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Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка, - Мокан

Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка, - Мокан

У ході сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів України уряд узгодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Проголосував за звільнення Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської ОДА", - зазначив Мокан.

Він уточнив, що Назаренко буде звільнений за згодою сторін.

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Автор: 

Кабмін (14150) звільнення (2690) Мокан Василь (55) Кіровоградська область (581)


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а чим зебілам не вгодив?
Чи зебіли йому не підійшли?
показати весь коментар
14.04.2021 14:59 Відповісти
 
 