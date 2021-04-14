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Новини Коронавірус і карантин
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Епідемія COVID-19 починає йти на спад, - Степанов

Епідемія COVID-19 починає йти на спад, - Степанов

Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності COVID-19, і поступово ситуація почала поліпшуватися.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони", - зазначив Степанов.

За його словами, якщо подивитися на рівень госпіталізації, на минулому тижні в лікарні потрапили на 2000 пацієнтів менше, ніж позаминулого.

"Також ми бачимо зниження кількості захворілих. Я дякую всім лікарям, які врятували безліч життів незважаючи на виснаження і небезпеку для власного здоров'я. Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", - додав міністр.

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Він також стверджує, що МОЗ постійно тримало руку на пульсі, збільшуючи кількість ліжок з подачею кисню відповідно до потреб, оновлюючи протоколи лікування, щоб максимально ефективно протистояти хворобі.

"Але деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в червоній зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", - підсумував Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Когда вышли на плато
Я купил себе пальто
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14.04.2021 13:25 Відповісти
+11
Когда уже заткнут этого сказочника.........
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14.04.2021 13:25 Відповісти
+7
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 2988
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14.04.2021 13:33 Відповісти
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Когда вышли на плато
Я купил себе пальто
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14.04.2021 13:25 Відповісти
Вышел Максик на крыльцо
Почесать своё.... пальто=)))
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14.04.2021 13:43 Відповісти
Хоть и стоит 600 тысяч
Но уютно и тепло
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14.04.2021 13:50 Відповісти
Эта скотина до сих пор не решила вопроса с медицинским кислородом.Больным людям нечем дышать. Кто эту тварь посадит в тюрьму?
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14.04.2021 18:30 Відповісти
Когда уже заткнут этого сказочника.........
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14.04.2021 13:25 Відповісти
У Стапашки чарівна куртка.
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14.04.2021 13:27 Відповісти
стіпашка, чючєло, ізиді.
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14.04.2021 13:28 Відповісти
А если не делать тесты, то она вообще исчезнет
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14.04.2021 13:28 Відповісти
Спад начал возрастать.
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14.04.2021 13:29 Відповісти
Это естественно.
Чем меньше остаётся живых, тем меньше и умерших.
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14.04.2021 13:32 Відповісти
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 2988
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14.04.2021 13:33 Відповісти
Мдеее! 480 померлих за добу і 430 то вже пішло на спад!! Дебіл!!! А нічого що весна і тепло стане на вулиці??? Вже ходять напівсолодке і без масок чхають і говорять То аллергія
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14.04.2021 13:34 Відповісти
Напівголі
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14.04.2021 13:35 Відповісти
"спад степанова" )
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14.04.2021 13:35 Відповісти
Ми вийшли на плато - тепер кожного дня 450 померлих. Ситуацію стабілізували. Це перемога всіх, хто зробив це разом.
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14.04.2021 13:41 Відповісти
Стіпанаф, годі триндіти, іди працюй!
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14.04.2021 13:42 Відповісти
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад / Хорошо бы чтобы это не оказалось кукареканьем типа кукареканья мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Количество тех, кто выздоровел, растет, а количество новых больных - уменьшается, - Зеленский / Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, - у Зеленского./ "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский
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14.04.2021 13:42 Відповісти
Тупий зебіл після вихідних завжди ситуація "краща", бо на вихідних мало де робоять тести.
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14.04.2021 13:43 Відповісти
методичку получил новую. Потому что он сам даже врать не может.
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14.04.2021 13:45 Відповісти
Что? уже? Та ну, не может такой "смертельный" вирус так быстро исчезнуть)
Был недавно в области львовской, местные такую дичь рассказывают, как по ночам вывозят черные мешки с трупами. А кого вывезли не понятно, все соседи между собой знаются, пропаж не замечено. Вот зачем рагули такую срань городят? Я уже понимаю, почему в областях копы свирепствуют.
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14.04.2021 13:45 Відповісти
************* Хакрівський винахід - Трамвай-вакцинатор антивірусний. 13.04.2021 район Барабашово

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов - Цензор.НЕТ 3973
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14.04.2021 13:58 Відповісти
Чемпионы победили в очередном чемпионате. Следующий чемпионат стартует сразу же после победы.
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14.04.2021 14:05 Відповісти
стєпанов - то є хуцпата мразота
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14.04.2021 14:21 Відповісти
Который раз.
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14.04.2021 14:58 Відповісти
Бабло розпиляли під шумок сезонного зростання захворюваності на ОРЗ, можна в закінчувати клоунаду. Чекаємо "особливо смертельної 4-5-6 хвилі ковіду на осінь. Щоб можна, ще було пару мільярдів списати.
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14.04.2021 15:01 Відповісти
ой, дурак....
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14.04.2021 15:16 Відповісти
Слушайте, Цензор Бутусов, вы бы начинали править этих косноязычных - "начинает идти на спад" - это какой язык?!. Аваковско-Мендельский?!. В русском и украинском языках есть нормальный глагол "спадать/спадати" - "Эпидемия COVID-19 начинает спадать" или "Эпидемия COVID-19 спадает". Я понимаю, что г-н Максим Костюмов мог именно так и ляпнуть, а вы его просто процитировали, но нельзя же на всю страну неграмотные ляпы высших функционеров распространять - нарид ещё подумает, что так и надо...
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14.04.2021 15:18 Відповісти
И ещё один "пёрл" от Степашкина Костюма: "продолжают находиться в...". Бутусов, у вас точно есть корректоры?.. Сколько классов они закончили?.. Есть же нормальное выражение "остаются (находятся) в / перебувають (залишаються) у..."
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14.04.2021 15:40 Відповісти
я вижу, что пресованная атташе нашего ЗЕпрезидента практически не отличается от ставшего таким же пресованным лицом в ТВ-экране пана степанова. и по функциям так же. читают,озвучивают то, что им втюхали на банковой и на этом - УСЁ! так что на них эта ... команда ЗЕплесени при всем желании не может списать все промахи и откровенную бездарность и непрофессионализм. я так думаю
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14.04.2021 18:45 Відповісти
Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад, - Степанов

Так зачем тогда продлевать карантин??
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14.04.2021 18:54 Відповісти
 
 