Відомого київського фотографа Ктиторчука, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх дівчаток, залишили під арештом

Відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх, залишили під вартою до 24 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в поліції Київської області. Доступ до судового засідання був обмежений через карантин.

Так, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, переховування, тиску на потерпілих та знищенні або спотворенні речових доказів.

Адвокати ж просили відмовити у задоволенні клопотання. Як повідомив нам адвокат підозрюваного Ігор Корєньков, підсудний не визнає інкримінованих йому злочинів.

"Звісно ми заперечуємо проти арешту. Він не визнає обвинувачення. До того ж там є епізоди 2004 року", — сказав нам захисник.

Слідчі інкримінують фотографу Ктиторчуку кілька епізодів:

розбещення неповнолітньої в автомобілі;

вступ у статеві відносини з двома неповнолітніми в авто;

зґвалтування неповнолітньої дівчини у фотостудії;

зґвалтування неповнолітньої у мікроавтобусі Mercedes Vito попри нібито спротив дівчини.

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Працівники поліції провели обшуки у чоловіка та виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які направили на експертизу. Також вилучено автівку, яка за даними правоохоронців була "переобладнана для розпусних дій".

"Крім того, деякі статеві акти він знімав на відео та зберігав на власному комп'ютері. Можливо, після проведення досліджень, його будуть також підозрювати за ст. 301 щодо створення порнографії за участю дітей", — зазначили правоохоронці.

Наразі Ктиторчуку інкримінують розбещення та зґвалтування неповнолітніх. У разі доведення вини фотографу загрожує до 5 років ув'язнення.