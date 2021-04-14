Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов

Эпидемия начинает идти на спад. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Черновицкая, вышли из красной зоны", - отметил Степанов.

По его словам, если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой.

"Также мы видим снижение количества заболевших. Я благодарю всех врачей, которые спасли множество жизней несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья. Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям МОЗ украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией", - добавил министр.

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Он также утверждает, что МОЗ постоянно держал руку на пульсе, увеличивая количество коек с подачей кислорода в соответствии с потребностями, обновляя протоколы лечения, чтобы максимально эффективно противостоять болезни.

"Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать соблюдение установленных ограничений - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - подытожил Степанов.