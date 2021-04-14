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Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко, - Мокан

Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко, - Мокан

В ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров Украины правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проголосовал за увольнение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА", - отметил Мокан.

Он уточнил, что Назаренко будет уволен по согласию сторон.

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Автор: 

Кабмин (14034) увольнение (2685) Мокан Василий (44) Кировоградская область (642)


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а чим зебілам не вгодив?
Чи зебіли йому не підійшли?
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14.04.2021 14:59 Ответить
 
 