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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про зв'язок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися

Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про зв'язок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися

Опубліковано два наукові дослідження, що встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між вакциною AstraZeneca COVID-19 і важкими тромботичними ускладненнями.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обидві статті доходять одного й того ж висновку - ці незвичайні важкі явища, що супроводжуються тромбоцитопенією, викликані хибними антитілами, спрямованими проти фактору 4 (антигепариновий) тромбоцитів (PF4), який викликає їхню масивну агрегацію, тромбоз і призводить до зниження кількості тромбоцитів в інших місцях, що призводить своєю чергою до кровотечі. Отже, у пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча. Тромбоцитарний фактор 4 розташований на поверхні тромбоцитів, і, зв'язуючись з гепарином, призводить до утворення антитіл, що викликають їхню активацію, агрегацію та руйнування.

Синдром дуже схожий на добре відому гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ДІП), яка діагностується і лікується аналогічно стану, що розвивається після вакцинації, - введенням внутрішньовенних імуноглобулінів (ВВІГ) та антикоагулянтів. Синдром, пов'язаний з вакциною, отримав назву індукованої вакциною імунної тромботичної тромбоцитопенії (VITT).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клінічна картина радикально змінилася. Все непередбачувано: лікарка-інфекціоністка Голубовська назвала головні ознаки нових штамів COVID-19

Різні країни дали різні рекомендації щодо використання вакцини після того, як почали з'являтися повідомлення про цю важку реакцію. Норвегія і Данія повністю призупинили використання вакцини, а багато інших європейських країн обмежили її використання особами старше 55 або 65 років, оскільки у літніх людей було менше випадків цього ускладнення. Нині Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодше 30 років.

Тривають дискусії про те, що хибне антитіло виробляється на S-білок вірусу, оскільки частина його структури нагадує молекулу PF4. Поки дані свідчать про те, що це антитіло, що НЕ перехресно реагує. І це "фантастична новина для програми вакцинації, оскільки означає, що постраждали не всі вакцини".

Крім того, сьогодні FDA і CDC рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson COVID-19 після повідомлень про тромби в пацієнтів, які отримали щеплення (6,8 млн доз і шість ЗАРЕЄСТРОВАНИХ випадків тромбозу).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виділені в Держбюджеті на закупівлю COVID-вакцин 4 млрд грн закінчилися, на оплату наступних партій потрібні 6,5 млрд грн, - Степанов. ВIДЕО

Насамперед треба розуміти, що, ймовірно, у цих же людей, у яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. З тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю.

Від вакцинації людей молодше принаймні 30 років необхідно утриматися. Також розробити рекомендації для населення, на що звертати увагу, якщо виникне зміна самопочуття після вакцинації, особливо болі в кінцівках, животі, головний біль, запаморочення тощо.

Як і раніше, я вважаю, що, тим більше в цим умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків.

Усе неімунні люди, які не хворіли, давно перехворіли (понад 6 місяців) без антитіл мають бути вакциновані", - розповіла Голубовська.

Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про звязок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися 01
Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про звязок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися 02
Лікарка-інфекціоністка Голубовська розповіла про звязок COVID-вакцини AstraZeneca з тромбами: Від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+6
В день по 400 человек умирает, ты хочешь сказать, что тонет больше??
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14.04.2021 12:28 Відповісти
+5
тут каждый выбирает в одиночку...умереть неточно от вакцины или с большей вероятностью от ковид...
джонсон 6,8млн-6 случаев.
с 1-3% вероятностью смертности от ковид 70 000-210 000 случаев на те же 7 млн.
вот и выбирай,если не прокурил математику в школе
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14.04.2021 12:18 Відповісти
+4
Давай проверим Ваши слова
https://sud.ua/ru/news/ukraine/155813-gschs-obnarodovala-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-pri-pozharakh-v-2019-godu Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек, еще 1 тысяча 447 человек пострадали. При этом только 31 декабря на пожарах погибли 12 человек.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf Впродовж року на водних об'єктах України врятовано 640 осіб, у тому числі 84 дитини (2018 рік - 782 особи, у тому числі 144 дитини), з них водолазно-рятувальними підрозділами ДСНС - 276 осіб, у тому числі 29 дітей (2018 рік -318 осіб, у тому числі 20 дітей). Відмічається зменшення кількості загиблих на 1,5 % - 1 тис. 240 осіб, у тому числі 106 дітей (2018 рік - 1 тис. 258 осіб, з них 105 дітей), зокрема підрозділами ДСНС піднято з води 570 тіл загиблих, з них 29 дітей.

