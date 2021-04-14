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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов

Эпидемия начинает идти на спад. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Черновицкая, вышли из красной зоны", - отметил Степанов.

По его словам, если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой.

"Также мы видим снижение количества заболевших. Я благодарю всех врачей, которые спасли множество жизней несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья. Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям МОЗ украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией", - добавил министр.

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Он также утверждает, что МОЗ постоянно держал руку на пульсе, увеличивая количество коек с подачей кислорода в соответствии с потребностями, обновляя протоколы лечения, чтобы максимально эффективно противостоять болезни.

"Но некоторые регионы, в частности Киев, а также Киевская, Львовская и Полтавская области, продолжают находиться в красной зоне повышенной эпидемической опасности, ситуация там остается сверхсложной. Очень важно продолжать соблюдение установленных ограничений - носить маски, пользоваться антисептиками, избегать скоплений людей", - подытожил Степанов.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Когда вышли на плато
Я купил себе пальто
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14.04.2021 13:25 Ответить
+11
Когда уже заткнут этого сказочника.........
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14.04.2021 13:25 Ответить
+7
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 2988
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14.04.2021 13:33 Ответить
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Когда вышли на плато
Я купил себе пальто
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14.04.2021 13:25 Ответить
Вышел Максик на крыльцо
Почесать своё.... пальто=)))
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14.04.2021 13:43 Ответить
Хоть и стоит 600 тысяч
Но уютно и тепло
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14.04.2021 13:50 Ответить
Эта скотина до сих пор не решила вопроса с медицинским кислородом.Больным людям нечем дышать. Кто эту тварь посадит в тюрьму?
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14.04.2021 18:30 Ответить
Когда уже заткнут этого сказочника.........
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14.04.2021 13:25 Ответить
У Стапашки чарівна куртка.
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14.04.2021 13:27 Ответить
стіпашка, чючєло, ізиді.
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14.04.2021 13:28 Ответить
А если не делать тесты, то она вообще исчезнет
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14.04.2021 13:28 Ответить
Спад начал возрастать.
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14.04.2021 13:29 Ответить
Это естественно.
Чем меньше остаётся живых, тем меньше и умерших.
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14.04.2021 13:32 Ответить
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 2988
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14.04.2021 13:33 Ответить
Мдеее! 480 померлих за добу і 430 то вже пішло на спад!! Дебіл!!! А нічого що весна і тепло стане на вулиці??? Вже ходять напівсолодке і без масок чхають і говорять То аллергія
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14.04.2021 13:34 Ответить
Напівголі
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14.04.2021 13:35 Ответить
"спад степанова" )
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14.04.2021 13:35 Ответить
Ми вийшли на плато - тепер кожного дня 450 померлих. Ситуацію стабілізували. Це перемога всіх, хто зробив це разом.
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14.04.2021 13:41 Ответить
Стіпанаф, годі триндіти, іди працюй!
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14.04.2021 13:42 Ответить
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад / Хорошо бы чтобы это не оказалось кукареканьем типа кукареканья мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается, - Зеленский / Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, - у Зеленского./ "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
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14.04.2021 13:42 Ответить
Тупий зебіл після вихідних завжди ситуація "краща", бо на вихідних мало де робоять тести.
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14.04.2021 13:43 Ответить
методичку получил новую. Потому что он сам даже врать не может.
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14.04.2021 13:45 Ответить
Что? уже? Та ну, не может такой "смертельный" вирус так быстро исчезнуть)
Был недавно в области львовской, местные такую дичь рассказывают, как по ночам вывозят черные мешки с трупами. А кого вывезли не понятно, все соседи между собой знаются, пропаж не замечено. Вот зачем рагули такую срань городят? Я уже понимаю, почему в областях копы свирепствуют.
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14.04.2021 13:45 Ответить
************* Хакрівський винахід - Трамвай-вакцинатор антивірусний. 13.04.2021 район Барабашово

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 3973
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14.04.2021 13:58 Ответить
Чемпионы победили в очередном чемпионате. Следующий чемпионат стартует сразу же после победы.
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14.04.2021 14:05 Ответить
стєпанов - то є хуцпата мразота
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14.04.2021 14:21 Ответить
Который раз.
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14.04.2021 14:58 Ответить
Бабло розпиляли під шумок сезонного зростання захворюваності на ОРЗ, можна в закінчувати клоунаду. Чекаємо "особливо смертельної 4-5-6 хвилі ковіду на осінь. Щоб можна, ще було пару мільярдів списати.
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14.04.2021 15:01 Ответить
ой, дурак....
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14.04.2021 15:16 Ответить
Слушайте, Цензор Бутусов, вы бы начинали править этих косноязычных - "начинает идти на спад" - это какой язык?!. Аваковско-Мендельский?!. В русском и украинском языках есть нормальный глагол "спадать/спадати" - "Эпидемия COVID-19 начинает спадать" или "Эпидемия COVID-19 спадает". Я понимаю, что г-н Максим Костюмов мог именно так и ляпнуть, а вы его просто процитировали, но нельзя же на всю страну неграмотные ляпы высших функционеров распространять - нарид ещё подумает, что так и надо...
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14.04.2021 15:18 Ответить
И ещё один "пёрл" от Степашкина Костюма: "продолжают находиться в...". Бутусов, у вас точно есть корректоры?.. Сколько классов они закончили?.. Есть же нормальное выражение "остаются (находятся) в / перебувають (залишаються) у..."
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14.04.2021 15:40 Ответить
я вижу, что пресованная атташе нашего ЗЕпрезидента практически не отличается от ставшего таким же пресованным лицом в ТВ-экране пана степанова. и по функциям так же. читают,озвучивают то, что им втюхали на банковой и на этом - УСЁ! так что на них эта ... команда ЗЕплесени при всем желании не может списать все промахи и откровенную бездарность и непрофессионализм. я так думаю
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14.04.2021 18:45 Ответить
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов

Так зачем тогда продлевать карантин??
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14.04.2021 18:54 Ответить
 
 