Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко, - Мокан
В ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров Украины правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проголосовал за увольнение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА", - отметил Мокан.
Он уточнил, что Назаренко будет уволен по согласию сторон.
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