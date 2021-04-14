Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль
Адаптивный карантин - это эффективный механизм, поэтому закрывать всю страну на локдаун сейчас нет смысла.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время по отдельным областям наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, адаптивный карантин - это эффективный механизм.
"Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила", - подытожил глава правительства.
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