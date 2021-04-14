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Новости Коронавирус и карантин
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Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться

Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться

Опубликованы два научных исследования, устанавливающих причинно-следственную связь между вакциной AstraZeneca COVID-19 и тяжелыми тромботическими осложнениями.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обе статьи приходят к одному и тому же выводу - эти необычные тяжелые явления, сопровождающиеся тромбоцитопенией, вызваны ложными антителами, направленными против фактора 4 (антигепариновый) тромбоцитов (PF4), который вызывает их массивную агрегацию, тромбоз и приводит к снижению количества тромбоцитов в других местах, что приводит к в свою очередь к кровотечению. Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение. Тромбоцитарный фактор 4 расположен на поверхности тромбоцитов, и, связываясь с гепарином, приводит к образованию антител, вызывающих их активацию, агрегацию и разрушение.

Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации - введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов. Синдром, связанный с вакциной, получил название индуцированной вакциной иммунной тромботической тромбоцитопении (VITT).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Клиническая картина радикально изменилась. Все непредсказуемо: врач-инфекционист Голубовская назвала главные признаки новых штаммов COVID-19

Разные страны дали разные рекомендации по использованию вакцины после того, как начали появляться сообщения об этой тяжелой реакции. Норвегия и Дания полностью приостановили использование вакцины, а многие другие европейские страны ограничили ее использование лицами старше 55 или 65 лет, поскольку у пожилых людей было меньше случаев этого осложнения. В настоящее время Великобритания рекомендует использовать АЛЬТЕРНАТИВНУЮ вакцину людям моложе 30 лет.

Ведутся дискуссии о том, что ложное антитело вырабатывается на S-белок вируса, поскольку часть его структуры напоминает молекулу PF4. Пока данные свидетельствуют о том, что это НЕ перекрестно реагирующее антитело. И это "фантастическая новость для программы вакцинации, поскольку означает, что пострадали не все вакцины".

Кроме того, сегодня FDA и CDC рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson COVID-19 после сообщений о тромбах у пациентов, получивших прививку (6,8 млн доз и шесть ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ случаев тромбоза).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выделенные в Госбюджете на закупку COVID-вакцин 4 млрд грн закончились, на оплату следующих партий нужны 6,5 млрд грн, - Степанов. ВИДЕО

Прежде всего, надо понимать, что, вероятно, у этих же людей, у которых развивается подобное состояние, имеется повышенный риск тяжелого течения COVID-19. С теми же осложнениями, но с большей вероятностью.

От вакцинации людей младше, по крайней мере, 30 лет, необходимо воздержаться. Также разработать рекомендации для населения, на что обращать внимание, если возникнет изменение самочувствия после вакцинации, особенно боли в конечностях, животе, головная боль, головокружение и т.д.

По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков.

Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более 6 месяцев) без антител должны быть вакцинированы", - рассказала Голубовская.

Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться 01
Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться 02
Врач-инфекционист Голубовская рассказала о связи COVID-вакцины AstraZeneca с тромбами: От вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+6
В день по 400 человек умирает, ты хочешь сказать, что тонет больше??
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14.04.2021 12:28 Ответить
+5
тут каждый выбирает в одиночку...умереть неточно от вакцины или с большей вероятностью от ковид...
джонсон 6,8млн-6 случаев.
с 1-3% вероятностью смертности от ковид 70 000-210 000 случаев на те же 7 млн.
вот и выбирай,если не прокурил математику в школе
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14.04.2021 12:18 Ответить
+4
Давай проверим Ваши слова
https://sud.ua/ru/news/ukraine/155813-gschs-obnarodovala-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-pri-pozharakh-v-2019-godu Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек, еще 1 тысяча 447 человек пострадали. При этом только 31 декабря на пожарах погибли 12 человек.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf Впродовж року на водних об'єктах України врятовано 640 осіб, у тому числі 84 дитини (2018 рік - 782 особи, у тому числі 144 дитини), з них водолазно-рятувальними підрозділами ДСНС - 276 осіб, у тому числі 29 дітей (2018 рік -318 осіб, у тому числі 20 дітей). Відмічається зменшення кількості загиблих на 1,5 % - 1 тис. 240 осіб, у тому числі 106 дітей (2018 рік - 1 тис. 258 осіб, з них 105 дітей), зокрема підрозділами ДСНС піднято з води 570 тіл загиблих, з них 29 дітей.

