Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко, - Мокан

В ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров Украины правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проголосовал за увольнение Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской ОГА", - отметил Мокан.

Он уточнил, что Назаренко будет уволен по согласию сторон.

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