Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про зв'язок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися
Опубліковано два наукові дослідження, що встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca COVID-19 і важкими тромботичними ускладненнями.
Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Обидві статті доходять одного й того ж висновку - ці незвичайні важкі явища, що супроводжуються тромбоцитопенією, викликані хибними антитілами, спрямованими проти фактору 4 (антигепариновий) тромбоцитів (PF4), який викликає їхню масивну агрегацію, тромбоз і призводить до зниження кількості тромбоцитів в інших місцях, що призводить своєю чергою до кровотечі. Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, призводить до утворення антитіл, що викликають їхню активацію, агрегацію та руйнування.
Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ДІП), яка діагностується і лікується аналогічно стану, що розвивається після вакцинації, - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів. Синдром, пов'язаний з вакциною, отримав назву індукованої вакциною імунної тромботичної тромбоцитопенії (VITT).
Різні країни дали різні рекомендації щодо використання вакцини після того, як почали з'являтися повідомлення про цю важку реакцію. Норвегія і Данія повністю призупинили використання вакцини, а багато інших європейських країн обмежили її використання особами старше 55 або 65 років, оскільки у літніх людей було менше випадків цього ускладнення. Нині Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодше 30 років.
Тривають дискусії про те, що хибне антитіло виробляється на S-білок вірусу, оскільки частина його структури нагадує молекулу PF4. Поки дані свідчать про те, що це антитіло, що НЕ перехресно реагує. І це "фантастична новина для програми вакцинації, оскільки означає, що постраждали не всі вакцини".
Крім того, сьогодні FDA і CDC рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson COVID-19 після повідомлень про тромби в пацієнтів, які отримали щеплення (6,8 млн доз і шість ЗАРЕЄСТРОВАНИХ випадків тромбозу).
Насамперед треба розуміти, що, ймовірно, у цих же людей, у яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. З тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю.
Від вакцинації людей молодше принаймні 30 років необхідно утриматися. Також розробити рекомендації для населення, на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо болі в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення тощо.
Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в цим умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків.
Усе неімунні люди, які не хворіли, давно перехворіли (понад 6 місяців) без антитіл мають бути вакциновані", - розповіла Голубовська.
Будь ласка, зачекайте...
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джонсон 6,8млн-6 случаев.
с 1-3% вероятностью смертности от ковид 70 000-210 000 случаев на те же 7 млн.
вот и выбирай,если не прокурил математику в школе
Что до моего вранья...то это ваш бред...
https://sud.ua/ru/news/ukraine/155813-gschs-obnarodovala-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-pri-pozharakh-v-2019-godu Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек, еще 1 тысяча 447 человек пострадали. При этом только 31 декабря на пожарах погибли 12 человек.
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf Впродовж року на водних об'єктах України врятовано 640 осіб, у тому числі 84 дитини (2018 рік - 782 особи, у тому числі 144 дитини), з них водолазно-рятувальними підрозділами ДСНС - 276 осіб, у тому числі 29 дітей (2018 рік -318 осіб, у тому числі 20 дітей). Відмічається зменшення кількості загиблих на 1,5 % - 1 тис. 240 осіб, у тому числі 106 дітей (2018 рік - 1 тис. 258 осіб, з них 105 дітей), зокрема підрозділами ДСНС піднято з води 570 тіл загиблих, з них 29 дітей.
За год эпидемии ковида 13 марта 2020 -первый умерший по 13 марта 2021 умерло 29,6 тыс человек.
Вы посто чудовищно лжете.
На тебе другую статистику... ии посмотри...от чего умирают украинцы.....
И задайся вопросом...а почему нет истерии по этому поводу....
В 2020 году умерли 616 835 украинцев.
Об этом http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщила Государственная служба статистики.
Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец. Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней. От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.
Так что увы и ах...шанс умереть от ковида...гораздо ниже чем шанс умереть от других болезней....но истерия раздута только в отношении ковида....
Все перечисленные болези не заразны и существуют в Украине давно. Причем,
77862/365=213 в день
78140/365=214 в день.
Ковид - 467 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
Так что увы и ах ... Вы снова врете. Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания.
От ишемической болезни умерло за год 284 997...а от ковида...по твоим же данным 29600..
Это я кому писал? - "Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания."
В бюджете на 2021-й год....на реконструкцию Института сердца заложено 332,19 млн грн....
А на ковид...только на вакцины...потрачено уже 4 миллиарда...и степашка просит еще 6..
Так что как называется почувствуйте разницу....
159,18 млрд грн всего на медицину....ВСЕГО...на зарплаты...на программы...на ВСЕ...
И 4 миллиарда за ДВА месяца ...УЖЕ потрачено только на вакцину....а сколько потраено на все остальное это .ольшой секрет от сиепашки...
https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.
У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.
Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
И о не разгоняй истерию по поводу ковида....и будет тебе счастье..
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Правительственная программа «Доступные лекарства» бесплатно предоставляет гражданам Украины следующие лекарственные средства (по МНН - международному непатентованному названию):
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html При сердечно-сосудистых заболеваниях:
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амиодарон (Amiodarone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амлодипин (Amlodipine)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Атенолол (Atenolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Верапамил (Verapamil)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Спиронолактон (Spironolactone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Фуросемид (Furosemide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Дигоксин (Digoxin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Еналаприл (Enalapril)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Карведилол (Carvedilol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Клопидогрель (Clopidogrel)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Метопролол (Metoprolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Симвастатин (Simvastatin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Бисопролол (Bisoprolol)
Показателем явояется смертность...она очень и очень большая....и превышает тот сраный ковид в разы...
https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.
У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.
Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
И я же не возмущаюсь что такие как ты разгоняют истерию по поводу ковида....
Благодоря которой степашки пилят деньги...которые можно было реально пустить на борьбу с другими болезнями...от которых умирает гораздо больше людей....
Не порись толпа идиотов в Буковель...не было бы вспышки заболевания ....
Не порись толпа на кресный ход...не было бы вспышки...и так далее...
И по сообщениям можно было понять...что человечеству уже звиздец...и все умрут....
астразенекековидшеле...степашка уже свой гардероб и не только обновил....давайте следующую вакцину...
А то прошлые закупки на 4 млрд.грн (что дает цену покупки индийского ковишилда по 15 000 грн за 1 вакцину) - уже закончились...
И все это из за вируса, настолько смертельного, что нужно сделать тест, что бы узнать что он у тебя есть.
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Ещё не вечер, касатик. Не говори ГОП, пока не перескочил. .
Гляжу, проклятый Маск таки вставил чип тибе в голову и теперь через спутники управляет тобой с помощью лучей смерти!