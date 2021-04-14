Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про зв'язок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися

Опубліковано два наукові дослідження, що встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca COVID-19 і важкими тромботичними ускладненнями.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обидві статті доходять одного й того ж висновку - ці незвичайні важкі явища, що супроводжуються тромбоцитопенією, викликані хибними антитілами, спрямованими проти фактору 4 (антигепариновий) тромбоцитів (PF4), який викликає їхню масивну агрегацію, тромбоз і призводить до зниження кількості тромбоцитів в інших місцях, що призводить своєю чергою до кровотечі. Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, призводить до утворення антитіл, що викликають їхню активацію, агрегацію та руйнування.

Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ДІП), яка діагностується і лікується аналогічно стану, що розвивається після вакцинації, - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів. Синдром, пов'язаний з вакциною, отримав назву індукованої вакциною імунної тромботичної тромбоцитопенії (VITT).

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Різні країни дали різні рекомендації щодо використання вакцини після того, як почали з'являтися повідомлення про цю важку реакцію. Норвегія і Данія повністю призупинили використання вакцини, а багато інших європейських країн обмежили її використання особами старше 55 або 65 років, оскільки у літніх людей було менше випадків цього ускладнення. Нині Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодше 30 років.

Тривають дискусії про те, що хибне антитіло виробляється на S-білок вірусу, оскільки частина його структури нагадує молекулу PF4. Поки дані свідчать про те, що це антитіло, що НЕ перехресно реагує. І це "фантастична новина для програми вакцинації, оскільки означає, що постраждали не всі вакцини".

Крім того, сьогодні FDA і CDC рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson COVID-19 після повідомлень про тромби в пацієнтів, які отримали щеплення (6,8 млн доз і шість ЗАРЕЄСТРОВАНИХ випадків тромбозу).

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Насамперед треба розуміти, що, ймовірно, у цих же людей, у яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. З тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю.

Від вакцинації людей молодше принаймні 30 років необхідно утриматися. Також розробити рекомендації для населення, на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо болі в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення тощо.

Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в цим умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків.

Усе неімунні люди, які не хворіли, давно перехворіли (понад 6 місяців) без антитіл мають бути вакциновані", - розповіла Голубовська.





