - швидше питання теорії, а не практики.
Своєю пропозицією Путіну Байден просто дав нам кілька місяців - а, може, і років, хто знає - перепочинку. Тепер питання в тому, як ми цим шансом скористаємося, що буде відбуватися - зміцнення демократії або популістського авторитаризму, посилення армії або витрати грошей на нові безглузді проекти заради рейтингу і самозамилування. Досі Україна відрізнялася здатністю регулярно пропускати всі надані їй історією або окремими політиками історичні шанси - цілком можливо, що і зараз ситуація може повторитися.
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14.04.2021 13:10 Відповісти
Говно-анализ.
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14.04.2021 14:46 Відповісти
оркі на кожному форумі істєрят і пучят гласкі во гнєвє і адіночєствє... Насолодааа...
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14.04.2021 13:19 Відповісти
Виборг у ху#ла краще заберіть.
Не поїде кремлівський карлик нікуди, сцить. А місце зустрічі знмінити не можна - це Білорусь.
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14.04.2021 13:29 Відповісти
Байден полетит в Минск? Не смешите...
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14.04.2021 13:31 Відповісти
Я вас умоляю, звичайно, що Байден не полетить у Мінск. А ху#ло окрім Мінську нікуди не полетить. Тому і домовляються. Це така багатохідовочка від американського президента. А шо такоє? Ху#лу можно, а Байдену ніт?
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14.04.2021 15:51 Відповісти
"Мюнхен" може відбутися в фінляндії або в іншій країні. Хоча фіни повинні памятати що з ними зробила московія і відібрала велику частину території
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14.04.2021 13:58 Відповісти
А может лучше Рейкьявик?
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14.04.2021 14:40 Відповісти
Вода в Крим. Ось ціна всім загиблим та пораненим.....
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14.04.2021 18:50 Відповісти
итог будет нулевым для путина. где бы ни встретились. или хуже. для раши путинской. я уверен. не простой старик байден. мудрый. я ему верю.
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14.04.2021 18:53 Відповісти
 
 