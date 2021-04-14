Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК, - Шмыгаль
Правительство утвердило и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.
Об этом в Telegram сообщаил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.
"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещения критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и, одновременно, менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", - сообщил Шмыгаль.
"Утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", - добавил премьер.
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Смотрю ленту и вижу, что к войне все готовы. Некоторые даже чересчур. Но это как раз те, кто в случае чего из фейсбука выходить-то и не собирается...
Дам привычно немножко цифр. Для раздумий.
Знаете ли вы, что Минобороны не может проводить закупки? Вы не ошиблись, я так и написала. Не может ничего закупать. До июня, как минимум.
Министерство обороны не совершает закупок, ни вооружения, ни топлива, ни чего либо другого. Почему? А потому что по состоянию на 31 марта текущего года, на седьмом году войны и потерь, Кабмин Зеленского настолько преисполнился, что не предоставил Министерству обороны воюющей страны, с оккупированными территориями и регулярными обстрелами, статуса заказчика в сфере обороны, согласно закона Украины "Про оборонні закупівлі". А сам новый закон почему-то не успел заработать.
Феерично, да?
Но вот допустим, что 15 апреля, например, Кабмин собрался и как утвердил все необходимые нормативно-правовые акты, как огласил их на всю страну. Ух! То принимая во внимание предусмотренные законом сроки оглашения закупок, определение победителей, потом обжалований решений, заключения контрактов... То первые поставки топлива, например, смогут произойти не раньше июня текущего года.
А до июня танки можно заправлять с зарплаты, например. В танке ж несколько человек. Скинулись, заправили...
Самого топлива закуплено очень мало. Так, как будто в голове преЗедента настал мир. В марте Минобороны успело закупить топлива на 83 миллиона гривен. Практически вся эта сумма - талоны для заправки автомобилей личного состава Министерства, Генштаба и командования.
Для сравнения - проект смены дизайна президентского самолёта обошёлся в 45 миллионов гривен. Ну а шо? Зато красиво.
Топливо для обеспечения военной техники ВСУ в 2021 году ещё не закупали. А зачем? Кто-то собирается наступать?
Даже в 2020 году, в этот период, было уже закуплено топлива на 2,370 миллиарда гривен. В 30 раз больше.
Потребность в топливе на текущий 2021 год считалась с учётом перемирия.
Главнокомандующий заглянул в глаза путину и решил, что всё - мы просто перестанем стрелять. Настанет миг и голуби воркуют.
Не будет никаких активных военных действий с применением колёсной и гусеничной техники. Самолёты летать не будут. Корабли останутся на причале.
А то, что в любой момент может произойти обострение, что вдоль границ противник стягивает войска - да кому это интересно? Зеленский явно воевать не собирается.
Кстати, даже если шо - дополнительные расходы на топливо в бюджете вообще не предусмотрены. Совсем. Мы ж помним - там дыра.
Так что, раз собираетесь на войну - берите с собой канистру с дизелем. Бо говнокомандующий и такое же правительство в этом году воевать не собирались. Денег на это нет. Все деньги ушли на отмывание с дверей ОПы слова "***".
Поеду машину заправлю. Мало ли шо...
26 мая президент Украины подписал указ № 287/2015, который вводит в действие решение СНБО "О Стратегии национальной безопасности Украины".
Опять чужие достижения будут себе приписывать? Цирк не более.