За год эпидемии ковида 13 марта 2020 -первый умерший по 13 марта 2021 умерло 29,6 тыс человек.
Вы посто чудовищно лжете.
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14.04.2021 12:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кто захочет вакцинироваться этой Астразенекой после таких заявлений. Можете типа умереть, но это не точно.
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14.04.2021 12:08 Ответить
тут каждый выбирает в одиночку...умереть неточно от вакцины или с большей вероятностью от ковид...
джонсон 6,8млн-6 случаев.
с 1-3% вероятностью смертности от ковид 70 000-210 000 случаев на те же 7 млн.
вот и выбирай,если не прокурил математику в школе
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14.04.2021 12:18 Ответить
Вероятность погибнуть в огне...утонуть..или погибнуть в автоаварии гораздо выше чем вероятность умереть от ковида....
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14.04.2021 12:20 Ответить
посчитай вероятность нечаянно попасть в огонь или в воду и вероятность нечаянно подхватить вирус
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14.04.2021 12:22 Ответить
Это ничего не меняет... в Украине за год утонуло больше людей чем умерло от ковида...так что увы и ах....
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14.04.2021 12:24 Ответить
ну так прими вакцину от потонутия .а еще можно от 5ж привиться.с чипом
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14.04.2021 12:25 Ответить
Ну так прими...я тебе не мешаю....но и ты мне мозг не компоссируй...тнм что все мы умрем от вируса без говновакцин...
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14.04.2021 12:28 Ответить
В день по 400 человек умирает, ты хочешь сказать, что тонет больше??
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14.04.2021 12:28 Ответить
Посмотрите, ниже я привел данные со ссылками. Что или кто заставляет Вас так чудовищно врать?
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14.04.2021 12:53 Ответить
И я я тебе привел данные...по которым видно что от ишемической болезни сердца умерло 1 ДЕСЯТЬ раз больше людей чем от ковида..... но миллиарды гривен на лечение и профилактику этой болезни из бюджета не выделяется...
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14.04.2021 13:27 Ответить
Вы не ответили на вопрос "Что или кто заставляет Вас так чудовищно врать?".
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14.04.2021 13:37 Ответить
В чем я тебе соврал?? В том что от других болезней...от несчастных случаев умирает гораздо больше людей?? Так это факт...нравится он тебе или нет..это ничего не меняет...
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14.04.2021 13:41 Ответить
Факт в том, что от пожаров, утоплений и ДТП в Украине умирает в разы меньше людей, чем от ковида.
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14.04.2021 13:44 Ответить
Факт в том...что статистике смертей от пожаров...дтп и прочего более менее верить можно...а к в статисту смертей от ковида...записуют все что угодно...что бы получить финансирование....
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14.04.2021 13:45 Ответить
Это не факт, а Ваше личное мнение. А при вашей склонности к вранью верить ему оснований нет.
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14.04.2021 13:48 Ответить
Это факт....к сожалению....
Что до моего вранья...то это ваш бред...
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14.04.2021 13:48 Ответить
Давай проверим Ваши слова
https://sud.ua/ru/news/ukraine/155813-gschs-obnarodovala-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-pri-pozharakh-v-2019-godu Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 тысяч 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек, еще 1 тысяча 447 человек пострадали. При этом только 31 декабря на пожарах погибли 12 человек.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-dsns.pdf Впродовж року на водних об'єктах України врятовано 640 осіб, у тому числі 84 дитини (2018 рік - 782 особи, у тому числі 144 дитини), з них водолазно-рятувальними підрозділами ДСНС - 276 осіб, у тому числі 29 дітей (2018 рік -318 осіб, у тому числі 20 дітей). Відмічається зменшення кількості загиблих на 1,5 % - 1 тис. 240 осіб, у тому числі 106 дітей (2018 рік - 1 тис. 258 осіб, з них 105 дітей), зокрема підрозділами ДСНС піднято з води 570 тіл загиблих, з них 29 дітей.

