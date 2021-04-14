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Известного киевского фотографа Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек, оставили под арестом

Известного киевского фотографа Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек, оставили под арестом

Известного киевского фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании и совращении несовершеннолетних, оставили под стражей до 24 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в полиции Киевской области. Доступ к судебному заседанию был ограничен из-за карантина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая отмечала риск побега подозреваемого, сокрытия, давления на потерпевших и уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства. Как сообщил нам адвокат подозреваемого Игорь Кореньков, подозреваемый не признает инкриминируемых ему преступлений.

"Конечно, мы возражаем против ареста. Он не признает обвинения. К тому же там есть эпизоды 2004 года", - сказал нам защитник.

Следователи инкриминируют фотографу Ктиторчуку несколько эпизодов:

- развращение несовершеннолетней в автомобиле;

- вступление в половые отношения с двумя несовершеннолетними в авто;

- изнасилование несовершеннолетней девушки в фотостудии;

- изнасилование несовершеннолетней в микроавтобусе Mercedes Vito, несмотря на якобы сопротивление девушки.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

Работники полиции провели обыски у мужчины и обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые направили на экспертизу. Также изъята машина, которая, по данным правоохранителей, была "переоборудована для развратных действий".

"Кроме того, некоторые половые акты он снимал на видео и хранил на собственном компьютере. Возможно, после проведения исследований, его будут также подозревать по ст. 301 о создании порнографии с участием детей", - отметили правоохранители.

Сейчас Ктиторчуку инкриминируют развращение и изнасилование несовершеннолетних. В случае доказательства вины фотографу грозит до 5 лет заключения.

изнасилование (921) Киев (25670) несовершеннолетние (91) порнография (209)


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Топ комментарии
+4
В зону его ,там ему сфотографируют ....
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14.04.2021 13:12 Ответить
+3
Он не был активистом...
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14.04.2021 13:09 Ответить
+3
он раньше часто публиковал фото ню, и что-то я не помню там несовершеннолетних. Или сейчас такие несовершеннолетние потасканные не поймешь. Как будто им 25. А вообще, говорят, это борьба за здание бывшего кинотеатра, где у Ктиторчука была мастерская. Какой-то депутат хочет это здание. Не знаю, насколько правда.
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14.04.2021 13:28 Ответить
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Он не был активистом...
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14.04.2021 13:09 Ответить
Он был пассивистом?
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14.04.2021 13:11 Ответить
кто, клиторчук??
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14.04.2021 14:01 Ответить
В зону его ,там ему сфотографируют ....
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14.04.2021 13:12 Ответить
ему только роль чорта играть в фильмах без грима,а не фотограф,там по морде видно, что он неадекват с комплексами еще из детства.
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14.04.2021 13:15 Ответить
Ох, уж эта богема... машина "переоборудована для развратных действий"(с).
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14.04.2021 13:18 Ответить
он раньше часто публиковал фото ню, и что-то я не помню там несовершеннолетних. Или сейчас такие несовершеннолетние потасканные не поймешь. Как будто им 25. А вообще, говорят, это борьба за здание бывшего кинотеатра, где у Ктиторчука была мастерская. Какой-то депутат хочет это здание. Не знаю, насколько правда.
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14.04.2021 13:28 Ответить
Так і є. Дівки, звісно, біля нього крутилися, але то просто зачіпка. В Сізо тримають, а реальних злочинців під залог відпускають.
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14.04.2021 13:58 Ответить
До речи це його вже не перший скандал! Якщо сяде на нари,
то його чекають "очкові"сесії!
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14.04.2021 14:02 Ответить
То, что он пуликовал фото ню только совершеннолетних говорит только о том, что он не полный идиот, чтобы себя подставлять на столько глупо.
А также это говорит о том, что он занимался съемкой обнаженки в принципе. И да, зная немного "из первых уст" об этих фотографах - они зачастую требуют с начинающих моделей в качестве оплаты за портфолию не только деньги, но и интим.
Так что борьба это или нет - но если фотограф действительно виноват в том, в чем его обвиняют - должен сидеть.
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14.04.2021 14:37 Ответить
Да чего там миндальничать, меняйте ему вторую букву в фамилии на "л".
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14.04.2021 13:52 Ответить
цензор з літерою удаляє пости....
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14.04.2021 14:05 Ответить
Неповнолітні діти беззахісни! Наприклад у Франції неповнолітні
беруть участь в фотосесії тільки в присутності батьків, як дають на це
згоду. Іт ніяк інакше! А якщо інакше то штраф і тюрма!!!
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14.04.2021 13:57 Ответить
Ктиторчок или Клиторчук ? Из новости непонятно.
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14.04.2021 14:01 Ответить
Ох, уж наши менты... Им бы только изьять чего-нибудь по-дороже... Ладно, предположим на ноуте хранится снятое детское порно... А на банковской карточке что хранится? Несовершенолетние денежные знаки, которые требуют ментовской опеки?
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14.04.2021 15:31 Ответить
Я даже догадался какое у него будет погонялово на зоне.
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14.04.2021 15:45 Ответить
Попав художнік в пєрєплйот ...
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14.04.2021 15:57 Ответить
Правда всливе за що там за сир бор - за немале майно фотографа, чи дійсно були
правопорушеня ...
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14.04.2021 15:59 Ответить
 
 