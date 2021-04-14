Известного киевского фотографа Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек, оставили под арестом

Известного киевского фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в изнасиловании и совращении несовершеннолетних, оставили под стражей до 24 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в полиции Киевской области. Доступ к судебному заседанию был ограничен из-за карантина.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая отмечала риск побега подозреваемого, сокрытия, давления на потерпевших и уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокаты просили отказать в удовлетворении ходатайства. Как сообщил нам адвокат подозреваемого Игорь Кореньков, подозреваемый не признает инкриминируемых ему преступлений.

"Конечно, мы возражаем против ареста. Он не признает обвинения. К тому же там есть эпизоды 2004 года", - сказал нам защитник.

Следователи инкриминируют фотографу Ктиторчуку несколько эпизодов:

- развращение несовершеннолетней в автомобиле;

- вступление в половые отношения с двумя несовершеннолетними в авто;

- изнасилование несовершеннолетней девушки в фотостудии;

- изнасилование несовершеннолетней в микроавтобусе Mercedes Vito, несмотря на якобы сопротивление девушки.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Известному фотографу Ктиторчуку грозит до 15 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетних. ВИДЕО

Работники полиции провели обыски у мужчины и обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые направили на экспертизу. Также изъята машина, которая, по данным правоохранителей, была "переоборудована для развратных действий".

"Кроме того, некоторые половые акты он снимал на видео и хранил на собственном компьютере. Возможно, после проведения исследований, его будут также подозревать по ст. 301 о создании порнографии с участием детей", - отметили правоохранители.

Сейчас Ктиторчуку инкриминируют развращение и изнасилование несовершеннолетних. В случае доказательства вины фотографу грозит до 5 лет заключения.