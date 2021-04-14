Кабмин утвердил и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК, - Шмыгаль

Правительство утвердило и передает на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в Telegram сообщаил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещения критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и, одновременно, менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", - сообщил Шмыгаль.

"Утверждение такой Стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", - добавил премьер.

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