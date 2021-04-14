Епідемія COVID-19 починає йти на спад, - Степанов

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності COVID-19, і поступово ситуація почала поліпшуватися.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони", - зазначив Степанов.

За його словами, якщо подивитися на рівень госпіталізації, на минулому тижні в лікарні потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого.

"Також ми бачимо зниження кількості захворілих. Я дякую всім лікарям, які врятували безліч життів незважаючи на виснаження і небезпеку для власного здоров'я. Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", - додав міністр.

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Він також стверджує, що МОЗ постійно тримало руку на пульсі, збільшуючи кількість ліжок з подачею кисню відповідно до потреб, оновлюючи протоколи лікування, щоб максимально ефективно протистояти хворобі.

"Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", - підсумував Степанов.