За год эпидемии ковида 13 марта 2020 -первый умерший по 13 марта 2021 умерло 29,6 тыс человек.
Вы посто чудовищно лжете.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
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Кто захочет вакцинироваться этой Астразенекой после таких заявлений. Можете типа умереть, но это не точно.
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14.04.2021 12:08 Відповісти
тут каждый выбирает в одиночку...умереть неточно от вакцины или с большей вероятностью от ковид...
джонсон 6,8млн-6 случаев.
с 1-3% вероятностью смертности от ковид 70 000-210 000 случаев на те же 7 млн.
вот и выбирай,если не прокурил математику в школе
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14.04.2021 12:18 Відповісти
Вероятность погибнуть в огне...утонуть..или погибнуть в автоаварии гораздо выше чем вероятность умереть от ковида....
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14.04.2021 12:20 Відповісти
посчитай вероятность нечаянно попасть в огонь или в воду и вероятность нечаянно подхватить вирус
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14.04.2021 12:22 Відповісти
Это ничего не меняет... в Украине за год утонуло больше людей чем умерло от ковида...так что увы и ах....
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14.04.2021 12:24 Відповісти
ну так прими вакцину от потонутия .а еще можно от 5ж привиться.с чипом
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14.04.2021 12:25 Відповісти
Ну так прими...я тебе не мешаю....но и ты мне мозг не компоссируй...тнм что все мы умрем от вируса без говновакцин...
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14.04.2021 12:28 Відповісти
В день по 400 человек умирает, ты хочешь сказать, что тонет больше??
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14.04.2021 12:28 Відповісти
Посмотрите, ниже я привел данные со ссылками. Что или кто заставляет Вас так чудовищно врать?
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14.04.2021 12:53 Відповісти
И я я тебе привел данные...по которым видно что от ишемической болезни сердца умерло 1 ДЕСЯТЬ раз больше людей чем от ковида..... но миллиарды гривен на лечение и профилактику этой болезни из бюджета не выделяется...
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14.04.2021 13:27 Відповісти
Вы не ответили на вопрос "Что или кто заставляет Вас так чудовищно врать?".
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14.04.2021 13:37 Відповісти
В чем я тебе соврал?? В том что от других болезней...от несчастных случаев умирает гораздо больше людей?? Так это факт...нравится он тебе или нет..это ничего не меняет...
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14.04.2021 13:41 Відповісти
Факт в том, что от пожаров, утоплений и ДТП в Украине умирает в разы меньше людей, чем от ковида.
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14.04.2021 13:44 Відповісти
Факт в том...что статистике смертей от пожаров...дтп и прочего более менее верить можно...а к в статисту смертей от ковида...записуют все что угодно...что бы получить финансирование....
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14.04.2021 13:45 Відповісти
Это не факт, а Ваше личное мнение. А при вашей склонности к вранью верить ему оснований нет.
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14.04.2021 13:48 Відповісти
Это факт....к сожалению....
Что до моего вранья...то это ваш бред...
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14.04.2021 13:48 Відповісти
Давай проверим Ваши слова
https://sud.ua/ru/news/ukraine/155813-gschs-obnarodovala-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-pri-pozharakh-v-2019-godu Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек, еще 1 тысяча 447 человек пострадали. При этом только 31 декабря на пожарах погибли 12 человек.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf Впродовж року на водних об'єктах України врятовано 640 осіб, у тому числі 84 дитини (2018 рік - 782 особи, у тому числі 144 дитини), з них водолазно-рятувальними підрозділами ДСНС - 276 осіб, у тому числі 29 дітей (2018 рік -318 осіб, у тому числі 20 дітей). Відмічається зменшення кількості загиблих на 1,5 % - 1 тис. 240 осіб, у тому числі 106 дітей (2018 рік - 1 тис. 258 осіб, з них 105 дітей), зокрема підрозділами ДСНС піднято з води 570 тіл загиблих, з них 29 дітей.

