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Новости Коронавирус и карантин
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Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль

Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль

Адаптивный карантин - это эффективный механизм, поэтому закрывать всю страну на локдаун сейчас нет смысла.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с коронавирусом в отдельных регионах остается напряженной. Но в то же время по отдельным областям наблюдаем снижение количества новых случаев и госпитализаций", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин - это эффективный механизм.

"Как мы и говорили: закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла. Местная власть должна продолжать ответственно реагировать на ситуацию у себя в регионе, а мы все должны не расслабляться и соблюдать противоэпидемические правила", - подытожил глава правительства.

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Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+2
Просто денег на это в бюджете нет.
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14.04.2021 13:35 Ответить
+1
Степашка говорит уже спад, шмыгло не против, а виталя орет, что всю страну закрыть надо. Большинство проблем, решаются невмешательством.
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14.04.2021 13:49 Ответить
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Вже пізДно, нє ??
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14.04.2021 13:24 Ответить
Просто денег на это в бюджете нет.
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14.04.2021 13:35 Ответить
Никак не поймут, что введение локдауна или его отсутствие уже никак на рейтинг не повлияет?
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14.04.2021 13:28 Ответить
У правительства нет рейтинга, он есть только у ЗЕ. И да, не повлияет.
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14.04.2021 13:36 Ответить
проснулся.. надо было месяц назад этого чмыгаля разбудить..
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14.04.2021 13:28 Ответить
И по 8 тисяч платить тоже!!!
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14.04.2021 13:30 Ответить
Дешёвая манипуляция от марионеточного правительства.
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14.04.2021 13:34 Ответить
Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2470
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14.04.2021 13:34 Ответить
а кількість смертей щодня тільки офіційно під 500 чоловік на добу це не причина для локдауну?
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14.04.2021 13:40 Ответить
Степашка говорит уже спад, шмыгло не против, а виталя орет, что всю страну закрыть надо. Большинство проблем, решаются невмешательством.
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14.04.2021 13:49 Ответить
А официально по 1500 смертей от всех болячек тебя не волнует?
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14.04.2021 13:54 Ответить
 
 