За год эпидемии ковида 13 марта 2020 -первый умерший по 13 марта 2021 умерло 29,6 тыс человек.
Вы посто чудовищно лжете.
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14.04.2021 12:51 Ответить
По Украине в ДТП за год гибнет порядка 3400-3600 человек.
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14.04.2021 13:01 Ответить
И что?? Не нравятся утонувшие..сгоревшие..и разбившиеся..
На тебе другую статистику... ии посмотри...от чего умирают украинцы.....
И задайся вопросом...а почему нет истерии по этому поводу....

В 2020 году умерли 616 835 украинцев.

Об этом http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщила Государственная служба статистики.
Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец. Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней. От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.

Так что увы и ах...шанс умереть от ковида...гораздо ниже чем шанс умереть от других болезней....но истерия раздута только в отношении ковида....
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14.04.2021 13:25 Ответить
Мне не нравится, что Вы врете и даже не извиняетесь, когда Вас ловят на лжи.
Все перечисленные болези не заразны и существуют в Украине давно. Причем,
77862/365=213 в день

78140/365=214 в день.

Ковид - 467 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

Так что увы и ах ... Вы снова врете. Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания.
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14.04.2021 13:36 Ответить
Глаза раззуй...
От ишемической болезни умерло за год 284 997...а от ковида...по твоим же данным 29600..
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14.04.2021 13:39 Ответить
Глаза раззуй...

Это я кому писал? - "Только сердечно-сосудистые заболевания из перечисленного Вами опережают по вероятности умереть, но это все не заразные заболевания."
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14.04.2021 13:46 Ответить
То бишь если болезнь не заразная...то то пусть дохнут....и денег на это из бюджета выделять не надо?? Я правильно тебя понял??
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14.04.2021 13:47 Ответить
Нет, Вы поняли неправильно.
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14.04.2021 13:48 Ответить
Я понял так...как оно к сожаление есть.....на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена.....а на ковид....страшный и жуткий...миллиарды...
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14.04.2021 13:50 Ответить
Вы интересовались, во сколько обходится содержание Института сердца в Киеве, закупки стентов за бюджетные средства и содержание отделение сердечно-сосудистых заболеваний по всей Украине?
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14.04.2021 14:16 Ответить
Я поинтересовался ..
В бюджете на 2021-й год....на реконструкцию Института сердца заложено 332,19 млн грн....
А на ковид...только на вакцины...потрачено уже 4 миллиарда...и степашка просит еще 6..
Так что как называется почувствуйте разницу....
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14.04.2021 14:22 Ответить
А на институт ковида сколько потрачено? Надо сравнивать сопоставимые статьи. Если все средства на ковид - то сравнивать со всеми средствами на ССЗ. Если ср-ва на институт - то со средствами на аналогичный институт. Но при этом, факт остается фактом Ваше утверждение постом выше "на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена....." - это очередная ложь. Увы и ах...
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14.04.2021 14:29 Ответить
По сравнению с ковидом...нихрена...так что увы и ах....

159,18 млрд грн всего на медицину....ВСЕГО...на зарплаты...на программы...на ВСЕ...

И 4 миллиарда за ДВА месяца ...УЖЕ потрачено только на вакцину....а сколько потраено на все остальное это .ольшой секрет от сиепашки...
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14.04.2021 14:32 Ответить
Нhttps://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- а безоплатне лікування мозкового інсульту в проєкті Державного бюджету закладено 912 млн грн; на безоплатне лікування інфаркту - 217,2 млн грн;

https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.

У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.

Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
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14.04.2021 14:59 Ответить
Что ты пытаешься мне доказать то?? Ты желаешь вакцинироваться..чем угодно...и рад тому что степашки пилят на этом деньги?? Ну и флаг тебе в руки....я то тут причем??
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14.04.2021 15:03 Ответить
Просто не бреши, как ты делал это выше.
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14.04.2021 15:09 Ответить
Читай ниже...
И о не разгоняй истерию по поводу ковида....и будет тебе счастье..
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14.04.2021 15:12 Ответить
Где Вы увидели истерию? Я просто привожу официальные данные. Вы где-то видели чтоб я писал типа "срочно выделяйте больше денег иначе будет как в Турции - 60 тыс. заражений в день!"? Я такое не пишу. А если Вы думаете, что гос-во Вам оплатит персональную тренершу с красивой фигуркой , чтоб Вы за ней бегали и сердечко свое тренировали - увы и ах... Только военную форму и злого сержанта.
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14.04.2021 15:25 Ответить
Давй ешЧо...степшке на пальто зарабатывай...
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14.04.2021 15:47 Ответить
Что, аргументов нет, и Вы начали пертосянить? Думаете, если Вы ласты от ковида склеите, то охеренно накажете степашку? Или Вы думаете, что на лекарствах от ССЗ абсолютно никто не нагревается? Ну-ну.
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14.04.2021 16:10 Ответить
И еще далеко не факт...что эти жалкие 330 миллионов к этому институту дойдут.... с гораздо большей вероятности степашка и их распили на фоне истерии по ковиду...
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14.04.2021 14:26 Ответить
Кроме того
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Правительственная программа «Доступные лекарства» бесплатно предоставляет гражданам Украины следующие лекарственные средства (по МНН - международному непатентованному названию):
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html При сердечно-сосудистых заболеваниях:

https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амиодарон (Amiodarone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Амлодипин (Amlodipine)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Атенолол (Atenolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Верапамил (Verapamil)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Спиронолактон (Spironolactone)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Фуросемид (Furosemide)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Дигоксин (Digoxin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Еналаприл (Enalapril)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Карведилол (Carvedilol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Клопидогрель (Clopidogrel)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Метопролол (Metoprolol)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Симвастатин (Simvastatin)
https://lawportal.com.ua/besplatnye-lekarstva-spisok-preparatov-porjadok-poluchenija.html Бисопролол (Bisoprolol)
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14.04.2021 14:25 Ответить
И что?? Таких программ в Украине...до фига и больше...и 99.9 процента из них существуют только на бумаге.....
Показателем явояется смертность...она очень и очень большая....и превышает тот сраный ковид в разы...
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14.04.2021 14:27 Ответить
факт остается фактом - Ваше утверждение постом выше "на лечение и профилактику болезней сердца...не выделяется нихрена....." - это очередная ложь. Увы и ах...
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14.04.2021 14:30 Ответить
Нихрена и не выделяется....так что увы и ах.... потому что копейки выделенные...это и есть нихрена...
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14.04.2021 14:34 Ответить
Нhttps://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- а безоплатне лікування мозкового інсульту в проєкті Державного бюджету закладено 912 млн грн; на безоплатне лікування інфаркту - 217,2 млн грн;
https://moz.gov.ua/article/news/bjudzhet-moz-ukraini-2020-prioriteti- У 2020 році фінансування урядової програми "Доступні ліки" зросте більше ніж удвічі і становитиме 2,1 млрд грн. Це означає, що українці зможуть отримати більше ліків від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми безоплатно або з незначною доплатою.
У 2020 році бюджет державних закупівель ліків і медвиробів має суттєво збільшитися - аж на 3,2 млрд грн. Передбачається 9,77 млрд на закупівлі. Для порівняння - у 2019 році на закупівлі було передбачено 6,6 млрд грн. А у попередні два роки поспіль - 2017, 2018 - на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів виділялося з держбюджету по 5,9 млрд. грн на рік.
Державні закупівлі ліків і медичних виробів здійснюються за 40 напрямами. Серед програм, за якими здійснюються закупівлі, - лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних захворювань, забезпечення заходів імунопрофілактики населення тощо.