За год эпидемии ковида 13 марта 2020 -первый умерший по 13 марта 2021 умерло 29,6 тыс человек.
Вы посто чудовищно лжете.
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14.04.2021 12:51 Відповісти
По Украине в ДТП за год гибнет порядка 3400-3600 человек.
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14.04.2021 13:01 Відповісти
И что?? Не нравятся утонувшие..сгоревшие..и разбившиеся..
На тебе другую статистику... ии посмотри...от чего умирают украинцы.....
И задайся вопросом...а почему нет истерии по этому поводу....

В 2020 году умерли 616 835 украинцев.

Об этом http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщила Государственная служба статистики.
Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец. Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней. От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.

Так что увы и ах...шанс умереть от ковида...гораздо ниже чем шанс умереть от других болезней....но истерия раздута только в отношении ковида....
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14.04.2021 13:25 Відповісти
Мне не нравится, что Вы врете и даже не извиняетесь, когда Вас ловят на лжи.
Все перечисленные болези не заразны и существуют в Украине давно. Причем,
77862/365=213 в день

78140/365=214 в день.

Ковид - 467 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

Так что увы и ах ... Вы снова врете. Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания.
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14.04.2021 13:36 Відповісти
Глаза раззуй...
От ишемической болезни умерло за год 284 997...а от ковида...по твоим же данным 29600..
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14.04.2021 13:39 Відповісти
Глаза раззуй...

Это я кому писал? - "Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания."
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14.04.2021 13:46 Відповісти
То бишь если болезнь не заразная...то то пусть дохнут....и денег на это из бюджета выделять не надо?? Я правильно тебя понял??
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14.04.2021 13:47 Відповісти
Нет, Вы поняли неправильно.
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14.04.2021 13:48 Відповісти
Я понял так...как оно к сожаление есть.....на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена.....а на ковид....страшный и жуткий...миллиарды...
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14.04.2021 13:50 Відповісти
Вы интересовались, во сколько обходится содержание Института сердца в Киеве, закупки стентов за бюджетные средства и содержание отделение сердечно-сосудистых заболеваний по всей Украине?
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14.04.2021 14:16 Відповісти
Я поинтересовался ..
В бюджете на 2021-й год....на реконструкцию Института сердца заложено 332,19 млн грн....
А на ковид...только на вакцины...потрачено уже 4 миллиарда...и степашка просит еще 6..
Так что как называется почувствуйте разницу....
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14.04.2021 14:22 Відповісти
А на институт ковида сколько потрачено? Надо сравнивать сопоставимые статьи. Если все средства на ковид - то сравнивать со всеми средствами на ССЗ. Если ср-ва на институт - то со средствами на аналогичный институт. Но при этом, факт остается фактом Ваше утверждение постом выше "на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена....." - это очередная ложь. Увы и ах...
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14.04.2021 14:29 Відповісти
По сравнению с ковидом...нихрена...так что увы и ах....

159,18 млрд грн всего на медицину....ВСЕГО...на зарплаты...на программы...на ВСЕ...

И 4 миллиарда за ДВА месяца ...УЖЕ потрачено только на вакцину....а сколько потраено на все остальное это .ольшой секрет от сиепашки...
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14.04.2021 14:32 Відповісти
Нhttps://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- а безоплатне лікування мозкового інсульту в проєкті Державного бюджету закладено 912 млн грн; на безоплатне лікування інфаркту - 217,2 млн грн;

https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.

