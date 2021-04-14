Кабмін затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку ОПК, - Шмигаль

Уряд затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Про це в Telegram повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням всіх актуальних загроз.

"Серед важливих акцентів стратегії – це запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми. Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами", - повідомив Шмигаль.

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"Затвердження такої Стратегії - це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасної військової продукцією українського виробництва", - додав прем'єр.