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Новини Коронавірус і карантин
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Закривати всю країну на локдаун зараз немає жодного сенсу, - Шмигаль

Закривати всю країну на локдаун зараз немає жодного сенсу, - Шмигаль

Адаптивний карантин - це ефективний механізм, тому закривати всю країну на локдаун зараз немає сенсу.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в той же час по окремих областях спостерігаємо зниження кількості нових випадків і госпіталізацій", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, адаптивний карантин - це ефективний механізм.

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"Як ми і говорили: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада повинна продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі повинні не розслаблятися і дотримуватися протиепідемічних правил", - підсумував глава уряду.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+2
Просто денег на это в бюджете нет.
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14.04.2021 13:35 Відповісти
+1
Степашка говорит уже спад, шмыгло не против, а виталя орет, что всю страну закрыть надо. Большинство проблем, решаются невмешательством.
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14.04.2021 13:49 Відповісти
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Вже пізДно, нє ??
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14.04.2021 13:24 Відповісти
Просто денег на это в бюджете нет.
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14.04.2021 13:35 Відповісти
Никак не поймут, что введение локдауна или его отсутствие уже никак на рейтинг не повлияет?
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14.04.2021 13:28 Відповісти
У правительства нет рейтинга, он есть только у ЗЕ. И да, не повлияет.
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14.04.2021 13:36 Відповісти
проснулся.. надо было месяц назад этого чмыгаля разбудить..
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14.04.2021 13:28 Відповісти
И по 8 тисяч платить тоже!!!
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14.04.2021 13:30 Відповісти
Дешёвая манипуляция от марионеточного правительства.
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14.04.2021 13:34 Відповісти
Закрывать всю страну на локдаун сейчас нет никакого смысла, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2470
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14.04.2021 13:34 Відповісти
а кількість смертей щодня тільки офіційно під 500 чоловік на добу це не причина для локдауну?
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14.04.2021 13:40 Відповісти
Степашка говорит уже спад, шмыгло не против, а виталя орет, что всю страну закрыть надо. Большинство проблем, решаются невмешательством.
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14.04.2021 13:49 Відповісти
А официально по 1500 смертей от всех болячек тебя не волнует?
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14.04.2021 13:54 Відповісти
 
 