У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.

Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
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14.04.2021 14:59 Відповісти
Что ты пытаешься мне доказать то?? Ты желаешь вакцинироваться..чем угодно...и рад тому что степашки пилят на этом деньги?? Ну и флаг тебе в руки....я то тут причем??
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14.04.2021 15:03 Відповісти
Просто не бреши, как ты делал это выше.
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14.04.2021 15:09 Відповісти
Читай ниже...
И о не разгоняй истерию по поводу ковида....и будет тебе счастье..
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14.04.2021 15:12 Відповісти
Где Вы увидели истерию? Я просто привожу официальные данные. Вы где-то видели чтоб я писал типа "срочно выделяйте больше денег иначе будет как в Турции - 60 тыс. заражений в день!"? Я такое не пишу. А если Вы думаете, что гос-во Вам оплатит персональную тренершу с красивой фигуркой , чтоб Вы за ней бегали и сердечко свое тренировали - увы и ах... Только военную форму и злого сержанта.
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14.04.2021 15:25 Відповісти
Давй ешЧо...степшке на пальто зарабатывай...
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14.04.2021 15:47 Відповісти
Что, аргументов нет, и Вы начали пертосянить? Думаете, если Вы ласты от ковида склеите, то охеренно накажете степашку? Или Вы думаете, что на лекарствах от ССЗ абсолютно никто не нагревается? Ну-ну.
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14.04.2021 16:10 Відповісти
И еще далеко не факт...что эти жалкие 330 миллионов к этому институту дойдут.... с гораздо большей вероятности степашка и их распили на фоне истерии по ковиду...
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14.04.2021 14:26 Відповісти
Кроме того
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Правительственная программа «Доступные лекарства» бесплатно предоставляет гражданам Украины следующие лекарственные средства (по МНН - международному непатентованному названию):
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html При сердечно-сосудистых заболеваниях:

https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амиодарон (Amiodarone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амлодипин (Amlodipine)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Атенолол (Atenolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Верапамил (Verapamil)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Спиронолактон (Spironolactone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Фуросемид (Furosemide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Дигоксин (Digoxin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Еналаприл (Enalapril)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Карведилол (Carvedilol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Клопидогрель (Clopidogrel)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Метопролол (Metoprolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Симвастатин (Simvastatin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Бисопролол (Bisoprolol)
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14.04.2021 14:25 Відповісти
И что?? Таких программ в Украине...до фига и больше...и 99.9 процента из них существуют только на бумаге.....
Показателем явояется смертность...она очень и очень большая....и превышает тот сраный ковид в разы...
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14.04.2021 14:27 Відповісти
факт остается фактом - Ваше утверждение постом выше "на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена....." - это очередная ложь. Увы и ах...
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14.04.2021 14:30 Відповісти
Нихрена и не выделяется....так что увы и ах.... потому что копейки выделенные...это и есть нихрена...
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14.04.2021 14:34 Відповісти
Нhttps://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- а безоплатне лікування мозкового інсульту в проєкті Державного бюджету закладено 912 млн грн; на безоплатне лікування інфаркту - 217,2 млн грн;
https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.
У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.

Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
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14.04.2021 15:01 Відповісти
Что ты пытаешься мне доказать то?? Ты желаешь вакцинироваться..чем угодно...и рад тому что степашки пилят на этом деньги?? Ну и флаг тебе в руки....я то тут причем??
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14.04.2021 15:06 Відповісти
Просто не бреши, как ты делал это выше.
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14.04.2021 15:08 Відповісти
Я говорю о фактах...
И я же не возмущаюсь что такие как ты разгоняют истерию по поводу ковида....
Благодоря которой степашки пилят деньги...которые можно было реально пустить на борьбу с другими болезнями...от которых умирает гораздо больше людей....
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14.04.2021 15:10 Відповісти
Где Вы увидели истерию? Я просто привожу официальные данные. Вы где-то видели чтоб я писал типа "срочно выделяйте больше денег иначе будет как в Турции - 60 тыс. заражений в день!"? Я такое не пишу. А если Вы думаете, что гос-во Вам оплатит персональную тренершу с красивой фигуркой , чтоб Вы за ней бегали и сердечко свое тренировали - увы и ах... Только военную форму и злого сержанта.
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14.04.2021 15:24 Відповісти
А зачем они мне?? Данные от того кто истерит по поводу ковида??
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14.04.2021 15:45 Відповісти
Ты желаешь вакцинироваться?? ты счиатешь что ым все умрем?? Ну так вперед и с песТней..... я то тут причем??
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14.04.2021 15:46 Відповісти
Просто брехунов не люблю.
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14.04.2021 16:11 Відповісти
Привет, тебе трудно понять по причине ТУПИЗНЫ, что сердечно сосудистые и онкологические болячки в ОГРОМНОЙ степени есть результат твоего ЛИЧНОГО выбора ОБРАЗА ЖИЗНИ. А кот ковид может прилететь к любому...неждано негадано... от придурка, который рогом упирается и не признаёт своей неправоты.
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14.04.2021 14:29 Відповісти
Для идиотов....образ жизни влияет осень сильно...но кроме этого есть еще много много факторов...это и экология...это и питание...это с нервные стрессы...и многое многое другое....
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14.04.2021 14:33 Відповісти
И точно так же....я тебе дурачку могу сказать...что и заражение ковидом зависит от образа жизни....
Не порись толпа идиотов в Буковель...не было бы вспышки заболевания ....
Не порись толпа на кресный ход...не было бы вспышки...и так далее...
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14.04.2021 14:36 Відповісти
Точно такая же истерия была в 90=х по поводу спида....бабло пилилось на лево и на право...везде...
И по сообщениям можно было понять...что человечеству уже звиздец...и все умрут....
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14.04.2021 13:29 Відповісти
На астразенеке ковидшеле...степашка уже свой гардероб и не только обновил....давайте следующую вакцину...
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14.04.2021 12:11 Відповісти
степанов сказал - колоть ВСЕХ, причем нужно еще 6 млрд.грн - на новые шмурдяки..
А то прошлые закупки на 4 млрд.грн (что дает цену покупки индийского ковишилда по 15 000 грн за 1 вакцину) - уже закончились...
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14.04.2021 12:11 Відповісти
Похоже, что нужна будет ещё одна графа в ежедневной статистике Степанова. Графа, которая не появится, ни в коем случае: Количество летальных случаев после вакцинирования. Ну и как хотите. Продолжаю курить, пить водку и, понятно- никакого вакцинирования.
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14.04.2021 12:14 Відповісти
Кароче, Голубовська охенд *******.
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14.04.2021 12:17 Відповісти
Всі країни рекомендують вакцинувати нею людей СТАРШЕ 60, та плісняві какаяразніца. Вони вакцинуються пфайзером.
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14.04.2021 12:19 Відповісти
Вообще ничем не нужно колоться, если прожить подольше хотите. Лядь, неужели такие все тугие? Все последствия будут потом, не будут же всех пугать. Наоборот, маски это хорошо, вакцина это хорошо, а без мед образования, правды даже не разглядеть. Всю жизнь приходишь к тем врачам, тебя закалывают, залечивают (садят на иглу и катают на колесе) А ты всю жизнь лечишься, то от одного то от другого.
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14.04.2021 12:26 Відповісти
Если Вам придется поехать в Гану или еще какую-то страну зоны риска жёлтой лихорадки, тоже откажетесь от прививки?
