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Закривати всю країну на локдаун зараз немає жодного сенсу, - Шмигаль
Адаптивний карантин - це ефективний механізм, тому закривати всю країну на локдаун зараз немає сенсу.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігаємо зниження кількості нових випадків і госпіталізацій", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, адаптивний карантин - це ефективний механізм.
"Як ми і говорили: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада повинна продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі повинні не розслаблятися і дотримуватися протиепідемічних правил", - підсумував глава уряду.
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