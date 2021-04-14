Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Назаренка, - Мокан

У ході сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів України уряд узгодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Проголосував за звільнення Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської ОДА", - зазначив Мокан.

Він уточнив, що Назаренко буде звільнений за згодою сторін.

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