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Я с начала карантина бывал и за границей и во всяких зонах, на меня и чихали и кашляли. И жив здоров. Но при чем тут лихорадка и болячки, которые реально есть и симптомы как бы на лицо. Я могу заказать экспертизу образца крови и лично увижу что, там будут тела возбудителей лихорадки. А с короной все не так, в обычной лаборатории сделать проверку нельзя, требуется уникальное оборудование и реагенты. За то, вместо сложнейшей лаборатории, у нас есть просто прц тесты, которые легко показывают запрограмированную в них х-ню.
И все это из за вируса, настолько смертельного, что нужно сделать тест, что бы узнать что он у тебя есть.
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14.04.2021 13:16 Відповісти
Ничего Вы не увидите, желтая лихорадка на начальной стадии не диагностируется в большинстве случаев. А когда это становится очевидным, никакое лечение уже не помогает.
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14.04.2021 13:24 Відповісти
Да вы не сравнивайте, лихорадку наличие которой подтверждено, с короной, которая мистическим образом убивает только особенных. У лихорадки есть симптомы, если способы лечения на опережение. А у короны нет симптомов, все что можно было, приписали к простуде и гриппу, а эффект страха за свою жизнь, действует как катализатор, усилитель. Вкус пропал,обоняние исчезло, корона! я умру! Вот и стресс. А после стресса, нервная система в упадке и в итоге можно просто плохой новостью человека на тот свет отправить. Ну не бред?
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14.04.2021 13:37 Відповісти
И жив здоров.
===
Ещё не вечер, касатик. Не говори ГОП, пока не перескочил. .
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14.04.2021 14:33 Відповісти
Терміново ввести кримінальну відповідальність за цю пургу , що несуть голубовські . Не підтримую шмурдяки з китаю , індії та росії . Але за ту маячню антилогічну , антинаукову , яку несуть "інфекціоністи"голубовські треба карати . Людям треба вакцинуватися , як весь цивілізований світ це робить . А для "особо одарьонних" вести стріми з ковідних відділень . Замість того , щоб люди при погіршинні самопочуття вимагали приїзду швидкої ці шамани рекомендують дути трубочками в склянкуз водою або щось подібне . А як же - на лікування треба кошти , а стєпанови найняли шарлатанів , щоб і далі купувати куртки і красти з бюджету в свої приватні клініки .
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14.04.2021 13:12 Відповісти
Без державної статистики : в Броварах в 2020 році(120000тис.нас.) потонув один чоловік . Для тих , хто хоч трохи думає , продовжувати не треба , вони зрозуміють . А для рускіх не варто , їх соросята хочуть чєпіровать - нехай вакцінуються від пожеж та купання .
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14.04.2021 13:31 Відповісти
О!
Гляжу, проклятый Маск таки вставил чип тибе в голову и теперь через спутники управляет тобой с помощью лучей смерти!
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14.04.2021 15:15 Відповісти
Я ж звертався не до рускіх !
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14.04.2021 15:23 Відповісти
Можно подумать Маск вставил тебе украинский чип!
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14.04.2021 15:41 Відповісти
В мене цей чіп вже 59 років стоїть - про Маска щей не чув ніхто . І на рідній мові розмовляю , хоча ще й інші знаю , навіть "язік" .
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14.04.2021 15:50 Відповісти
В общем сказано до хрена и ни о чём!!! Короче наши вирусологи в глубокой попе!! зато в каждой её передаче на ТВ виноват порошенко , что отогнал и отобрал у этих санврачей огромную кормушку!! Когда за любую справку надо было платить огромную взятку!! Где научная вирусология и где наши санврачи -ворюги и приспособленцы???!! И правильно сделали , что Санэмидемстанции разогнали!! семь лет живём без них прекрасно! И Коронавирус здесь ни причём и санврачи далеки от него как до луны! Ведь лечат больных ковидом отличные врачи- инфекционисты , а не санврачи -ворюги, в своих Санстанциях!!!!
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14.04.2021 14:02 Відповісти
В общем, вероятность осложнений после АстраЗенека стремится к нулю. Не знаю ни одного переболевшего, из знакомых, кто думает отказаться от вакцинации. В том числе и я. Повторить этот мрак длиной в 3 недели мне никак не хочется. Родителей уже привили, и ждем возможности вакцинироваться. Хоть за деньги, хоть как угодно.
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14.04.2021 14:39 Відповісти
 
 