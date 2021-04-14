Кабмін затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку ОПК, - Шмигаль
Уряд затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.
Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням всіх актуальних загроз.
"Серед важливих акцентів стратегії – це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми. Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами", - повідомив Шмигаль.
"Затвердження такої Стратегії - це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасної військової продукцією українського виробництва", - додав прем'єр.
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Смотрю ленту и вижу, что к войне все готовы. Некоторые даже чересчур. Но это как раз те, кто в случае чего из фейсбука выходить-то и не собирается...
Дам привычно немножко цифр. Для раздумий.
Знаете ли вы, что Минобороны не может проводить закупки? Вы не ошиблись, я так и написала. Не может ничего закупать. До июня, как минимум.
Министерство обороны не совершает закупок, ни вооружения, ни топлива, ни чего либо другого. Почему? А потому что по состоянию на 31 марта текущего года, на седьмом году войны и потерь, Кабмин Зеленского настолько преисполнился, что не предоставил Министерству обороны воюющей страны, с оккупированными территориями и регулярными обстрелами, статуса заказчика в сфере обороны, согласно закона Украины "Про оборонні закупівлі". А сам новый закон почему-то не успел заработать.
Феерично, да?
Но вот допустим, что 15 апреля, например, Кабмин собрался и как утвердил все необходимые нормативно-правовые акты, как огласил их на всю страну. Ух! То принимая во внимание предусмотренные законом сроки оглашения закупок, определение победителей, потом обжалований решений, заключения контрактов... То первые поставки топлива, например, смогут произойти не раньше июня текущего года.
А до июня танки можно заправлять с зарплаты, например. В танке ж несколько человек. Скинулись, заправили...
Самого топлива закуплено очень мало. Так, как будто в голове преЗедента настал мир. В марте Минобороны успело закупить топлива на 83 миллиона гривен. Практически вся эта сумма - талоны для заправки автомобилей личного состава Министерства, Генштаба и командования.
Для сравнения - проект смены дизайна президентского самолёта обошёлся в 45 миллионов гривен. Ну а шо? Зато красиво.
Топливо для обеспечения военной техники ВСУ в 2021 году ещё не закупали. А зачем? Кто-то собирается наступать?
Даже в 2020 году, в этот период, было уже закуплено топлива на 2,370 миллиарда гривен. В 30 раз больше.
Потребность в топливе на текущий 2021 год считалась с учётом перемирия.
Главнокомандующий заглянул в глаза путину и решил, что всё - мы просто перестанем стрелять. Настанет миг и голуби воркуют.
Не будет никаких активных военных действий с применением колёсной и гусеничной техники. Самолёты летать не будут. Корабли останутся на причале.
А то, что в любой момент может произойти обострение, что вдоль границ противник стягивает войска - да кому это интересно? Зеленский явно воевать не собирается.
Кстати, даже если шо - дополнительные расходы на топливо в бюджете вообще не предусмотрены. Совсем. Мы ж помним - там дыра.
Так что, раз собираетесь на войну - берите с собой канистру с дизелем. Бо говнокомандующий и такое же правительство в этом году воевать не собирались. Денег на это нет. Все деньги ушли на отмывание с дверей ОПы слова "***".
Поеду машину заправлю. Мало ли шо...
26 мая президент Украины подписал указ № 287/2015, который вводит в действие решение СНБО "О Стратегии национальной безопасности Украины".
Опять чужие достижения будут себе приписывать? Цирк не более.