Не надо быть академиком, чтобы догадаться, что если больных ССЗ подавляющее большинство то и расходы по программам, где они усчаствуют идут в основном на них.
Так что, сопоставимо на них тратится, чем на ковид (если не больше).
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14.04.2021 15:01 Ответить
Что ты пытаешься мне доказать то?? Ты желаешь вакцинироваться..чем угодно...и рад тому что степашки пилят на этом деньги?? Ну и флаг тебе в руки....я то тут причем??
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14.04.2021 15:06 Ответить
Просто не бреши, как ты делал это выше.
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14.04.2021 15:08 Ответить
Я говорю о фактах...
И я же не возмущаюсь что такие как ты разгоняют истерию по поводу ковида....
Благодоря которой степашки пилят деньги...которые можно было реально пустить на борьбу с другими болезнями...от которых умирает гораздо больше людей....
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14.04.2021 15:10 Ответить
Где Вы увидели истерию? Я просто привожу официальные данные. Вы где-то видели чтоб я писал типа "срочно выделяйте больше денег иначе будет как в Турции - 60 тыс. заражений в день!"? Я такое не пишу. А если Вы думаете, что гос-во Вам оплатит персональную тренершу с красивой фигуркой , чтоб Вы за ней бегали и сердечко свое тренировали - увы и ах... Только военную форму и злого сержанта.
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14.04.2021 15:24 Ответить
А зачем они мне?? Данные от того кто истерит по поводу ковида??
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14.04.2021 15:45 Ответить
Ты желаешь вакцинироваться?? ты счиатешь что ым все умрем?? Ну так вперед и с песТней..... я то тут причем??
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14.04.2021 15:46 Ответить
Просто брехунов не люблю.
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14.04.2021 16:11 Ответить
Привет, тебе трудно понять по причине ТУПИЗНЫ, что сердечно сосудистые и онкологические болячки в ОГРОМНОЙ степени есть результат твоего ЛИЧНОГО выбора ОБРАЗА ЖИЗНИ. А кот ковид может прилететь к любому...неждано негадано... от придурка, который рогом упирается и не признаёт своей неправоты.
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14.04.2021 14:29 Ответить
Для идиотов....образ жизни влияет осень сильно...но кроме этого есть еще много много факторов...это и экология...это и питание...это с нервные стрессы...и многое многое другое....
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14.04.2021 14:33 Ответить
И точно так же....я тебе дурачку могу сказать...что и заражение ковидом зависит от образа жизни....
Не порись толпа идиотов в Буковель...не было бы вспышки заболевания ....
Не порись толпа на кресный ход...не было бы вспышки...и так далее...
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14.04.2021 14:36 Ответить
Точно такая же истерия была в 90=х по поводу спида....бабло пилилось на лево и на право...везде...
И по сообщениям можно было понять...что человечеству уже звиздец...и все умрут....
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14.04.2021 13:29 Ответить
На астразенеке ковидшеле...степашка уже свой гардероб и не только обновил....давайте следующую вакцину...
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14.04.2021 12:11 Ответить
степанов сказал - колоть ВСЕХ, причем нужно еще 6 млрд.грн - на новые шмурдяки..
А то прошлые закупки на 4 млрд.грн (что дает цену покупки индийского ковишилда по 15 000 грн за 1 вакцину) - уже закончились...
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14.04.2021 12:11 Ответить
Похоже, что нужна будет ещё одна графа в ежедневной статистике Степанова. Графа, которая не появится, ни в коем случае: Количество летальных случаев после вакцинирования. Ну и как хотите. Продолжаю курить, пить водку и, понятно- никакого вакцинирования.
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14.04.2021 12:14 Ответить
Кароче, Голубовська охенд *******.
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14.04.2021 12:17 Ответить
Всі країни рекомендують вакцинувати нею людей СТАРШЕ 60, та плісняві какаяразніца. Вони вакцинуються пфайзером.
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14.04.2021 12:19 Ответить
Вообще ничем не нужно колоться, если прожить подольше хотите. Лядь, неужели такие все тугие? Все последствия будут потом, не будут же всех пугать. Наоборот, маски это хорошо, вакцина это хорошо, а без мед образования, правды даже не разглядеть. Всю жизнь приходишь к тем врачам, тебя закалывают, залечивают (садят на иглу и катают на колесе) А ты всю жизнь лечишься, то от одного то от другого.
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14.04.2021 12:26 Ответить
