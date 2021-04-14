Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться

Опубликованы два научных исследования, устанавливающих причинно-следственную связь между вакциной AstraZeneca COVID-19 и тяжелыми тромботическими осложнениями.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обе статьи приходят к одному и тому же выводу - эти необычные тяжелые явления, сопровождающиеся тромбоцитопенией, вызваны ложными антителами, направленными против фактора 4 (антигепариновый) тромбоцитов (PF4), который вызывает их массивную агрегацию, тромбоз и приводит к снижению количества тромбоцитов в других местах, что приводит к в свою очередь к кровотечению. Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение. Тромбоцитарный фактор 4 расположен на поверхности тромбоцитов, и, связываясь с гепарином, приводит к образованию антител, вызывающих их активацию, агрегацию и разрушение.

Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации - введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов. Синдром, связанный с вакциной, получил название индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопении (VITT).

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Разные страны дали разные рекомендации по использованию вакцины после того, как начали появляться сообщения об этой тяжелой реакции. Норвегия и Дания полностью приостановили использование вакцины, а многие другие европейские страны ограничили ее использование лицами старше 55 или 65 лет, поскольку у пожилых людей было меньше случаев этого осложнения. В настоящее время Великобритания рекомендует использовать АЛЬТЕРНАТИВНУЮ вакцину людям моложе 30 лет.

Ведутся дискуссии о том, что ложное антитело вырабатывается на S-белок вируса, поскольку часть его структуры напоминает молекулу PF4. Пока данные свидетельствуют о том, что это НЕ перекрестно реагирующее антитело. И это "фантастическая новость для программы вакцинации, поскольку означает, что пострадали не все вакцины".

Кроме того, сегодня FDA и CDC рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson COVID-19 после сообщений о тромбах у пациентов, получивших прививку (6,8 млн доз и шесть ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ случаев тромбоза).

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Прежде всего, надо понимать, что, вероятно, у этих же людей, у которых развивается подобное состояние, имеется повышенный риск тяжелого течения COVID-19. С теми же осложнениями, но с большей вероятностью.

От вакцинации людей младше, по крайней мере, 30 лет, необходимо воздержаться. Также разработать рекомендации для населения, на что обращать внимание, если возникнет изменение самочувствия после вакцинации, особенно боли в конечностях, животе, головная боль, головокружение и т.д.

По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков.

Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более 6 месяцев) без антител должны быть вакцинированы", - рассказала Голубовская.





