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Новини
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Відомого київського фотографа Ктиторчука, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток, залишили під арештом

Відомого київського фотографа Ктиторчука, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток, залишили під арештом

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, залишили під вартою до 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в поліції Київської області. Доступ до судового засідання був обмежений через карантин.

Так, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, переховування, тиску на потерпілих та знищенні або спотворенні речових доказів.

Адвокати ж просили відмовити у задоволенні клопотання. Як повідомив нам адвокат підозрюваного Ігор Корєньков, підсудний не визнає інкримінованих йому злочинів.

"Звісно ми заперечуємо проти арешту. Він не визнає обвинувачення. До того ж там є епізоди 2004 року", — сказав нам захисник.

Слідчі інкримінують фотографу Ктиторчуку кілька епізодів:

  • розбещення неповнолітньої в автомобілі;
  • вступ у статеві відносини з двома неповнолітніми в авто;
  • зґвалтування неповнолітньої дівчини у фотостудії;
  • зґвалтування неповнолітньої у мікроавтобусі Mercedes Vito попри нібито спротив дівчини.

Також дивіться: Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в розбещенні неповнолітніх фотографа Ктиторчука. Під будівлею суду відбувається акція протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники поліції провели обшуки у чоловіка та виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які направили на експертизу. Також вилучено автівку, яка за даними правоохоронців була "переобладнана для розпусних дій".

"Крім того, деякі статеві акти він знімав на відео та зберігав на власному комп'ютері. Можливо, після проведення досліджень, його будуть також підозрювати за ст. 301 щодо створення порнографії за участю дітей", — зазначили правоохоронці.

Наразі Ктиторчуку інкримінують розбещення та зґвалтування неповнолітніх. У разі доведення вини фотографу загрожує до 5 років ув'язнення.

Автор: 

зґвалтування (389) Київ (19646) неповнолітні (77) порнографія (110)


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Топ коментарі
+4
В зону его ,там ему сфотографируют ....
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14.04.2021 13:12 Відповісти
+3
Он не был активистом...
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14.04.2021 13:09 Відповісти
+3
он раньше часто публиковал фото ню, и что-то я не помню там несовершеннолетних. Или сейчас такие несовершеннолетние потасканные не поймешь. Как будто им 25. А вообще, говорят, это борьба за здание бывшего кинотеатра, где у Ктиторчука была мастерская. Какой-то депутат хочет это здание. Не знаю, насколько правда.
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14.04.2021 13:28 Відповісти
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Он не был активистом...
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14.04.2021 13:09 Відповісти
Он был пассивистом?
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14.04.2021 13:11 Відповісти
кто, клиторчук??
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14.04.2021 14:01 Відповісти
В зону его ,там ему сфотографируют ....
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14.04.2021 13:12 Відповісти
ему только роль чорта играть в фильмах без грима,а не фотограф,там по морде видно, что он неадекват с комплексами еще из детства.
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14.04.2021 13:15 Відповісти
Ох, уж эта богема... машина "переоборудована для развратных действий"(с).
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14.04.2021 13:18 Відповісти
он раньше часто публиковал фото ню, и что-то я не помню там несовершеннолетних. Или сейчас такие несовершеннолетние потасканные не поймешь. Как будто им 25. А вообще, говорят, это борьба за здание бывшего кинотеатра, где у Ктиторчука была мастерская. Какой-то депутат хочет это здание. Не знаю, насколько правда.
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14.04.2021 13:28 Відповісти
Так і є. Дівки, звісно, біля нього крутилися, але то просто зачіпка. В Сізо тримають, а реальних злочинців під залог відпускають.
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14.04.2021 13:58 Відповісти
До речи це його вже не перший скандал! Якщо сяде на нари,
то його чекають "очкові"сесії!
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14.04.2021 14:02 Відповісти
То, что он пуликовал фото ню только совершеннолетних говорит только о том, что он не полный идиот, чтобы себя подставлять на столько глупо.
А также это говорит о том, что он занимался съемкой обнаженки в принципе. И да, зная немного "из первых уст" об этих фотографах - они зачастую требуют с начинающих моделей в качестве оплаты за портфолию не только деньги, но и интим.
Так что борьба это или нет - но если фотограф действительно виноват в том, в чем его обвиняют - должен сидеть.
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14.04.2021 14:37 Відповісти
Да чего там миндальничать, меняйте ему вторую букву в фамилии на "л".
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14.04.2021 13:52 Відповісти
цензор з літерою удаляє пости....
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14.04.2021 14:05 Відповісти
Неповнолітні діти беззахісни! Наприклад у Франції неповнолітні
беруть участь в фотосесії тільки в присутності батьків, як дають на це
згоду. Іт ніяк інакше! А якщо інакше то штраф і тюрма!!!
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14.04.2021 13:57 Відповісти
Ктиторчок или Клиторчук ? Из новости непонятно.
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14.04.2021 14:01 Відповісти
Ох, уж наши менты... Им бы только изьять чего-нибудь по-дороже... Ладно, предположим на ноуте хранится снятое детское порно... А на банковской карточке что хранится? Несовершенолетние денежные знаки, которые требуют ментовской опеки?
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14.04.2021 15:31 Відповісти
Я даже догадался какое у него будет погонялово на зоне.
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Попав художнік в пєрєплйот ...
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14.04.2021 15:57 Відповісти
Правда всливе за що там за сир бор - за немале майно фотографа, чи дійсно були
правопорушеня ...
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14.04.2021 15:59 Відповісти
 
 