Если Вам придется поехать в Гану или еще какую-то страну зоны риска жёлтой лихорадки, тоже откажетесь от прививки?
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14.04.2021 13:08 Ответить
Я с начала карантина бывал и за границей и во всяких зонах, на меня и чихали и кашляли. И жив здоров. Но при чем тут лихорадка и болячки, которые реально есть и симптомы как бы на лицо. Я могу заказать экспертизу образца крови и лично увижу что, там будут тела возбудителей лихорадки. А с короной все не так, в обычной лаборатории сделать проверку нельзя, требуется уникальное оборудование и реагенты. За то, вместо сложнейшей лаборатории, у нас есть просто прц тесты, которые легко показывают запрограмированную в них х-ню.
И все это из за вируса, настолько смертельного, что нужно сделать тест, что бы узнать что он у тебя есть.
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14.04.2021 13:16 Ответить
Ничего Вы не увидите, желтая лихорадка на начальной стадии не диагностируется в большинстве случаев. А когда это становится очевидным, никакое лечение уже не помогает.
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14.04.2021 13:24 Ответить
Да вы не сравнивайте, лихорадку наличие которой подтверждено, с короной, которая мистическим образом убивает только особенных. У лихорадки есть симптомы, если способы лечения на опережение. А у короны нет симптомов, все что можно было, приписали к простуде и гриппу, а эффект страха за свою жизнь, действует как катализатор, усилитель. Вкус пропал,обоняние исчезло, корона! я умру! Вот и стресс. А после стресса, нервная система в упадке и в итоге можно просто плохой новостью человека на тот свет отправить. Ну не бред?
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14.04.2021 13:37 Ответить
И жив здоров.
===
Ещё не вечер, касатик. Не говори ГОП, пока не перескочил. .
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14.04.2021 14:33 Ответить
Терміново ввести кримінальну відповідальність за цю пургу , що несуть голубовські . Не підтримую шмурдяки з китаю , індії та росії . Але за ту маячню антилогічну , антинаукову , яку несуть "інфекціоністи"голубовські треба карати . Людям треба вакцинуватися , як весь цивілізований світ це робить . А для "особо одарьонних" вести стріми з ковідних відділень . Замість того , щоб люди при погіршинні самопочуття вимагали приїзду швидкої ці шамани рекомендують дути трубочками в склянкуз водою або щось подібне . А як же - на лікування треба кошти , а стєпанови найняли шарлатанів , щоб і далі купувати куртки і красти з бюджету в свої приватні клініки .
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14.04.2021 13:12 Ответить
Без державної статистики : в Броварах в 2020 році(120000тис.нас.) потонув один чоловік . Для тих , хто хоч трохи думає , продовжувати не треба , вони зрозуміють . А для рускіх не варто , їх соросята хочуть чєпіровать - нехай вакцінуються від пожеж та купання .
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14.04.2021 13:31 Ответить
О!
Гляжу, проклятый Маск таки вставил чип тибе в голову и теперь через спутники управляет тобой с помощью лучей смерти!
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14.04.2021 15:15 Ответить
Я ж звертався не до рускіх !
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14.04.2021 15:23 Ответить
Можно подумать Маск вставил тебе украинский чип!
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14.04.2021 15:41 Ответить
В мене цей чіп вже 59 років стоїть - про Маска щей не чув ніхто . І на рідній мові розмовляю , хоча ще й інші знаю , навіть "язік" .
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14.04.2021 15:50 Ответить
В общем сказано до хрена и ни о чём!!! Короче наши вирусологи в глубокой попе!! зато в каждой её передаче на ТВ виноват порошенко , что отогнал и отобрал у этих санврачей огромную кормушку!! Когда за любую справку надо было платить огромную взятку!! Где научная вирусология и где наши санврачи -ворюги и приспособленцы???!! И правильно сделали , что Санэмидемстанции разогнали!! семь лет живём без них прекрасно! И Коронавирус здесь ни причём и санврачи далеки от него как до луны! Ведь лечат больных ковидом отличные врачи- инфекционисты , а не санврачи -ворюги, в своих Санстанциях!!!!
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14.04.2021 14:02 Ответить
В общем, вероятность осложнений после АстраЗенека стремится к нулю. Не знаю ни одного переболевшего, из знакомых, кто думает отказаться от вакцинации. В том числе и я. Повторить этот мрак длиной в 3 недели мне никак не хочется. Родителей уже привили, и ждем возможности вакцинироваться. Хоть за деньги, хоть как угодно.
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14.04.2021 14:39 Ответить
 
 